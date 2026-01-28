Ir al contenido principal

Noticias
Fórmula 1 Test de pretemporada en Barcelona

Ferrari celebra la fiabilidad del SF-26: "En otros cambios de reglas era un sueño"

El responsable de las operaciones en pista de Ferrari, hizo balance del estreno del SF-26 en la jornada del martes de test de F1 2026 en Barcelona.

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Editado:
Charles Leclerc, Ferrari

Como es tradición, la primera prueba a la que se somete un proyecto completamente nuevo es la de fiabilidad. El SF-26 superó su primer día real de pruebas con una excelente noticia, exactamente lo que el equipo esperaba para poder continuar con el plan de trabajo según lo previsto. El responsable de operaciones en pista, Matteo Togninalli, destacó que la lluvia no ayudó precisamente a Ferrari en su debut en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

"Solo tuvimos una hora y media de tiempo seco en la sesión de la mañana", explicó Togninalli, "mientras que durante el resto del día solo pudimos rodar con neumáticos de lluvia. Sin embargo, conseguimos resultados positivos completando más de 120 vueltas. Es casi la distancia de dos grandes premios, y la recorrimos sin encontrar grandes problemas de fiabilidad: ese era nuestro primer objetivo. El equipo ha hecho un buen trabajo y, si pienso en los anteriores cambios de reglamento, completar tantos kilómetros en el primer día de pruebas era un sueño".

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Ferrari

Togninalli elogió el trabajo de preparación del equipo. "El proyecto ha sido enorme, el trabajo en la unidad de potencia comenzó hace varios años, y el del monoplaza también hace más de un año. Hemos conseguido cumplir todos los plazos necesarios para estar en la pista en esta prueba, algo que no es nada fácil, como demuestra el hecho de que algunos equipos todavía estén trabajando en la finalización del monoplaza".

"Continuaremos con el programa centrándonos en nosotros mismos, tenemos un nuevo coche equipado con una nueva unidad de potencia y, en esta fase, la fiabilidad es lo más importante. El comienzo ha sido positivo, ya que hemos conseguido completar el trabajo previsto a pesar de las condiciones meteorológicas".

Ahora, la esperanza de los técnicos de la Scuderia es poder contar con dos días de pista seca para empezar a trabajar con los neumáticos lisos. "Para conocer y optimizar el paquete técnico, es fundamental poder rodar en seco. Todavía es pronto para hablar de rendimiento, pero necesitamos acumular kilómetros para empezar con la puesta a punto. En los próximos días, y sobre todo en las próximas pruebas, empezaremos a compararnos con nuestros rivales: siempre es un momento muy esperado para todos los que trabajan en el proyecto".

