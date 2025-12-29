Antonelli: "Una suspensión me costó dos o tres meses de progresión"
Antonelli cree que el cambio que Mercedes hizo en la suspensión le costó "dos o tres meses" de desarrollo personal durante su primera temporada en la F1.
Mercedes introdujo una modificación en la geometría de la suspensión trasera en el Gran Premio de Emilia-Romagna, en Imola. Esa actualización pretendía solucionar la falta de rendimiento en las curvas lentas y reducir los problemas de temperatura de los neumáticos traseros. Al hacerlo, el equipo se fijó en las soluciones que el equipo dominador, McLaren, aplicó a la parte trasera de su coche.
Sin embargo, el cambio también tenía su lado negativo. La nueva suspensión creó inestabilidad en la parte trasera del monoplaza. Mientras que su compañero de equipo George Russell consiguió enmascarar un poco los problemas gracias a su experiencia, Andrea Kimi Antonelli tuvo bastantes más problemas. Tras un inicio de temporada prometedor, su rendimiento se hundió al principio de la temporada europea, lo que también afectó a su confianza.
Sólo después de que Mercedes volviera a la especificación anterior de la suspensión, Antonelli consiguió recuperar poco a poco su confianza, lo que dio como resultado un final de temporada más estable para su primer año en la Fórmula 1.
"Creo que perdí dos o tres meses de progresión", recuerda Antonelli. "Obviamente, tuve más problemas con la parte trasera que George. No pude adaptarme tan bien, sobre todo por mi estilo de conducción. Fue un periodo difícil, porque perdí cada vez más confianza, piloté muy tenso y básicamente dejé de progresar".
Según el italiano, la situación podría haber sido diferente: "Si me hubiera podido adaptar mejor, o si hubiéramos vuelto antes a la antigua suspensión, probablemente las cosas habrían sido diferentes. Entonces podría haber cogido impulso al final de la temporada europea, o incluso a mitad".
El director de ingeniería de Mercedes, Andrew Shovlin, cree que el piloto de Bolonia se ha convertido ahora en un piloto más completo, especialmente en clasificación: "Esperábamos que las tandas largas fueran las más difíciles para él, pero enseguida se mostró fuerte ahí", explicó Shovlin. "El rendimiento a una vuelta requería más trabajo. Aprender a confiar en los neumáticos y coger la temperatura que se necesita pronto fue crucial en ese aspecto".
Shovlin subrayó que Antonelli comprende ahora mucho mejor cómo se desarrolla un fin de semana completo de carreras: "Su capacidad para describir lo que hace el coche siempre ha sido muy buena y eso es muy importante. Y en el transcurso de la temporada, ha ido acumulando una base de datos cada vez más amplia de causas y efectos a la hora de hacer cambios en la puesta a punto. Un punto clave de aprendizaje es lo que hay que apretar: no muy poco, pero tampoco demasiado".
Como ejemplo, Shovlin cita el Gran Premio de Hungría, en el que Antonelli sobrepasó los límites de la pista durante su segunda vuelta en Q2, algo que le hizo salir 15º: "Y más adelante, cuando las cosas mejoraron, a veces se le veía querer demasiado en la Q3 después de unas buenas Q1 y Q2. Pero son detalles que pilotos con años de experiencia también tuvieron que aprender por las malas".
Shovlin es optimista de cara al futuro con Antonelli: "Lo bueno de Kimi es que lo que aprende se le queda grabado. No repite los errores. En general, estamos totalmente en el buen camino con él".
Comparte o guarda este artículo
Mercedes F1 explica los dos grandes problemas que ralentizaron el W16
Repaso a la F1 2025: Antonelli muestra destellos de promesa en su debut
Vídeo: así fue el divertido 'Secret Santa' entre los pilotos de F1 2025
De madrugada y hasta nueve horas al día: así trabaja el piloto en la sombra de Mercedes
Como Schumacher: así construye Russell su camino para luchar el título de F1
Cómo respondió Mercedes F1 con sus alerones flexibles a las medidas de la FIA
Últimas noticias
Antonelli: "Una suspensión me costó dos o tres meses de progresión"
Repaso a la F1 2025: el buen año de Hadjar le vale un podio y un ascenso a Red Bull
Nuestro TOP 10 de pilotos 2025: 1º Marc Márquez
Sainz afina su ‘motor’ antes del Dakar 2026: "Estos últimos días se hacen largos"
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios