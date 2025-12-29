Todos

Fórmula 1 Test de pretemporada en Barcelona

Los 10 mejores pilotos de la F1 2025 según los jefes de equipo

Los jefes de equipo de la F1 han votado a los mejores pilotos de 2025 y este ha sido el resultado: hay algunas sorpresas en el top 10.

Juanjo Sáez
Pilotos tras el himno

Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Como cada año cuando termina una temporada de Fórmula 1, los directores de todas las escuderías realizan una votación donde seleccionan a los 10 mejores pilotos con una puntuación que sigue exactamente el mismo formato que un gran premio: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1.

Con todas las votaciones hechas, se realiza la suma y se saca un Top 10 general, pero en este 2025 ha habido dos jefes de equipo que no han participado: Fred Vasseur (Ferrari) y Laurent Mekies (Red Bull).

Finalmente, tras los votos de los directores de McLaren, Mercedes, Williams, Aston Martin, Racing Bulls, Sauber, Haas y Alpine, el ganador de la votación un año más ha sido Max Verstappen, aunque en esta ocasión tiene más mérito, ya que el holandés perdió el campeonato del mundo ante Lando Norris, quien precisamente ocupa la segunda posición, al igual que el pasado curso.

Oscar Piastri sube un puesto respecto a 2024 y es tercero, con George Russell cuarto (dos posiciones mejor que el año pasado). Quien más sube en este ranking es Fernando Alonso, ya que tras ser votado como noveno mejor piloto el pasado curso, en este 2025 ha sido el quinto.

Su compatriota Carlos Sainz ha sido el sexto piloto más votado, pero pierde un puesto respecto a 2024.

Curiosamente y pese a ser el piloto más destacado de Ferrari este año, Charles Leclerc baja cuatro posiciones para ser el séptimo piloto mejor valorado, justo por delante de dos debutantes: Oliver Bearman e Isack Hadjar.

El Top 10 de los mejores pilotos de 2025 según los directores de equipo es para Nico Hulkenberg, que un año más aparece en esta clasificación, aunque dos posiciones más abajo respecto al curso pasado.

Los diez mejores pilotos de la F1 2025 según los jefes de equipo

Posición Piloto Diferencia respecto a 2024
1 Max Verstappen =
2 Lando Norris =
3 Oscar Piastri +1
4 George Russell +2
5 Fernando Alonso +4
6 Carlos Sainz -1
7 Charles Leclerc -4
8 Oliver Bearman Nuevo en la lista
9 Isack Hadjar Nuevo en la lista
10 Nico Hulkenberg -2
Salida del GP de Abu Dhabi 2025

Salida del GP de Abu Dhabi 2025

Foto de: Giuseppe Cacace - AFP - Getty Images

