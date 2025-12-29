Repaso a la F1 2025: el buen año de Hadjar le vale un podio y un ascenso a Red Bull

Un vistazo a la lista de pilotos de 2026 te dice todo lo que necesitas saber sobre la temporada de debut de Isack Hadjar con Racing Bulls. Aparte del piloto de Mercedes Andrea Kimi Antonelli, Hadjar se situó en lo más alto de la hornada de novatos de 2025 al clasificarse sistemáticamente donde su coche merecía estar: entre el noveno y el décimo puesto de media, para luego sumar puntos de forma regular.

Sin embargo, la temporada de debut del francés no tuvo un buen comienzo. En la vuelta de formación del Gran Premio de Australia, Hadjar hizo un trompo sobre mojado y fue consolado por Anthony Hamilton.

Sin embargo, aunque podría haber sido una experiencia traumática y desestabilizadora, el piloto de 21 años se recuperó casi al instante y logró un octavo puesto en su tercera carrera en el GP de Japón. Fue una señal de lo que estaba por llegar y, en retrospectiva, una gran prueba de carácter.

Como muchos de sus compañeros de esta nueva generación, Hadjar combina una innata confianza en sí mismo con una intensa autocrítica y una refrescante sinceridad.

Cuando Motorsport.com le preguntó en Brasil el año pasado si estaba preparado para su debut en la F1, respondió con franqueza: "No". No podía saberlo hasta que no rodara bien durante las pruebas de invierno. Pero pronto respondió con rotundidad a esa pregunta.

Hadjar contaba con la ventaja de Liam Lawson, que fue enviado de vuelta a Racing Bulls desde el equipo Red Bull tras sólo dos desastrosos fines de semana de gran premio. Pero, incluso después de que el neozelandés se adaptara a su nueva realidad, Hadjar siguió demostrando ser el más rápido de la escudería de Faenza, superándole por 21 a 6, incluidas las sprints, pero sin tener en cuenta los dos problemas mecánicos de Lawson.

Isack Hadjar, Red Bull Team Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Hadjar tenía fama de ser un poco exaltado en las categorías junior, y aunque dice que ha mejorado en la gestión de sus emociones - sobre todo manteniendo el dedo fuera del botón de radio - ese temperamento salió a relucir a veces.

Pero, en general, demostró ser un piloto estable y sólido, con una velocidad que debería valerle un ascenso a Red Bull en algún momento. Un podio inaugural en Zandvoort consolidó aún más esa posición de ser una de las estrellas emergentes de la Fórmula 1.

Esa trayectoria se cruzó con el estancamiento de Yuki Tsunoda en el equipo principal, ya que nunca fue capaz de tener el ritmo adecuado tras un costoso accidente en Imola, que desencadenó una cadena de acontecimientos en los que a menudo se encontraba un paso por detrás de las especificaciones que usaba su compañero Max Verstappen. Los continuos problemas de Tsunoda para convertir su talento en resultados hicieron que la probabilidad de que Hadjar ascendiera en 2026 fuese poco a poco inevitable.

¿Tendrá Hadjar el acero necesario para aguantar en el equipo principal junto a Max Verstappen y disipar el infame síndrome del segundo asiento de Red Bull? El tiempo lo dirá, pero los cambios en el reglamento de 2026 darán al menos a la escudería de Milton Keynes una plataforma para empezar desde cero y ofrecer un coche más manejable a sus dos pilotos.

"No tengo expectativas en absoluto porque todo el mundo empieza de cero", dijo Hadjar al respecto. "Siempre he competido en coches diferentes, así que creo que me adapto muy bien. Como es un reglamento nuevo, el momento es ideal", concluyó.