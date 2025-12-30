¿Quién fue el mejor debutante de la F1 2025? Nuestros redactores opinan

La temporada 2025 de la Fórmula 1 dio la bienvenida a un número inusualmente alto de debutantes en la parrilla, lo que supuso un punto de atención a lo largo de toda la campaña.

Mientras que algunos de ellos brillaron con luz propia, otros flaquearon y algunos ni siquiera llegaron al final de la temporada. Mira a quiénes han elegido los redactores de Motorsport.com como los novatos más destacados del año.

Gabriel Bortoleto - Juanjo Sáez

Quizá haya centrado menos los focos que el resto de novatos, ya que debutar con un Sauber que no suele luchar por los puntos te hace pasar más desapercibido que debutar como por ejemplo lo hizo Andrea Kimi Antonelli con Mercedes.

Aunque sus inicios fueron lentos, Gabriel Bortoleto poco a poco fue acercándose a su veterano y reputado compañero Nico Hulkenberg, hasta el punto de igualarle y superarle con regularidad.

En solo un año, el brasileño ha demostrado que no ganó la Fórmula 3 y la Fórmula 2 en sus respectivos debut por casualidad, sino que fue por mero talento, el mismo que ha demostrado con un coche poco competitivo en su primer año en el Gran Circo. Y además, con Fernando Alonso como mentor, tiene asegurado un "profesor" que le dará los mejores consejos posibles.

Andrea Kimi Antonelli - Jake Boxall-Legge

Todo el mundo va a decir Isack Hadjar y no estoy en desacuerdo con eso, pero en aras de la variedad voy a decir algo diferente: Antonelli. El piloto italiano estuvo increíblemente cerca de George Russell, una de las estrellas de la temporada, en cuanto a ritmo de clasificación y carrera en las últimas rondas del año.

Las temporadas de los debutantes no tienen por qué ser perfectas, y tampoco deberían serlo; aunque se espera que los pilotos alcancen el máximo nivel y rindan al máximo, los errores son una parte vital de su aprendizaje. Y Antonelli pasó por ese arduo proceso a lo largo de la etapa europea, perjudicado por las actualizaciones de la suspensión trasera de Mercedes que le quitaron la confianza con el W16. Sin embargo, fue capaz de recuperarse y demostró que era capaz de dar la vuelta a la tortilla.

Eso le servirá en su segunda temporada; si las cosas se ponen difíciles mientras Antonelli se adapta al nuevo reglamento, al menos podrá apoyarse en la confianza de que puede recuperar su mejor nivel.

Y no olvidemos sus podios en Canadá, Brasil y su remontada desde la 17ª posición hasta la tercera en Las Vegas tras un largo periodo con los neumáticos duros. Ha mostrado algo más que destellos de potencial, y ahora el objetivo será igualar a Russell con mucha más regularidad.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Andy Hone/ LAT Images vía Getty Images

Isack Hadjar - Owen Bellwood

La cosecha de novatos que llegó a la Fórmula 1 en 2025 fue buena, sobre todo si se tiene en cuenta que sólo un nuevo piloto se unirá a la parrilla el próximo año y que no hubo debutantes a tiempo completo en 2024. Los expertos han alabado a Garbiel Bortoleto por su regularidad a lo largo de la temporada, así como también a Andrea Kimi Antonelli por sus destellos de brillantez a lo largo del año, pero para mí no hay duda de que Isack Hadjar ha sido el debutante de la temporada.

El piloto de Racing Bulls tuvo un comienzo de año difícil, con un accidente en la vuelta de formación del Gran Premio de Australia que le costó la ira de Helmut Marko. Pero las temporadas de debut también consisten en aprender de los errores, y vaya si lo hizo.

Tras un lacrimógeno abrazo con el padre de Lewis Hamilton en Melbourne, Hadjar inició su temporada como es debido en China, donde superó en clasificación y en velocidad a su mucho más experimentado compañero de equipo Yuki Tsunoda. Su temporada estuvo repleta de impresionantes carreras en las que sumó puntos e incluso un podio en el Gran Premio de Países Bajos. En última instancia, ha recibido el premio de ascender a Red Bull con Max Verstappen para 2026.

Por primera vez en lo que parecen años, Hadjar es un piloto que puede haber ascendido a través del programa junior de Red Bull al ritmo adecuado, ahora sólo tiene que demostrar que la maldición del segundo asiento del equipo de Milton Keynes no es realmente real.

Andrea Kimi Antonelli - Ben Vinel

Evidentemente, Isack Hadjar tiene argumentos de peso, pero me voy a ir un poco por las ramas con Andrea Kimi Antonelli. Fue el tercer piloto más joven de la historia de la F1 y llegó a la categoría con muy poca experiencia en comparación con la mayoría de los debutantes. Se saltó la F3, pasó sólo un año en la F2 y realizó una serie de pruebas con coches de F1 más antiguos antes de su debut.

Empezar en un equipo puntero era una tarea difícil, y las buenas actuaciones en las primeras carreras, incluida la pole al sprint en Miami, dieron paso a los problemas de mitad de temporada. Antonelli sentía la presión en Mercedes a pesar de que el equipo intentaba aliviarla, como demostraron sus ojos empañados tras una doble eliminación en la Q1 en Spa-Francorchamps.

Sin embargo, el chico maravilla se recuperó en la última parte de la temporada, sumando puntos de forma constante y consiguiendo dos podios consecutivos en Las Vegas y Sao Paulo, el primero de ellos un tanto casual tras la descalificación de los McLaren.

Esto es alentador y nos deja con ganas de ver más.

Gabriel Bortoleto, Sauber Foto de: Andy Hone/ LAT Images vía Getty Images

Gabriel Bortoleto - Filip Cleeren

Sin mirar, imagino que varios se decantarán por Isack Hadjar y probablemente sea objetivamente la decisión correcta. Pero yo me inclino por una opción algo menos anunciada. Gabriel Bortoleto me impresionó desde el primer día por su actitud. Cuando otros jóvenes se mostraban temerosos antes de debutar en la F1 sobre mojado en Melbourne, Bortoleto lo acogió como una oportunidad para marcar la diferencia. ¿Por qué preocuparse por circunstancias que escapan a tu control?

Para el campeón brasileño de la F2 fue duro pasar de la primera línea de la parrilla de las categorías inferiores a la última en la F1, pero la mejora de Sauber en Barcelona empezó a darle oportunidades de brillar. Además de terminar en los puntos en varias ocasiones, Bortoleto nos asombró en la clasificación, derrotando ocho veces seguidas a Hulkenberg, especialista a una vuelta, y terminando 15-15 en los duelos cara a cara en clasificación. Pregúntale a cualquiera en Sauber - supongo que deberíamos empezar a decir Audi - y todos ellos no podrían estar más contentos con la ética de trabajo del piloto de 21 años.

¿Ha habido errores de novato? Por supuesto, basta con ver el fin de semana de formación de carácter que tuvo en casa en Sao Paulo. Pero todo eso forma parte de su experiencia y será mejor piloto en su segundo año en la Fórmula 1.