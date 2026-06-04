Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

El GP de Las Vegas seguirá en la F1 tras renovar su contrato

Fórmula 1
GP de Las Vegas
El GP de Las Vegas seguirá en la F1 tras renovar su contrato

Ni los coches de 2026 salvarán la carrera en Mónaco según un expiloto: "No será suficiente"

Fórmula 1
Ni los coches de 2026 salvarán la carrera en Mónaco según un expiloto: "No será suficiente"

¿Es acertado el salto de fe de Charles Leclerc con Ferrari? Lo debatimos

Fórmula 1
GP de Mónaco
¿Es acertado el salto de fe de Charles Leclerc con Ferrari? Lo debatimos

F2 en Mónaco - Resultados y resumen

FIA F2
Mónaco
F2 en Mónaco - Resultados y resumen

Bottas tacha de "tonterías" los rumores sobre su salida de Cadillac F1

Fórmula 1
GP de Mónaco
Bottas tacha de "tonterías" los rumores sobre su salida de Cadillac F1

Antonelli y Russell niegan las órdenes de equipo: "Podemos competir"

Fórmula 1
GP de Mónaco
Antonelli y Russell niegan las órdenes de equipo: "Podemos competir"

Márquez: "Si lucho por la victoria o el podio es que los demás están haciendo algo mal"

MotoGP
GP de Hungría
Márquez: "Si lucho por la victoria o el podio es que los demás están haciendo algo mal"

Verstappen defiende a Mónaco: "Antes la gente criticaba en casa, ahora en Internet"

Fórmula 1
GP de Mónaco
Verstappen defiende a Mónaco: "Antes la gente criticaba en casa, ahora en Internet"
Fórmula 1 GP de Mónaco

Verstappen defiende a Mónaco: "Antes la gente criticaba en casa, ahora en Internet"

Max Verstappen afirma que las críticas por la falta de adelantamientos en Mónaco no son nada nuevo en la F1, de hecho afirma que siempre han estado ahí.

Erwin Jaeggi
Erwin Jaeggi
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

El Gran Premio de Mónaco lleva años siendo objeto de numerosas críticas por su falta de adelantamientos y su escasa emoción durante la carrera. Sin embargo, Max Verstappen cree que las críticas hacia el emblemático circuito urbano no son sustancialmente diferentes a las de antaño.

Según el piloto de Red Bull, lo que ha cambiado sobre todo en lo relativo a la Fórmula 1 y Montecarlo es la forma en que la gente expresa su opinión.

Durante la jornada de prensa previa al evento en El Principado, se le preguntó a Max Verstappen si las críticas no se habían vuelto excesivas. Aunque el de Mónaco sigue siendo uno de los circuitos más exigentes para los pilotos, cada vez hay más quejas sobre la falta de espectáculo los domingos.

Sin embargo, Verstappen ve pocas diferencias respecto al pasado.

"Creo que siempre ha sido así", respondió el holandés. "Solo que hace quince años no existían las redes sociales. Ahora cualquiera con un teléfono o un ordenador puede quejarse en Internet. Antes, la gente solo podía desahogar su frustración en su propia casa o hablando con un familiar".

Te interesará:

Según Verstappen, por eso parece que las críticas han aumentado, cuando en realidad solo son más visibles: "Si antes la gente se quedaba en casa, ahora simplemente hay más gente escribiendo sobre ello [en Internet]".

En el ámbito deportivo, Verstappen se muestra cauteloso de cara a este fin de semana. Aunque el RB22 ha parecido ser más competitivo en las últimas carreras, sigue viendo puntos débiles que pueden hacerse más evidentes en Mónaco.

"Siendo realistas, en las curvas lentas estamos bastante bien, pero aquí también hay que ser bueno con los bordillos y los baches. Esa es precisamente un área en la que no destacamos", explicó. "Tendremos que esperar a ver cómo se desarrolla eso".

Verstappen se ha mostrado en muchas ocasiones crítico esta temporada con la nueva generación de coches de la Fórmula 1. Y cuando se le preguntó si en Mónaco veríamos quizás lo mejor de estos coches, respondió: "Probablemente el coche sea algo más ágil en las curvas lentas. Pero eso va de la mano de la manejabilidad, y en ese aspecto creo que estos coches han dado un paso atrás respecto al año pasado. Así que ya veremos".

Por cierto, su primer recuerdo de Mónaco no es precisamente positivo. Sonriendo, dijo: "Mi primer recuerdo es probablemente que choqué la parte delantera del coche con las barreras de seguridad. ¡No es precisamente un recuerdo maravilloso!".

Apunta para mañana:
Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Leclerc "apostaría por Ferrari en Mónaco", pero no olvida a Mercedes F1
Siguiente artículo Antonelli y Russell niegan las órdenes de equipo: "Podemos competir"

Mejores comentarios
Más de
Erwin Jaeggi

La reacción de Verstappen tras lograr su primer podio de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Canadá
La reacción de Verstappen tras lograr su primer podio de 2026

Verstappen señala un gran problema del RB22: "Los pies se me despegaban de los pedales"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Canadá
Verstappen señala un gran problema del RB22: "Los pies se me despegaban de los pedales"

Antonelli gana tras un intenso duelo con Norris: "Ha sido muy estresante"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Miami
Antonelli gana tras un intenso duelo con Norris: "Ha sido muy estresante"
Más de
Max Verstappen

A qué hora son los libres de F1 en el GP de Mónaco 2026 y cómo ver

Fórmula 1
Fórmula 1
A qué hora son los libres de F1 en el GP de Mónaco 2026 y cómo ver

Verstappen ve avances en Red Bull, aunque lanza una advertencia

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Mónaco
Verstappen ve avances en Red Bull, aunque lanza una advertencia

Mónaco amenaza a Red Bull y Verstappen ya teme lo peor: "Necesitaré una espalda nueva"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Mónaco
Mónaco amenaza a Red Bull y Verstappen ya teme lo peor: "Necesitaré una espalda nueva"
Más de
Red Bull

Jos Verstappen estalla contra Steiner por Max: "Ahora entiendo por qué ya no estás en F1"

Fórmula 1
Fórmula 1
Jos Verstappen estalla contra Steiner por Max: "Ahora entiendo por qué ya no estás en F1"

¿Siguen sirviendo para algo los puntos de penalización en la F1?

Fórmula 1
Fórmula 1
¿Siguen sirviendo para algo los puntos de penalización en la F1?

El futuro de Verstappen en la F1: por qué en Red Bull son optimistas

Fórmula 1
Fórmula 1
Noticias
El futuro de Verstappen en la F1: por qué en Red Bull son optimistas

Últimas noticias

El GP de Las Vegas seguirá en la F1 tras renovar su contrato

Fórmula 1
GP de Las Vegas
El GP de Las Vegas seguirá en la F1 tras renovar su contrato

Ni los coches de 2026 salvarán la carrera en Mónaco según un expiloto: "No será suficiente"

Fórmula 1
Ni los coches de 2026 salvarán la carrera en Mónaco según un expiloto: "No será suficiente"

¿Es acertado el salto de fe de Charles Leclerc con Ferrari? Lo debatimos

Fórmula 1
GP de Mónaco
¿Es acertado el salto de fe de Charles Leclerc con Ferrari? Lo debatimos

F2 en Mónaco - Resultados y resumen

FIA F2
Mónaco
F2 en Mónaco - Resultados y resumen