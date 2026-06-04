Verstappen defiende a Mónaco: "Antes la gente criticaba en casa, ahora en Internet"

El Gran Premio de Mónaco lleva años siendo objeto de numerosas críticas por su falta de adelantamientos y su escasa emoción durante la carrera. Sin embargo, Max Verstappen cree que las críticas hacia el emblemático circuito urbano no son sustancialmente diferentes a las de antaño.

Según el piloto de Red Bull, lo que ha cambiado sobre todo en lo relativo a la Fórmula 1 y Montecarlo es la forma en que la gente expresa su opinión.

Durante la jornada de prensa previa al evento en El Principado, se le preguntó a Max Verstappen si las críticas no se habían vuelto excesivas. Aunque el de Mónaco sigue siendo uno de los circuitos más exigentes para los pilotos, cada vez hay más quejas sobre la falta de espectáculo los domingos.

Sin embargo, Verstappen ve pocas diferencias respecto al pasado.

"Creo que siempre ha sido así", respondió el holandés. "Solo que hace quince años no existían las redes sociales. Ahora cualquiera con un teléfono o un ordenador puede quejarse en Internet. Antes, la gente solo podía desahogar su frustración en su propia casa o hablando con un familiar".

Según Verstappen, por eso parece que las críticas han aumentado, cuando en realidad solo son más visibles: "Si antes la gente se quedaba en casa, ahora simplemente hay más gente escribiendo sobre ello [en Internet]".

En el ámbito deportivo, Verstappen se muestra cauteloso de cara a este fin de semana. Aunque el RB22 ha parecido ser más competitivo en las últimas carreras, sigue viendo puntos débiles que pueden hacerse más evidentes en Mónaco.

"Siendo realistas, en las curvas lentas estamos bastante bien, pero aquí también hay que ser bueno con los bordillos y los baches. Esa es precisamente un área en la que no destacamos", explicó. "Tendremos que esperar a ver cómo se desarrolla eso".

Verstappen se ha mostrado en muchas ocasiones crítico esta temporada con la nueva generación de coches de la Fórmula 1. Y cuando se le preguntó si en Mónaco veríamos quizás lo mejor de estos coches, respondió: "Probablemente el coche sea algo más ágil en las curvas lentas. Pero eso va de la mano de la manejabilidad, y en ese aspecto creo que estos coches han dado un paso atrás respecto al año pasado. Así que ya veremos".

Por cierto, su primer recuerdo de Mónaco no es precisamente positivo. Sonriendo, dijo: "Mi primer recuerdo es probablemente que choqué la parte delantera del coche con las barreras de seguridad. ¡No es precisamente un recuerdo maravilloso!".

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Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images