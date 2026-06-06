Russell, sin respuestas ante el fenómeno Antonelli: "No sé qué está pasando"

George Russell se mostró desconcertado por la diferencia de rendimiento respecto a su rival por el título de Fórmula 1 y compañero de equipo, Andrea Kimi Antonelli, quien consiguió la pole position para el Gran Premio de Mónaco.

El joven de 19 años marcó un tiempo de 1:12.051 para superar por apenas 0,043 segundos al segundo clasificado, Max Verstappen, y hacerse con la primera posición. Mientras tanto, Russell tuvo que conformarse con la sexta plaza, a tres décimas del mejor tiempo, en un nuevo golpe a sus aspiraciones al campeonato.

Russell se encuentra a 43 puntos del líder, Antonelli, a pesar de que era el gran favorito antes del inicio de la temporada, algo que respaldó al ganar la carrera inaugural en Melbourne desde la pole, liderando un doblete de Mercedes.

Sin embargo, los cuatro grandes premios disputados desde entonces han sido ganados por Antonelli, que parece tener muchas opciones de sumar una quinta victoria consecutiva dada la escasez de oportunidades de adelantamiento en las calles de Mónaco.

"Sinceramente, no sé qué está pasando", declaró Russell. "Está claro que hay algo en mi forma de conducir que ahora mismo no está ayudando al coche".

"Pero eso también estaba ahí al principio del año y, aun así, cada vuelta que hacía era... Si miro Melbourne y, al menos, China hasta que tuve mis problemas, estaba primero en todas las sesiones".

"Cada vuelta que hacía era buena. En las tres últimas carreras simplemente no he estado ahí. Incluso en Canadá, no tenía ritmo hasta la última vuelta de la Q3 en ambas clasificaciones. Así que no tengo una respuesta para ello".

George Russell, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Mercedes ha dominado, como se esperaba, el cambio reglamentario de 2026 y, teniendo en cuenta la sólida temporada 2025 de Russell, en la que logró victorias, frente a la irregular campaña de debut de Antonelli, se esperaba que el británico liderara la lucha por su primer título mundial.

Pero después de Melbourne sufrió un problema mecánico en la Q3 de Shanghai que abrió la puerta a una victoria de Antonelli desde la pole. Posteriormente, el italiano aprovechó la aparición de un coche de seguridad en Japón para sumar otro triunfo.

Antonelli también fue superior durante todo el fin de semana de Miami, un circuito tradicionalmente complicado para su compañero de equipo, antes de volver a ganar en Canadá tras el abandono de Russell cuando lideraba la carrera después de haberse impuesto en la sprint.

Por ello, Russell parece incapaz de tener un respiro, especialmente cuando su último podio llegó en China, y considera que su estilo de conducción más suave no se adapta tan bien a los ágiles monoplazas de 2026.

Eso contrasta con Antonelli, que es extremadamente rápido y siempre rueda al límite, algo que le benefició especialmente en el trazado urbano del Principado.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Russell añadió: "Creo que está claro que existe una diferencia de estilo de conducción entre los dos, algo que ya estaba presente el año pasado".

"Pero el año pasado eso jugó muy a mi favor y este año está jugando perfectamente a favor de él. Aun así, eso no explica por qué fui tan rápido al principio de la temporada y tan lento ahora".

"Así que tenemos que investigar por qué ocurre. Los datos lo muestran claramente. La diferencia es que la manera en que conducimos tiene un impacto enorme en los neumáticos. Él simplemente consigue que los neumáticos trabajen en una ventana más favorable que yo".

"Tiene un mejor equilibrio a lo largo de la vuelta y el ritmo le llega de una forma más natural. Así que sí, no sé por qué ocurre eso".