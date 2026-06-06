Antonelli vuela en la clasificación de Mónaco: "Fue una de esas vueltas mágicas"

Andrea Kimi Antonelli, contra todo pronóstico, consiguió una nueva pole position para su cuenta personal gracias a una impresionante vuelta al final de la Q3 del Gran Premio de Mónaco 2026 de la Fórmula 1, para derrotar a Max Verstappen por 0.043s.

El piloto italiano de Mercedes, que lidera el mundial, también superó y con creces a su compañero y rival por el título George Russell, ya que el británico terminó seto a 0.394s.

Nada más terminar la clasificación, Antonelli expresó su satisfacción por su rendimiento con estas palabras: "La vuelta que hice fue una de esas que llamamos vueltas mágicas".

Y añadió: "He conseguido que todo encajara a la perfección hoy aquí".

Resumen y resultados de la clasificación: Fórmula 1 Antonelli no deja de brillar: pole en Mónaco y otro mazazo a Russell

Obviamente, el joven piloto italiano era consciente de que no había sido una tarea sencilla, ya que por detrás de él Verstappen había sido muy rápido y fue una gran amenaza hasta el final.

"Fue una sesión de clasificación muy reñida con Max, la verdad. En nuestra primera vuelta de la Q3 solo nos separaba una milésima de segundo".

"Pero sabía que mi última vuelta había sido buena y esperaba que fuera lo suficientemente buena como para estar por delante de él. Estuvo realmente muy reñido, así que estoy muy contento", explicó.

Sin embargo, después de ver durante la jornada del viernes que los Ferrari parecían ser los grandes favoritos (Lewis Hamilton acabó 3º y Charles Leclerc 4º), Antonelli explicó que uno de los factores más importantes detrás del paso adelante de Mercedes que le dio la pole position fue el trabajo que el equipo realizó durante toda la noche.

"Tengo que dar las gracias al equipo. Ayer nos costó un poco, pero hoy hemos conseguido mejorar nuestro rendimiento de forma significativa", concluyó un Antonelli que este domingo intentará aumentar su ventaja al frente del mundial de pilotos en la F1.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Alex Bierens de Haan / Getty Images