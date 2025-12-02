Por qué Marko no es el único culpable del acoso a Antonelli

Empecemos por ser perfectamente claros: cualquiera que participe en una oleada de acoso es uno de los principales responsables de dicho acoso. Ya se trate de una cuenta anónima con pocos seguidores en las redes sociales o de una cuenta con miles de seguidores. Nadie está controlado por una fuerza mística e irreprimible que le impulse a verter su odio básico e idiota sobre alguien. No se trata de absolver, ni siquiera de justificar, este tipo de comportamientos, sobre todo cuando se trata de deporte.

Con esa premisa en mente, no podemos sino lamentar la forma en la que Helmut Marko -director histórico de Red Bull a sus 82 años, una edad que a la postre debería ser la edad de la sabiduría- lanzó a Kimi Antonelli a la cara de un público enardecido por el final de temporada, que se prevé tenso por lo que está en juego. Dicho arrebato, aunque algunos dirán que corresponde al carácter sin filtro del austriaco, era totalmente evitable, para seguir siendo corteses.

Aunque el escueto comunicado de prensa de Red Bull y la declaración de Marko revisando su postura llegaron tarde - más de 12 horas después del final de la carrera - más vale tarde que nunca. La escudería austriaca y su asesor no llegaron a disculparse del todo, pero su arrepentimiento es digno de elogio.

El papel de la producción televisiva de la F1 en el acoso a Antonelli

Kimi Antonelli (Mercedes) Foto de: Lars Baron / LAT Images vía Getty Images

Hay, sin embargo, otro actor en toda esa secuencia que desempeñó un papel en el furor que rodea lo que debería haber sido considerado como un simple hecho de carreras, ciertamente tardío y potencialmente decisivo. Ese otro actor fue la propia Fórmula 1, a través de la cobertura televisiva internacional.

Viendo las vueltas 56 y 57 en su totalidad y el período inmediatamente posterior a la carrera, es difícil no ver un caso claro de cómo el uso pobre o apresurado de los recursos disponibles para la producción puede contribuir a agravar situaciones normales de carrera.

En la vuelta 56, el director de televisión decide lógicamente concentrarse en la batalla entre Andrea Kimi Antonelli y Lando Norris por el cuarto puesto. Así que seguimos a los dos hombres desde la salida de la curva 15 en la vuelta 55, con algunos planos amplios pero la cámara centrada principalmente en Norris. Al llegar a la zona crítica de la curva 10 en la vuelta 56, cuando el piloto de Mercedes comete su error, la cámara se centra únicamente en el McLaren.

Por lo tanto, las imágenes de televisión no captaron el error de Antonelli. Justo cuando el británico estaba a punto de adelantar al Mercedes, que mientras tanto había vuelto a la pista, la toma cambió. Entonces pasaron a una vista de helicóptero que mostraba al McLaren adelantando con una enorme diferencia de velocidad. Mientras tanto, la pantalla mostraba a Max Verstappen entrando en la última vuelta.

Durante unos treinta segundos más, la producción televisiva se centró en Norris. Aprovechó para mostrar en directo la nueva clasificación de pilotos, y luego cambió el plano para centrarse en Verstappen, mientras mantenía una cámara onboard de Norris en la "ventana", persiguiendo a Sainz.

Tras otros cuarenta segundos más o menos de seguimiento de Verstappen, la producción de TV inició la animación que anunciaba un próximo mensaje de radio. Es entonces cuando oímos decir a Gianpiero Lambiase, cuyo mensaje debió llegar unos segundos después de que Norris le hubiera adelantado: "No sé lo que va a pasar. No sé qué le ha pasado a Antonelli, Max, parece que ha frenado y ha dejado pasar a Norris".

En el momento exacto en que termina el audio, Verstappen entra en la última curva y pasa a ganar. Después se desarrolla una larguísima secuencia que incluye la llegada de los demás pilotos, las vueltas de deceleración, algunos mensajes de radio, la llegada del trío de cabeza al parc fermé y sus primeras palabras al bajarse del coche.

En resumen, sólo después de todo ese tiempo - que asciende a unos diez minutos - en un momento en el que una parte de los telespectadores ya ha desertado en gran medida y se han puesto a otra cosa, la realización televisiva da las claves para comprender la famosa vuelta 56, al mostrar las repeticiones de las cámaras on board de Antonelli y luego de Norris, dejando pocas dudas sobre lo que realmente sucedió.

Una responsabilidad que hay que medir

Kimi Antonelli bajando de su coche tras el GP de Qatar. Foto de: Zak Mauger / LAT Images vía Getty Images

No vamos a criticar a la F1 por no mostrar las imágenes entre el momento en el que se produjo el incidente y el momento en el que llegó Verstappen; sin duda, el margen de tiempo era un poco corto y había demasiado en juego para ver al holandés cruzar la línea de meta.

Por otra parte, podemos lamentar enormemente la precipitación con la que la producción televisiva quiso reproducir el mensaje de radio de Lambiase, sin posibilidad alguna de contextualizarlo, sin tener luego -una vez que los competidores habían cruzado la línea de meta- la misma diligencia para mostrar rápidamente las imágenes pertinentes a cámara lenta del adelantamiento de Norris o incluso reproducir los mensajes de radio de Antonelli mientras lamentaba su error en directo.

Enfrentados a una situación que no estaba clara desde el principio, y sin haber visto el error de Antonelli en directo, el indiscriminado mensaje de radio de Red Bull contribuyó a que la historia cayera por una pendiente muy resbaladiza. Luego, por supuesto, le tocó a Helmut Marko echar leña al fuego, y las cosas se le fueron de las manos.

Hace unas semanas, la producción televisiva de la F1 estaba en el punto de mira por una razón válida pero comparativamente trivial. Es decir, a veces oscurecer el deporte en favor de mostrar celebridades o novias de los pilotos. Ese es un problema -y sin duda un símbolo, aunque en realidad no se remonta a la era de Liberty Media-, pero el uso fuera de contexto de los recursos disponibles es otro, con ramificaciones mucho más graves, como desgraciadamente demuestra el ejemplo de Antonelli.

Está claro que la F1 está desesperada por contar una historia espectacular. Pero trucarla, a sabiendas o no, sobre todo en un contexto explosivo, es correr el riesgo de que las cosas den un giro cuyas consecuencias no se limitarán a los pocos segundos que aparecen en pantalla.

Que alguien tenga que soportar esto, sobre todo cuando hablamos de un joven de 19 años, debería conducir a un urgente examen de conciencia y a una mayor apreciación de las consecuencias de los actos de cada uno.