Red Bull se disculpa e intenta parar el acoso a Antonelli tras las palabras de Marko

Tras la ola de acoso y odio dirigida hacia Andrea Kimi Antonelli después del Gran Premio de Qatar 2025, Red Bull Racing emitió un breve comunicado y Helmut Marko tomó la palabra para aclarar la posición del equipo y lamentar la situación en la que ciertas declaraciones han colocado al italiano.

En las últimas vueltas de la carrera en Losail, Antonelli ocupaba la cuarta posición y mantenía a raya a Lando Norris detrás de él. De haberse mantenido esta situación, Max Verstappen se habría acercado todavía más al líder del campeonato, con una diferencia de 10 puntos en lugar de los 12 actuales.

Sin embargo, el piloto de Mercedes cometió un error en la penúltima vuelta a la salida de la curva 10 que le hizo perder la posición con Norris. Y, tras la carrera, Marko y el ingeniero de Verstappen, Gianpiero Lambiase, acusaron a Antonelli de haberse dejado adelantar para así intentar favorecer supuestamente los intereses de Norris y McLaren.

Eso provocó la ira de los aficionados de Max Verstappen, que rápidamente acudieron a las redes sociales del joven piloto italiano para acosarle, lo que ha obligado a reaccionar tanto a Red Bull como al propio Helmut Marko, asesor de la escudería y conocido por crear incontables polémicas.

Red Bull también ha emitido un comunicado para pedir perdón y a su vez que pare el acoso hacia el joven piloto italiano: "Los comentarios hechos antes e inmediatamente después del GP de Qatar sugiriendo que el piloto de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, había permitido deliberadamente que Lando Norris le adelantara son claramente incorrectos".

Y añadían: "Las repeticiones muestran a Antonelli momentáneamente perdiendo el control de su coche, permitiendo así que Norris le adelantara. Lamentamos sinceramente que esto haya provocado que Kimi reciba acoso online".

Marko también ha dado marcha atrás y se ha disculpado con Antonelli: "He vuelto a mirar de las imágenes", ha dicho a Insider F1. "La primera vez, Antonelli podría haber aguantado un poco mejor [cuando Oscar Piastri le adelantó en la curva 1]. La segunda vez, fue un error de conducción y no intencionado. Siento que Antonelli haya recibido tantas críticas en internet".

"Para aclararlo: no dejó pasar a Norris a propósito", concluyó el veterano austriaco de Red Bull.