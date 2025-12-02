Verstappen explica que esta ha sido su temporada más completa en F1
Pase lo que pase en la temporada 2025 de Fórmula 1, Max Verstappen está "realmente orgulloso" de Red Bull y habla de una temporada "muy fuerte".
Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images
En Abu Dhabi, Max Verstappen puede conquistar su quinto título consecutivo de F1, un escenario que después del Gran Premio de los Países Bajos parecía impensable. Entonces se fue de Zandvoort con una desventaja de 104 puntos respecto al entonces líder del campeonato, Oscar Piastri.
Ocho carreras después, la situación es muy distinta: Lando Norris lidera con 408 puntos, mientras que Verstappen, con 12 puntos de desventaja, es ahora el perseguidor más cercano, aunque con una mínima ventaja de 4 puntos sobre Piastri.
Sea como sea, ha sido un regreso muy sólido de Verstappen, que además se benefició de la doble descalificación de McLaren F1 en Las Vegas y del error estratégico de ese equipo en Qatar. En conjunto, Verstappen habla de una temporada "muy fuerte". "Pero eso también es algo que me exijo a mí mismo tras ya once años en la Fórmula 1", añade el tetracampeón de F1.
"Creo que cada año te vuelves un poco más completo. Incluso en los años en los que te coronas campeón, siempre hay cosas de las que, al final, piensas ‘aquí podría haber aprendido un poco más’ o ‘esto podría haberlo hecho mejor’. Eso puede referirse a cómo ajustas el coche, a tu actuación personal durante la carrera o a la manera en que colaboras con el equipo".
Verstappen reconoce que Red Bull Racing tuvo "una primera mitad de temporada muy dura". Tras las victorias en Japón e Imola, vinieron algunos fines de semana más complicados, con el Gran Premio de Hungría como uno de los puntos más bajos. Entonces, el neerlandés no se acercó al podio por pura velocidad y terminó en novena posición.
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
"Pero aun así estar en esta lucha… al mismo tiempo, podemos estar realmente orgullosos, porque a mitad de temporada, llegó un momento en que casi… no es que pierdas la motivación, pero no ves un camino claro para ganar más carreras esta temporada. Es casi como si tuvieras que esperar que 2026 fuera mejor", explica.
"Pero sin duda hemos dado algunos pasos muy buenos con el coche y en ciertos fines de semana fuimos absolutamente muy competitivos, diría yo, y pudimos ganar carreras", continúa Verstappen.
"Pero al mismo tiempo, también hemos ganado carreras que quizá no deberíamos haber ganado, como hoy [en Qatar], tomando la decisión correcta como equipo. Y luego sigue siendo responsabilidad mía ejecutar eso de la mejor manera posible. Pero al final, también es un verdadero logro de equipo. La forma en que trabajo con mi ingeniero de pista, GP [Gianpiero Lambiase], y también con los chicos detrás de escena, todo el equipo a mi alrededor: creo que estamos muy coordinados y sabemos exactamente qué pedirnos unos a otros. Eso probablemente ayuda también cuando estás en una lucha así, en la que no eres el más rápido, pero aún así sabes maximizar casi todo lo que tienes".
Comparte o guarda este artículo
Pilotos y equipos de F1 para la temporada 2026: ¡alineaciones completas!
Verstappen sobre la "pesadilla" de Hamilton: "La edad tampoco le ayuda"
Cómo Red Bull estuvo a punto de caer en la misma trampa que McLaren
OFICIAL: Hadjar a Red Bull en 2026; Lindblad con Lawson en Racing Bulls
Por qué para Verstappen "no importa realmente" ganar el título de F1 2025
Cuándo fue el último podio de cada piloto de F1: carrera, fecha y más
Últimas noticias
Alpine F1 revela cuándo y dónde hará su presentación para 2026
Pilotos y equipos de F1 para la temporada 2026: ¡alineaciones completas!
OFICIAL: Hadjar a Red Bull en 2026; Lindblad con Lawson en Racing Bulls
Piastri no ve necesario cambiar las 'papaya rules' en McLaren
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios