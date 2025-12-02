El podio de Sainz llevó a Williams F1 una década atrás

Pese al periodo de adaptación y una innegable mala fortuna en determinados momentos, Carlos Sainz ha brillado en su primer curso en Williams, y el podio logrado el pasado domingo en el GP de Qatar lleva a la escudería británica a muchos años atrás.

Si el podio de Sainz en Bakú era el primero de Williams desde aquel infame GP de Bélgica 2021, el doble podio supone algo que no había logrado nadie desde hace una década. Sí, Carlos Sainz es el primer piloto que da dos podios en el mismo campeonato a Williams desde 2015.

Entonces, Valtteri Bottas en Canadá y México y Felipe Massa en Austria e Italia consiguieron dos podios cada uno, y desde entonces Williams solo había conseguido uno más de Bottas en Canadá 2016, el de Lance Stroll en Bakú 2017 y el mencionado de George Russell en Bélgica 2021.

Antes, en 2014 Bottas había hecho seis podios y Massa tres, en el curso más fructífero del equipo desde 2003. Y si te lo preguntas, los que habían conseguido más de un podio en un año con Williams habían sido Nico Rosberg en 2008 y Nick Heidfeld en 2005.

“Carlos que ha hecho un grandísimo trabajo, estoy orgulloso del equipo y de Carlos, no podría haber pedido más", dijo el director James Vowles a los micrófonos de DAZN F1 tras la carrera, y elogió: "Cuando Carlos tiene presión, rinde más, lo hace mejor. No ha levantado el pie ni un segundo y ha conseguido el podio".

El de Qatar coloca a Sainz con 29 podios en F1, y ya ha conseguido con Williams tanto como con McLaren F1 (los otros 25 fueron con Ferrari).

Sainz y Albon confirman a Williams como el mejor del resto

Después de cruzar la meta, Carlos Sainz cantó su mítico 'Smooth Operator' por radio, y ahí le anunciaron que acababa de confirmar el quinto puesto de Williams en el mundial de constructores.

En efecto, los 73 puntos de Alex Albon y los 64 de Sainz llevan a Williams hasta los 137, una cifra que ya no puede alcanzar ninguno de sus perseguidores y que confirma a la escudería como quinta clasificada del mundial.

Hay que recordar que en 2024 Williams fue penúltimo, noveno equipo de diez, y esta es la mejor posición desde 2016 y 2017, cuando también terminaron quintos, mientras que en 2014 y 2015 habían sido terceros.

En cualquier caso, que esto haya llegado en la penúltima carrera es un gran espaldarazo de moral para 2026. El objetivo es acabar en Abu Dhabi también en alto.