Marko lo tiene claro: solo Russell y Antonelli pueden frenar a Mercedes
Helmut Marko cree que Mercedes tiene el mejor conjunto de la parrilla y ve muy difícil que pierda el Mundial, salvo que la rivalidad entre Russell y Antonelli termine pasándoles factura.
George Russell, Mercedes
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
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