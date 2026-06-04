Marko lo tiene claro: solo Russell y Antonelli pueden frenar a Mercedes

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Pol Hermoso
Editado:
George Russell, Mercedes

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Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

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