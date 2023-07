¿Qué es el subviraje y sobrviraje de los coches de Fórmula 1?

Durante una carrera de F1 o cualquier sesión, puedes escuchar a los pilotos quejándose por radio de sobreviraje o subviraje en su coche (oversteer o understeer, en inglés), pero... ¿qué significa eso y cómo se comporta el monoplaza de Fórmula 1 en esa situación?

Como imaginarás por las quejas de los pilotos, ninguna de las dos características del coche son positivas, pero en resumidas cuentas se puede decir que el sobreviraje (u oversteer) es cuando el coche de F1 'gira demasiado', es decir, en una curva se va en exceso hacia el interior, mientras que el subviraje (o understeer) es lo contrario, cuando el coche 'no quiere girar', y se va hacia fuera en una curva.

¿Qué es el sobreviraje en un coche de Fórmula 1? El 'Oversteer' explicado

El sobreviraje es cuando un piloto gira para hacer una curva y el coche gira demasiado. Cuando un coche sobrevira, lo que ocurre es que el monoplaza gira hacia adentro al trazar una curva, y mientras la parte delantera gira, la parte trasera patina debido a la falta de agarre, lo que hace que el coche gire en exceso y el piloto tenga que corregirlo.

El sobreviraje sorprende a los pilotos cuando giran el volante y la parte trasera se desliza y el coche gira más de lo que quieren. Si alguna vez has visto Fast and Furious Tokyo Drift, eso es sobreviraje. En el sobreviraje, el coche entra en la curva demasiado rápido y el piloto tiene que hacer una corrección porque si no, puede marcarse un trompo.

Así que cuando escuches a un piloto de Fórmula 1 quejarse de sobreviraje en su coche, generalmente quieren decir que la parte trasera de su monoplaza se está moviendo demasiado, y se mueve fuera de la trazada, hacia adentro.

¿Qué es el subviraje en un coche de Fórmula 1? El 'Understeer' explicado

El subviraje es cuando el coche 'no quiere hacer la curva', cuando la parte trasera del monoplaza gira, pero la parte delantera se va recta, patina. Cuando un coche subvira, se desliza ampliamente cuando el piloto intenta girar hacia el vértice de la curva, se 'va largo', hacia fuera.

El subviraje es básicamente cuando un piloto gira y el coche no gira. Se debe a los neumáticos delanteros, y cuando el piloto está girando, la parte trasera del monoplaza empuja el coche hacia delante y no gira a la velocidad a la que se desea.

Subviraje es cuando el coche no responde a la cantidad de bloqueo de la dirección que aplica el piloto al llegar una curva.

¿Es mejor el sobreviraje o el subviraje de los coches de F1?

Cada piloto tiene un estilo de conducción y prefiere que su coche de F1 se comporte de una manera, pero en general a los pilotos les gusta más el sobreviraje. Es una característica propia de los coches de calle, pero a su vez un coche rápido de F1 generalmente es más sobrevirador que subvirador, por lo que los pilotos y equipos tienen que el coche sea reactivo para así poder tener la mayor velocidad en una curva.

De hecho, explicando los problemas que tenía el Red Bull al inicio del mundial 2022 que luego ganó de manera sobrada, Verstappen admitía que es imposible pilotar rápido un coche con subviraje.