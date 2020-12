Renault agradece a la FIA que Alonso esté en los test de Abu Dhabi

Fernando Alonso finalmente se subirá al Renault de la Fórmula 1 2020 en los test post-temporada de Abu Dhabi, resolviendo un culebrón que ha durado ya varios meses.

La FIA dio el visto bueno al equipo de Enstone para que alineara al bicampeón del mundo de la especialidad, a pesar de que inicialmente las pruebas estaban previstas para jóvenes pilotos, "con no más de dos grandes premios disputados".

Cyril Abiteboul, jefe de Renault F1, quiso agradecer a la federación que su nuevo piloto para 2021 pueda probar con ellos el próximo martes 15 de diciembre en Yas Marina.

"Queremos dar las gracias a la FIA y a la Fórmula 1 por aceptar nuestros planes de test, reconociendo nuestro compromiso con los jóvenes pilotos en las diferentes categorías del motor y la propia dedicación de Fernando en promover la formación de jóvenes talentos", asegura el directivo francés.

El piloto asturiano estará acompañado por el junior de Renault Guan Yu Zhou, de 21 años, gracias a que cada equipo podrá sacar a pista un máximo de dos monoplazas durante la jornada.

"Para Fernando será el siguiente paso de cara a su regreso. Ha trabajado incansablemente para asegurarse de que llega lo mejor preparado posible a 2021. Quiere contribuir a tope, no solo al equipo, sino también a los aficionados y a la categoría que ha echado de menos en los últimos dos años", añade Abiteboul.

La decisión de la FIA ha levantado ampollas en varios equipos rivales, sobre todo en los que pelean de tú a tú con Renault por el tercer puesto del Mundial de Constructores 2020: Racing Point y McLaren.

Precisamente, estas dos formaciones no tienen pensado alargar su estancia en Abu Dhabi, ya que aseguran no contar con jóvenes pilotos que sacar a pista. No obstante, dada la excepción de la FIA, no sería de extrañar que otras escuderías traten de buscar una solución para que pilotos como Carlos Sainz, Sebastian Vettel o Daniel Ricciardo, que en 2021 también llegan a nuevos equipos, puedan empezar a aclimatarse también a sus nuevas estructuras... si sus contratos se lo permiten.

Alonso ha estado completando varios test con Renault desde el pasado mes de octubre en Barcelona, donde completó un filming day de 100 km con el R.S.20. Después ha estado varias jornadas en Bahrein y Abu Dhabi, pero en esas ocasiones con el Renault de 2018, al que la normativa no le impone un máximo de kilómetros.

El asturiano ya dejó claro que quería sumar el máximo de tiempo posible sobre el monoplaza de Renault tras su ausencia de la categoría en las dos últimas temporadas. Además, a este hecho se le añade que la pretemporada de la F1 2021 tendrá solo tres jornadas de test a repartir entre los dos pilotos de cada equipo.