McLaren y otros equipos bloquean la presencia de Alonso en Abu Dhabi

El test de Abu Dhabi se suponía que iba a contar con los pilotos titulares en coches muleto para probar los nuevos neumáticos de 18 pulgadas.

Sin embargo, después de que los cambios en el reglamento técnico se pospusieran hasta 2022, la prueba se transformó en un test de rookies y el reglamento deportivo de 2020 se ajustó en consecuencia.

Las reglas aclaran el formato de la prueba de esta manera: "Una prueba opcional de un día, con el único propósito de proporcionar a los jóvenes pilotos la oportunidad de probar un coche de Fórmula 1 actual, realizada en el circuito en el que se celebró la última cita del campeonato. Dicha prueba comenzará dentro de las 48 horas siguientes a la finalización del evento. Para esta prueba se pueden utilizar hasta dos coches simultáneamente".

Los pilotos elegibles para la prueba "deben estar en posesión de una Licencia Internacional A; y a menos que la FIA lo apruebe de otra manera, no haber competido en más de dos carreras del Mundial de F1 durante su trayectoria".

Renault esperaba usar esta última disposición para permitir a Alonso participar, y el asunto se planteó en la reunión de la Comisión de la F1 del pasado lunes. Sin embargo, varios equipos expresaron su oposición a la idea de que Alonso participara, y parece que McLaren, Ferrari y Racing Point están entre ellos.

Abiteboul indicó que aún espera que la FIA apruebe la participación de Alonso.

"Fue lo típico de tratar de hacer cualquier jugadita posible", le dijo a Motorsport.com. "Pero la mayoría de los equipos son más pragmáticos. Sólo tenemos que esperar que la FIA lo sea. Renault hace mucho por los jóvenes pilotos".

Alonso puede probar un coche de dos años de antigüedad sin restricciones, y lo hará en Bahrein la próxima semana.

El jefe de McLaren, Andreas Seidl, confirmó que su equipo se opuso en principio a que el español estuviera en la prueba de jóvenes pilotos, aunque no quiso dar detalles sobre lo que pasó en la reunión de la semana pasada.

"No puedo hablar de lo que se ha discutido en la Comisión de F1. Porque dice en letras grandes al final de la agenda que es confidencial", dijo cuando Motorsport.com le preguntó.

"Sólo puedo hablar de cómo vemos el test de jóvenes pilotos en Abu Dhabi. Está claro que todos votamos a favor de un cambio en la normativa a principios de año cuando empezó esta pandemia, que acabó en que estos tests se definieran claramente en la normativa deportiva con el único propósito de probar a los jóvenes pilotos".

"Creo que en las normas dice que no pueden estar los pilotos que han hecho un máximo de dos Grandes Premios. Y luego le da la oportunidad a la FIA, a su propia o única discreción, de hacer excepciones".

"Pero, de nuevo, no cambia el único propósito general de esta prueba, que es una prueba para pilotos jóvenes. Así que creo que no hay mucho que discutir sobre este tema. Fernando es un gran piloto de carreras de F1, con un gran historial de éxitos. Y no puedo ver cómo encajaría en un test de jóvenes pilotos".

"Por otro lado, si se definiera como un joven piloto, para ser sincero, creo que sería simplemente un gran mensaje para todos nosotros, porque entonces también me consideraré un joven miembro de un equipo de F1, lo que me hace sentir bien. Al mismo tiempo no justifica que esta prueba siga adelante".

McLaren y Racing Point han indicado a Motorsport.com que no participarán en el test de Abu Dhabi porque no tienen un piloto joven que alinear.