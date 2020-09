Renault quiere que Alonso pruebe su F1 antes de 2021

La mejora de rendimiento del fabricante francés en la Fórmula 1 2020 ha llevado a un creciente interés por parte de Alonso en el progreso del equipo, y a la creencia de que su regreso el próximo año podría dar más de lo que se esperaba inicialmente.

En una entrevista exclusiva con Motorsport.com, el director de Renault F1, Cyril Abiteboul, dijo que las ganas de Alonso han aumentado el deseo del equipo de subirle a su coche actual. Sin embargo, se ha descartado una participación en alguna sesión de libres 1.

"Inicialmente el planteamiento fue yo conduzco cuando me toque", dijo Abiteboul sobre Alonso. "Pero ahora tengo la sensación de que él está realmente con ganas de subirse incluso al coche actual. Así que estamos buscando la oportunidad de hacerlo, pero siendo muy sensatos".

"Así que no estoy hablando de ninguna FP1 porque francamente no necesita eso: no necesita la exposición de la FP1. Y nosotros necesitamos claramente la oportunidad de configurar todo. Pero nos gustaría verle [a él en el coche] porque puedo sentir que tiene hambre de ello".

Sin embargo, la reticencia a que Alonso participe en una FP1 deja a Renault con opciones muy limitadas para probar el coche actual.

Esto se debe a que las normas de test de la Fórmula 1 fueron cambiadas para este año a raíz de la pandemia de coronavirus. Anteriormente, los test de post-temporada en Abu Dhabi se habían realizado durante tres días y se utilizaban como una combinación de rodaje para un joven piloto y el test de neumáticos para la siguiente temporada.

Sin embargo, los Pirelli prácticamente seguirán sin cambios en 2021, por lo que los equipos acordaron que la sesión de Yas Marina se redujese a un solo día y se suponía que era para jóvenes pilotos.

El reglamento establece que los equipos pueden usar dos coches por día, y una cláusula determina que los pilotos elegibles para la prueba "a menos que sea aprobado por la FIA, no deben haber competido en más de dos carreras del Mundial de F1 durante su trayectoria deportiva".

Significa que si Renault quiere tener al experimentado Alonso en dicho test, tendrá que obtener el permiso del organismo legislador para ello, o que se cambie el formato de la prueba.

Cuando se le preguntó si el test de post-temporada en Abu Dhabi sería la mejor oportunidad, Abiteboul dijo: "Sí, absolutamente. Tenemos que ver si puede hacerse en base a los criterios de la prueba. Así que estamos hablando con la FIA sobre ello".

Con tantos pilotos cambiando de equipo a finales de este año, no parece probable que Renault se quede solo en el intento de aliviar las restricciones y conseguir algo de kilometraje con sus pilotos para 2021 en Abu Dhabi .

Alonso había sido claro cuando firmó por Renault sobre que su único objetivo era 2022, cuando una nueva era de reglas entre en juego. Sin embargo, Abiteboul dice que la mentalidad del español ha cambiado ahora que el equipo lucha por podios.

"Al principio, era mucho más a largo plazo", dijo. "Era ir a por todo en 2022 y olvidarnos de 2021. Pero al ver que estamos empezando a tener batallas interesantes en la pista, Fernando huele sangre: de manera positiva. Quiere ver qué puede exprimir".