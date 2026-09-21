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Honda F1 busca seguir con "pequeños pasos" y se pone otras tareas para Bakú

El responsable de Honda en F1 asegura llegar a Bakú en "buen camino" en cuanto a la manejabilidad, por lo que busca otros pasos junto a Aston Martin.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

La 'manejabilidad' ha sido el tema más recurrente en cuanto a Honda en su tortuosa temporada 2026 de F1 como suministrador de motores de Aston Martin. Sin embargo, desde el fabricante nipón aseguran que eso se va controlando, y que empieza a ser momento de mejorar otras cosas.

Shintaro Orihara, director general de pista e ingeniero jefe de Honda F1, asegura que van 'por buen camino' en el aspecto de la manejabilidad, y que este fin de semana, en el GP de Azerbaiyán (ojo, que es de jueves a sábado, no de viernes a domingo), toca trabajar en otros aspectos.

"El Circuito Urbano de Bakú es un trazado exigente para la unidad de potencia, con uno de los tramos a todo gas más largos del calendario de la F1", admitió sobre la pista que algunos temen sea la peor para Aston Martin. "Además, el tramo del casco antiguo está lleno de curvas cerradas muy próximas a los muros, por lo que la manejabilidad es realmente importante aquí", continuó.

"Vamos por buen camino si tenemos en cuenta las mejoras en la manejabilidad tanto en Monza como en Madrid. Ver avances en un circuito de alta velocidad como Monza y en un circuito urbano como Madrid es una señal esperanzadora de cara a este fin de semana".

"A partir de ahí, seguiremos trabajando en la gestión de la energía y en la puesta a punto del motor, dando pequeños pasos que, sumados, nos permitan mejorar nuestro rendimiento de forma constante".

Apunta:

Por aclararlo, y así lo explicó Orihara en Madrid, Honda no tendrá grandes novedades para lo que queda de la F1 2026, pero ven margen en el paquete actual, y en el GP de España ya se sacó más velocidad con un cambio en la calibración.

"La mejora es muy pequeña, pero hay mucho margen para intentar mejorar nuestro rendimiento. No solo en cuanto a la manejabilidad. Por eso, no podemos esperar grandes mejoras carrera a carrera, pero seguiremos mejorando nuestro rendimiento. Creemos que todavía hay margen de mejora", declaró el japonés.

Precisamente en Bakú llegará la última actualización en el coche de Aston Martin, antes de centrarse ya al 100% en 2027. Por su parte, Honda cambiará al líder de su proyecto en F1 desde el 1 de octubre

Cuando se le preguntó a Mike Krack si Bakú será tan difícil como Monza, lo ve distinto: "En Bakú puede reinar el caos. Así que creo que hay que hacer los deberes en cuanto a preparación y, después, ejecutar bien, no cometer errores, estar ahí al final, y ya hablaremos después de la carrera".

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