Verstappen se defiende tras su incidente con Hamilton: "Mi carrera podría haber terminado"

Con su quinto podio en siete fines de semana de carrera, Max Verstappen sacó el máximo partido a la primera carrera de Fórmula 1 en Madring. El holandés logró el segundo puesto por detrás de Andrea Kimi Antonelli, lo que, según el cuatro veces campeón del mundo, fue incluso más de lo que realmente se merecía.

"Hemos sacado el máximo partido al resultado y probablemente hemos tenido un poco de suerte, sobre todo por la mala suerte que tuvo Lando. No tenía el ritmo de Kimi y, desde luego, tampoco el de Lando", dijo Verstappen en la rueda de prensa tras la carrera.

"Así que sí, estamos aquí en el podio y creo que es estupendo, pero aún nos falta un poco para luchar de verdad por la victoria", aseguró.

El hecho de que Verstappen acabara solo por detrás de Antonelli quizá plantee la pregunta de si habría podido incluso ganar la carrera de no haber cedido posiciones en las primeras vueltas. Verstappen recibió instrucciones de su ingeniero de carrera, Gianpiero Lambiase, de devolver la posición a Lewis Hamilton, pero con Antonelli entre ellos en ese momento, en la práctica eso significó ceder dos posiciones.

Verstappen expresó su descontento por la radio del equipo, pero en el fondo sabía que tenía que cumplir con la petición del equipo, tal y como reconoció posteriormente.

"Sí, ¿qué se supone que tengo que hacer? Si me dicen que tengo que hacerlo, lo haré".

Verstappen también está convencido de que, de lo contrario, habría recibido una penalización de tiempo por parte de los comisarios.

"Si no lo hubiera hecho, me habrían sancionado", reconoció.

Kimi Antonelli, Mercedes; Lewis Hamilton, Ferrari; Max Verstappen, Red Bull Racing; Lando Norris, McLaren Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Dicho eso, el holandés sigue creyendo que actuó correctamente. El piloto de Red Bull afirma que Hamilton ya no controlaba su coche al pasar por los bordillos de y añadió que tuvo que salirse de la pista para evitar un choque con su rival por el título de 2021.

"Habría sufrido daños nada más salir si me hubiera quedado en la pista, así que la victoria tampoco habría sido posible. Es tan sencillo como eso".

"Simplemente hice lo mío en la curva 1, pero Lewis intentó adelantar a los dos primeros [pilotos] y tocó con el fondo en el bordillo. Volvió a entrar en la pista de golpe y por eso tuve que salirme yo".

"Si me hubiera quedado allí, sin duda habría habido un toque. Entonces mi carrera podría haber terminado en la curva 2 y por eso estoy contento de estar donde estamos".

Según Verstappen, de todos modos no se podía aspirar a más que al segundo puesto, mientras que, según el ritmo puro, debería haber acabado en el último puesto del podio.

"A veces nos beneficiamos un poco de la mala suerte de los demás, pero también intentamos sacar el máximo partido a lo que tenemos y, a veces, quizá sí, rendimos un poco por encima de lo esperado. Y eso es bueno".

"Es lo único que podemos hacer por el momento. Ahora dependemos de que nuestro paquete, nuestro paquete en general, sea un poco más fuerte para poder luchar de verdad por la victoria", añadió.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Por el momento, Red Bull simplemente carece del ritmo necesario para lograrlo, a pesar de que en las últimas vueltas en Madring pareciera estar cerca. Verstappen rodó a menos de un segundo de Antonelli durante varias vueltas, pero, según él, esa imagen era muy engañosa y, en realidad, no tenía ninguna oportunidad frente al líder del campeonato.

"Puede que pareciera un poco que estábamos luchando por la victoria, pero eso se debió más bien a que Kimi se vio frenado por Charles".

"En cuanto tuvo el aire limpio, volvió a alejarse de mí y yo estaba ocupado con Lando a mi espalda. Pero aquí, si conduces un poco por el centro, pues sí, no puedes adelantar".

Sin embargo, Red Bull tiene limitadas las opciones que aún le quedan con el RB22. Laurent Mekies ya ha admitido que el límite de gastos hace que sea imposible mantener el ritmo de desarrollo de la primera mitad de la temporada.

Verstappen añadió en Monza que aún se introducirán algunas actualizaciones en 2026, pero que, entre bastidores, la atención ya se ha desplazado hacia 2027.