Qué hay tras las conversaciones del presidente de la FIA con Alonso sobre el ADUO

En su intento por mantenerse en la parrilla de Fórmula 1 de forma competitiva, el bicampeón del mundo Fernando Alonso recibió el respaldo de las más altas instancias de este deporte. Antes del Gran Premio de España en Madrid, tanto Alonso como el propietario del equipo Aston Martin, Lawrence Stroll, mantuvieron conversaciones con el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, sobre la difícil situación actual de la alianza entre Aston Martin y Honda, que tuvo un comienzo desastroso con un paquete poco competitivo.

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El momento en que se produce la mala racha del equipo no podría ser más inoportuno. Alonso, que no ha ocultado su decepción con el nuevo reglamento sobre unidades de potencia, acaba de cumplir 45 años y sigue buscando volver a saborear el éxito en el ocaso de su carrera, tras años con un coche que no le permite hacer nada extraordinario.

El español aún no ha confirmado sus planes para el año que viene, al menos en público, y el presidente de la FIA, Ben Sulayem, parece alarmado ante la perspectiva de que la categoría pierda a uno de sus campeones del mundo en activo.

"De ninguna manera podemos permitir que Fernando Alonso, un gran campeón, se marche solo por las circunstancias", declaró Ben Sulayem en un acto celebrado en Madrid. "Esa no es la forma de abandonar el escenario. Tiene que triunfar y luego marcharse cuando quiera, no verse obligado a irse por culpa de los resultados".

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y el máximo responsable de la F1, Stefano Domenicali, han disfrutado de unas relaciones muy mejoradas en los últimos años. Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Hablaré con él. Lo vi muy triste y le dije: 'Fernando, lo entiendo, no es aceptable que vengas a tu propio país y ahora, como bicampeón del mundo...".

Ben Sulayem sugirió a continuación que haría lo que fuera necesario para ayudar a Alonso a conseguir un paquete más competitivo. "Hicimos algo antes, en mayo, de forma legal para que el equipo pudiera mejorar el motor, y entonces le dije: 'No voy a decirte lo que vamos a hacer. Por favor, dime lo que quieres, porque tú eres el piloto. Ven y dime qué quieres que hagamos para mejorar estos resultados".

Los comentarios de Ben Sulayem despertaron cierta alarma en algunos círculos. Al fin y al cabo, no sería la primera vez que el presidente tiene dificultades para mantenerse en su ámbito de competencia. Ben Sulayem ha sido acusado de socavar las propias barreras de gobernanza de la FIA durante su mandato. Y en asuntos relacionados específicamente con la F1, marcó el inicio de su mandato entrometiéndose en ámbitos que o bien no le competían o bien estaban sujetos a estructuras de gobernanza específicas que requieren una mayoría.

Sin embargo, no parece que eso sea lo que está ocurriendo aquí. Dado que el presidente es plenamente consciente de que cualquier cambio en las unidades de potencia se rige por el Acuerdo de la FIA sobre la Gobernanza de las Unidades de Potencia de la F1, se entiende que expresar su preocupación por el futuro de Alonso forma parte de un debate más amplio sobre el imperfecto sistema de actualizaciones del ADUO.

Tampoco parece una gran coincidencia que Ben Sulayem hiciera esos comentarios en un escenario de Madrid. El emiratí no es ajeno a ganarse al público, ya que recientemente visitó Buenos Aires con motivo del Congreso Americano de la FIA, donde se comprometió a respaldar los esfuerzos para traer de vuelta la F1 a Argentina —un ámbito controlado íntegramente por la dirección de la F1 y no por la FIA—.

Ahora, Ben Sulayem también ha conseguido un aplauso fácil en España, aunque hay quien sugiere que Alonso ya tiene decidido desde hace tiempo seguir en 2027.

La difícil situación de Honda forma parte de una preocupación más amplia en torno al sistema ADUO

El panorama general que subyace a todo esto es que el sistema ADUO de la FIA, siglas de "Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora", es intrínsecamente imperfecto. Diseñado originalmente como una ayuda para los recién llegados Red Bull Ford y Audi, su objetivo era evitar que se repitieran los problemas que sufrió Honda en 2015. Un escenario en el que un fabricante se queda tan rezagado que no tiene ninguna esperanza de recuperar la competitividad, lo que perjudica al deporte en su conjunto y puede llevar a la marca en cuestión a abandonar la competición.

Casualmente, es precisamente Honda quien ha vuelto a necesitar el sistema, ya que tanto Red Bull como Audi han protagonizado unos debuts notables como fabricantes de unidades de potencia de F1. Pero en lugar de limitarse a ayudar a los fabricantes que se encuentran completamente fuera de lugar, el sistema pronto adquirió un carácter político con una escala móvil de ayudas para las mejoras —en forma de horas extra en el banco de pruebas, margen en el límite de costes y tokens que pueden utilizarse para introducir nuevas unidades de potencia a mitad de temporada— por cada 2% de retraso de un fabricante.

El único elemento que se tiene en cuenta es el rendimiento del motor V6, mientras que toda la unidad de potencia puede desarrollarse utilizando las fichas de homologación. Eso significa que los fabricantes podrían frenar deliberadamente el rendimiento del V6 para conservar sus fichas de desarrollo, mientras que quien tenga el motor líder puede quedar marginado.

Fernando Alonso y Aston Martin han estado compitiendo en la parte trasera de la parrilla con un paquete poco competitivo, que incluye una unidad de potencia Honda carente de potencia y con exceso de peso. Foto de: Peter Fox / Getty Images

En la práctica, eso es lo que le ha ocurrido a Red Bull Ford Powertrains, que se ha mostrado profundamente molesto por las mediciones de la FIA y por cómo parece haber sido superado en estrategia, hasta el punto de que incluso el máximo responsable de Red Bull, Oliver Mintzlaff, se ha involucrado personalmente en las negociaciones de su equipo con la FIA. Mientras tanto, se considera de forma generalizada que Mercedes cuenta con el mejor paquete global de unidad de potencia, pero cumple los requisitos para recibir ayuda del ADUO según las mediciones de la FIA para los V6.

Basar el sistema ADUO únicamente en la potencia de los V6 fue una petición de los fabricantes y algo en lo que las partes alcanzaron un consenso mayoritario, mientras que a la FIA le habría gustado tener en cuenta más factores. Sin embargo, el revuelo y la polémica en torno al sistema, que han desviado los recursos de la FIA de la mejora del propio reglamento y de concretar el regreso a los V8 para el próximo ciclo, hacen que el organismo rector no se oponga a revisar el sistema durante este invierno dentro del marco normativo vigente. Las medidas adicionales para ayudar a Honda podrían formar parte de esas discusiones.

¿Y si la ayuda llega tarde? Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

¿Merece Honda realmente más ayuda?

Una cuestión es si Honda merece que se le concedan más oportunidades para mejorar, o si ya ha recibido suficiente ayuda y ahora le corresponde al fabricante japonés cumplir con su cometido.

Como ha señalado Ben Sulayem, Honda ya recibió ayuda extra en mayo, que supuso un margen presupuestario adicional para los próximos dos años por valor de 19 millones de dólares: 11 millones por quedarse más de un 10% por detrás y otros ocho millones que podrá pedir prestados por encima de su propio límite presupuestario en futuras temporadas. También se le han concedido 230 horas de banco de pruebas, frente a las 190 anteriores.

Pero teniendo en cuenta el objetivo original del ADUO, que es evitar que los fabricantes se vean en apuros y se retiren, la sugerencia de Ben Sulayem de replantearse qué se podría hacer por Honda ha sido bien recibida por varios competidores.

Cuando Motorsport.com le preguntó por los comentarios de Ben Sulayem sobre Honda, el director de Mercedes F1, Toto Wolff, se mostró a favor de revisar el reglamento. "Creo que el ADUO se diseñó como un mecanismo de recuperación y esa fórmula se desbloqueó para Honda. Y necesitan más", afirmó Wolff.

"Creo que la conversación que mantuvo el presidente con Alonso es bastante razonable. Queremos contar con todos estos grandes constructores en el deporte. Queremos que sean competitivos y tengan éxito. El reglamento está pensado para el bien del deporte y, a veces, quizá necesite un ajuste".

"La conversación que el presidente tuvo con Alonso es bastante justa. Queremos tener a todos estos constructores de primer nivel en el deporte. Queremos que sean competitivos y exitosos" - Toto Wolff Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Aunque la postura de los demás fabricantes no está del todo clara en este momento, Red Bull, como es lógico, también está muy interesado en retocar el sistema ADUO tras la situación en la que se ha visto envuelto este año.

Al fin y al cabo, el ADUO no es una solución milagrosa ni un sistema de BoP (equilibrio de rendimiento), por lo que seguirá dependiendo de Honda desarrollar su propio camino para volver a la lucha por los primeros puestos. Se trata de una tarea enormemente compleja y costosa, y hay una razón por la que Honda solo ha utilizado una de sus dos asignaciones ADUO este año, centrándose en cambio en la mayor parte de sus recursos en una nueva unidad de potencia para 2027.

Sin embargo, independientemente de lo que se acuerde este invierno, Aston Martin y Honda se enfrentan a un largo camino para recuperar la competitividad.