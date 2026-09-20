Alonso cuenta cómo cambia cuando se sube al F1: "No soy una persona feliz"

Hay pilotos que necesitan sentirse bien para rendir. Que arrastran al habitáculo lo que les ocurre fuera de él, que conducen mejor cuando todo fluye y peor cuando el fin de semana empieza a torcerse. Y luego está Fernando Alonso.

Pedro de la Rosa lo conoce desde una posición privilegiada. Ha sido rival suyo, compañero y ahora forma parte de Aston Martin. Y después de tantos años compartiendo paddock, hay algo que todavía le sorprende del bicampeón: da igual cómo esté fuera del coche, qué piense del monoplaza o lo complicado que sea el fin de semana. Cuando se coloca el casco, Alonso cambia.

"Da igual el estado de ánimo que tengas fuera del coche. Cuando te subes, siempre eres el mismo. Siempre eres un luchador y siempre conduces buscando la perfección", le planteó De la Rosa durante una entrevista para Aston Martin.

La respuesta de Alonso fue tan directa como llamativa. "No soy una persona feliz dentro del coche".

No hablaba de disfrutar o no de pilotar. Ni mucho menos de haber perdido la pasión por competir después de más de dos décadas en la Fórmula 1. Hablaba de otra cosa.

"Cuando me pongo el casco y cierro la visera estoy ejecutando un trabajo. Estoy concentrado y estoy entregando algo que el equipo espera de mí", explicó.

"Durante esa hora y media, o esa hora de entrenamientos, estoy haciendo lo que tengo que hacer. Las cosas de fuera no importan en absoluto".

Alonso y el momento en el que todo lo demás desaparece

La frase resume una de las características que más han acompañado a Alonso durante su carrera: la capacidad para separar prácticamente por completo lo que ocurre fuera del coche de lo que debe hacer dentro.

De la Rosa lo admite abiertamente. Cuando él competía, explica, una mala sensación fuera del coche podía acompañarle después cuando salía a pista. Si no estaba contento con el monoplaza, si sentía que el coche no era suficientemente competitivo o si el fin de semana venía torcido, todo aquello podía afectar a su rendimiento.

Con Alonso, asegura, ocurría algo diferente. Al bajar la visera aparecía otra versión. No una más feliz. Precisamente lo contrario: una versión casi mecánica, centrada únicamente en cumplir una misión.

Y no parece ser algo que haya aprendido después de más de 400 grandes premios. Según recuerda el propio Alonso, ya funcionaba así cuando era niño. "Creo que era igual", explicó al hablar de sus años de karting. "Miraba a mi padre e intentaba entender qué tenía que hacer, cuál era el plan antes de la carrera".

Su padre, sin embargo, adoptaba el enfoque contrario al que muchas veces rodea a los pilotos jóvenes. Nunca aumentaba la presión.

"Mi padre siempre fue muy comprensivo e intentaba ayudarme de una manera muy buena, porque nunca me presionó", recordó Alonso.

"Siempre intentaba quitarme presión. Me decía que disfrutara, que pasara lo que pasara ya era increíble estar allí, que no tenía nada que demostrar".

Fernando no siempre veía las cosas de la misma manera. "Yo le decía: 'Sí, papá, pero salimos cuartos. Esto es el Mundial. Tengo que adelantar a los otros tres'".

La respuesta de su padre era sencilla: si aquellos tres eran más rápidos, terminaría cuarto. O séptimo. O donde realmente correspondiera por ritmo. Y habría otra oportunidad.

Alonso considera que aquel enfoque le ayudó a desarrollar una forma de competir en la que el resultado final no podía condicionar la ejecución del momento presente.

"Creo que ese tipo de enfoque siempre me ayudó a ponerme el casco y simplemente hacer lo mejor que podía ese día, en ese momento, sin preocuparme demasiado por el resultado final".

De la Rosa recuerda el Alonso de 2012: "Para mí fue un cambio de mentalidad"

Hay una anécdota de De la Rosa que explica quizá mejor que cualquier teoría cómo funciona Alonso bajo presión. Ocurrió en el Gran Premio de Alemania de 2012.

Alonso estaba en plena lucha por el Mundial con Ferrari y había conseguido la pole. De la Rosa, por su parte, competía con HRT y tenía serios problemas de subviraje en las vueltas previas a la parrilla.

Estaba preocupado. Así que decidió preguntarle a Fernando si él también estaba sufriendo. "Recuerdo que te pregunté: '¿Tienes mucho subviraje? Porque mi coche no gira'", recordó De la Rosa.

La respuesta de Alonso fue sorprendentemente simple. Sí, tenía algo de subviraje. Pero daba igual. Si el problema seguía ahí, en la primera parada añadirían más ala delantera. "Para mí fue un cambio de mentalidad", admite De la Rosa. "Pensé: este tío está en la pole y no está estresado. Y yo estoy estresado y estoy el último".

Alonso matiza que no es inmune a la presión. La siente. También se frustra. Pero intenta transformar esa tensión en algo accionable. "Creo que intento convertirlo en una solución", explica.

Si debe decidir con qué neumático empezar, analiza qué ganará en las primeras curvas y qué perderá después con la degradación. Si el problema aparecerá diez vueltas más tarde, no tiene sentido sufrirlo antes de tiempo.

"Me concentro en las dos primeras curvas. Ejecuto el plan. Después de las dos primeras curvas ya pensaré en la degradación".

Alonso también se frustra: "Todos cometemos errores"

Todo eso no convierte a Alonso en una máquina. El propio español reconoce que también comete errores cuando la frustración supera cierto límite.

Puede ocurrir detrás de otro coche, cuando necesita adelantar para que su estrategia no quede arruinada.

"Te frustras porque tienes que adelantar a ese coche o tu estrategia se va a ver comprometida", explica.

"Entonces quizá intentas una maniobra que no es óptima, cometes un error y comprometes tu tiempo total de carrera porque tu nivel de frustración era demasiado alto".

Es decir, el interruptor existe, pero no elimina las emociones. Las administra. Y, para Alonso, ahí está una de las diferencias fundamentales en la Fórmula 1. "Creo que todos cometemos errores. Lo importante es cometer menos errores que los demás".

Quizá por eso aquella frase inicial suena mucho menos extraña cuando se entiende todo lo demás. Fernando Alonso no entra en el coche para ser feliz. Entra para ejecutar. Para analizar. Para resolver.

Para apartar durante una hora todo lo que no tenga que ver con llevar el monoplaza lo más rápido posible. Y solo después, cuando la visera vuelve a subir, reaparece todo lo demás.