Aston Martin contra Mercedes en un partido de fútbol benéfico: ¿quién ganó?

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El personal de Aston Martin y Mercedes se enfrentó en su partido benéfico anual de fútbol. Estos son los resultados.

Redacción Motorsport.com
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Editado:
Mercedes vs Aston Martin futbol

El personal de los equipos de Fórmula 1 de Aston Martin y Mercedes se ha enfrentado en el partido benéfico anual de fútbol para recaudar fondos para dos organizaciones benéficas.

El partido, que se celebra en el St James Park del Brackley Town Football Club, de la National League North (sexta división inglesa), y que lleva celebrándose desde 2022, enfrenta a los equipos vecinos de Northamptonshire (la sede de Mercedes está en Brackley y la de Aston Martin en Silverstone) con el objetivo de recaudar fondos para organizaciones benéficas locales y dedicadas a la salud mental.

El equipo de Silverstone, Aston Martin, compartió novedades del evento en las redes sociales y confirmó que la organización benéfica elegida era Movember, que se centra en la salud mental masculina y la prevención del suicidio, así como en el cáncer de próstata y el cáncer testicular.

La parte de los ingresos correspondiente a Mercedes se destinó al hospicio infantil Helen & Douglas House, que "ayuda a las familias a afrontar los retos que supone cuidar de un bebé o un niño con una enfermedad terminal".

Mercedes ganó el partido masculino por 3-1 y Aston Martin se impuso en el femenino por 2-1.

"Es una forma fantástica de unir a ambos equipos fuera de la pista", declaró Imogen Tait , responsable de solidaridad y de relaciones con la comunidad de Mercedes F1, a BBC Radio Northampton.

"Como era de esperar, muchos de nosotros somos muy, muy competitivos, así que, ¿qué mejor manera que reunir a los miembros de nuestro equipo?".

 

Añadió:  "Es muy importante que utilicemos nuestros recursos para devolver algo a la sociedad y hacer el bien. Esta es solo una de las formas en las que podemos contribuir a esta zona".

La carrera se disputó tras el Gran Premio de España en el circuito de Madring. Mientras que Mercedes logró su décima victoria de la temporada en un gran premio con el actual líder del campeonato, Kimi Antonelli, Aston Martin siguió pasando apuros. Fernando Alonso terminó 17º y su compañero de equipo, Lance Stroll, se retiró.

Mercedes lidera la clasificación de constructores con 503 puntos, seguida de Ferrari con 358 puntos y McLaren con 306 puntos. Aston Martin ha tenido dificultades durante todo el curso y, aunque presentó un monoplaza de especificación B en el Gran Premio de Hungría y realizó nuevas mejoras en la unidad de potencia en las carreras siguientes, aún no ha logrado un aumento significativo del rendimiento. Actualmente ocupa el décimo puesto en la clasificación con tres puntos.

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