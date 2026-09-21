Pirelli completa el test de Austria con los neumáticos 2027 con "impresiones positivas" de los pilotos

Justo tras el Gran Premio de Austria de MotoGP, el Red Bull Ring ha acogido más acción en pista este lunes, 21 de septiembre, gracias al test organizado por Pirelli con los nuevos neumáticos con los que desembarcarán en la categoría reina en 2027, sustituyendo a los Michelin.

Aunque el ensayo, a puerta cerrada, sin declaraciones y sin tiempos que se hiceran públicos, estaba organizado para pilotos titulares, varios corredores de la parrilla han estado ausentes. Esto fue debido a que no continuarán en sus actuales fábricas en el próximo curso, y nadie quiere dar pistas sobre sus respectivas motos en una temporada en la que también llegarán los novedosos prototipos de 850cc.

Así, un total de 18 corredores estuvieron presentes este lunes en Spielberg. Por parte de Ducati, los elegidos fueron Marc Márquez, Fermín Aldeguer y Franco Morbidelli (sin Pecco Bagnaia, Alex Márquez o Fabio Di Giannantonio, y también Nicolò Bulega, tras caerse en otro test hace unos días). Por Aprilia, estuvieron Marco Bezzecchi, Raúl Fernández y Lorenzo Savadori (sin Jorge Martín ni Ai Ogura). Al manillar de la KTM hubo cinco pilotos: Pedro Acosta, Brad Binder, Pol Espargaró, Senna Agius como rookie de 2027 y Maverick Viñales, en su retorno para comprender el estado de su hombro izquierdo.

Por último, al manillar de la Honda estuvieron Diogo Moreira, Johann Zarco y Takaaki Nakagami (es decir, sin Joan Mir, Luca Marini o David Alonso), y en las Yamaha se subieron Augusto Fernández, Jack Miller, Toprak Razgatlioglu y otro debutante, Izan Guevara (no estuvieron, por tanto, Fabio Quartararo y Alex Rins). Al final del día, el mejor tiempo lo ha marcado el brasileño Moreira con la Honda RC214V de 850cc, al parar el crono en 1.28.4, un segundo más rápido que la mejor vuelta de la carrera del domingo, que estableció Acosta en el cuarto giro con 1.29.533.

Pirelli lanzó un comunicado justo al término del test privado en el que informó que el ensayo había sido un éxito. Contando con 18 pilotos, titulares y probadores, se evaluaron "neumáticos de seco de compuestos blando, medio y duro, tanto para la rueda delantera como para la trasera, y los equipos tuvieron libertad para definir sus propios programas de pruebas. Pirelli recomendó un enfoque progresivo, comenzando con los compuestos blandos antes de pasar a los demás", informaron.

En el test, que tuvo lugar con condiciones meteorológicas "estables y soleadas, con temperaturas en pista que oscilaron entre los 19 y los 38 ºC", participaron las motos tanto "de 850cc [de 2027] como varias motos de 1000cc de la generación actual, adaptadas para simular la configuración técnica de 2027".

Foto de: Pirelli

"Los ingenieros de Pirelli trabajaron en estrecha colaboración con los fabricantes, los equipos y los pilotos durante todo el test, recopilando datos y comentarios técnicos que contribuirán al desarrollo y perfeccionamiento continuos de la gama de neumáticos para el Mundial de MotoGP 2027", detallaron.

Al comentar el test, Giorgio Barbier, director de Pirelli en el ámbito de las dos ruedas, dijo: "La sesión de hoy en el Red Bull Ring supone un paso más en el desarrollo de la gama Pirelli para el Mundial de MotoGP de 2027, cuando ampliaremos a la categoría reina nuestro papel de proveedor exclusivo que ya desempeñamos con éxito en Moto2 y Moto3. Nuestro programa de desarrollo es muy amplio e incluye tanto pruebas colectivas, como la sesión de hoy, como trabajos de desarrollo privados llevados a cabo en estrecha colaboración con los fabricantes".

"Culminará con los primeros test oficiales de 2027, previstos para principios de diciembre en Valencia, en los que participarán todos los pilotos titulares de la próxima temporada. Estamos satisfechos con el resultado del test en Austria. Los pilotos, entre los que se encontraban varios debutantes que aportaron una valiosa contribución al aportar diferentes enfoques y perspectivas de pilotaje, pudieron evaluar soluciones de neumáticos lisos de compuestos blando, medio y duro, tanto en la rueda delantera como en la trasera, utilizando en algunos casos prototipos de futuras motos de 850cc y, en otros, motos de la generación actual debidamente adaptadas".

"Las opiniones recabadas han sido positivas en general y confirman el alto nivel de rendimiento de los neumáticos probados, especialmente en cuanto a agarre y estabilidad. Además, nos han proporcionado información valiosa para perfeccionar aún más el programa de desarrollo y definir con mayor precisión las características de la gama que pondremos a disposición la próxima temporada. Como siempre, me gustaría dar las gracias a los fabricantes, a los equipos y a los pilotos por su constructiva colaboración", cerró.