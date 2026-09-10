Alonso asegura que otros pilotos se ofrecieron a Aston Martin; él sigue meditando

Madrid.- Fernando Alonso disfruta de su segunda carrera de esta temporada en España, la primera en la capital, y sigue sin aclarar si será la última que dispute en su país en Fórmula 1. La mayoría de las preguntas de la primera parte de la rueda de prensa, en la que estuvo presente junto a Franco Colapinto y Esteban Ocon, fueron para el asturiano, y varias de ellas sobre su futuro.

Mientras algunos rumorearon que esta semana podría haber un anuncio, algo que ya negó en Monza, Alonso incluso avisó de que aún tardaremos en conocer su decisión. Y ante la pregunta de cuándo esperar que revele algo, contestó con un simple: "No pronto". Y cuando le preguntaron a qué se debe el retraso, contestó: "Porque creo que está bien así".

Quizás el punto más importante llegó justo después, cuando le preguntaron si Aston Martin no se impacientaría, sabiendo que otros pilotos que podrían haberle sustituido ya han renovado con sus actuales escuderías, contestó: "Claro, claro. No, pero esos pilotos estuvieron visitando a Lawrence este verano, sí. Así que, sí, no hay urgencia".

El dato: después del verano han renovado Max Verstappen, Lando Norris, los dos hombres de Alpine y Carlos Sainz y Alex Albon con Williams.

Respecto a su perspectiva y entusiasmo con el proyecto de Aston Martin, volvió a aclarar que más que por el equipo, sus dudas están en las reglas 2027: "Como he dicho, creo que es cuestión de entender qué reglas del año que viene tendrán impacto o no en las carreras y en la conducción. Creo que los coches actuales, como he dicho muchas veces, no son los mejores para conducir y disfrutar. Pero el año que viene, creo que se da un paso en la dirección correcta, esperemos. Pero, sí, al mismo tiempo, tengo que pensar cuál es el mejor programa para el año que viene y sentarme a hablarlo con el equipo. Ya sea al volante o en otra función, ayudaré en lo que más pueda. Eso será lo más importante que tengamos que decidir juntos".

Ante la pregunta de Motorsport.com de si realmente ve los ajustes que se han hecho en el reglamento suficientes para seguir, sugirió que se necesitan más: "Creo que es un paso en la dirección correcta. Si es suficiente, bueno, ya sabes, los coches siempre recompensarán la recarga de las baterías en las curvas de mayor velocidad y al final de las rectas, porque ese es el tiempo de vuelta óptimo. Así que, ya sabes, como estas unidades de potencia, en un momento dado de la vuelta, necesitas recargar las baterías y las recargarás en los lugares más, ya sabes, problemáticos para la conducción, porque habrá curvas de alta velocidad y finales de rectas. Así que va en contra de cualquier acción del piloto o de llevar el coche al límite. Pero, en cierto modo, aún tengo alguna esperanza de que el reglamento del año que viene tenga que volver a modificarse, de que esta no sea la versión definitiva.

Por último, sobre si irse al WEC (Mundial de Resistencia) con Aston puede ser una opción para 2027, no ahondó y simplemente contestó: "Sí".