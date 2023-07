Alonso capitanea Aston Martin F1: pide calma y un reseteo en verano

Después de haber empezado la temporada claramente con el segundo mejor coche, Aston Martin ve amenaza esa posición tras caer fuera del podio en el GP de Austria y clasificarse solo noveno y decimotercero en Silverstone.

Fernando Alonso, que ha entrado en todas las Q3 de la temporada y triplica el número de puntos de su compañero Lance Stroll, admitió que este sábado no había mucho más que lograr, ya que la pista británica no se adapta bien a su coche: "Nunca puedes estar satisfecho siendo 9º y 13º. Creo que no fue la clasificación más fuerte para el equipo hasta ahora, pero sí, es difícil ver dónde pudimos hacerlo un poco mejor, tal vez una décima, una décima y media, tal vez superando a Alex, pero más 8º o algo así era imposible".

El bicampeón anima a su equipo a descubrir la causa de ese rendimiento en el GP de Gran Bretaña y en los últimos circuitos: "Así que, sí, tenemos que seguir trabajando y comprenderlo, porque llevamos un par de sesiones de clasificación o tres en las que no hemos sido competitivos, Barcelona, Austria y Silverstone. Los tres parecen un poco similares en cierto modo en las características de la pista, así que tenemos que entenderlo".

Cuando se le preguntó si el cambio en el orden competitivo tras Red Bull se debe a las características de los circuitos o a que otros rivales han mejorado más, Alonso admitió: "Creo que un poco de ambas cosas. Creo que otros están progresando, sin duda, con las actualizaciones. Así que tenemos que ver, ya sabes, lo que nosotros podemos aprender de esas mejoras también".

"Pero creo que también hay una parte que se trata de un tipo específico de circuito, por lo que tenemos que mantener la calma. Hace dos carreras, en Canadá, estuvimos muy fuertes y luchando por la victoria. Así que aquí sufrimos más y será una carrera a la defensiva en la que intentaremos sumar algunos puntos, los que sean. Y en Hungría, esperemos que sea una nueva oportunidad para nosotros".

(Disfruta de las fotos del fin de semana de Alonso en Silverstone)

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 1 / 57 Foto de: Erik Junius Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 2 / 57 Foto de: Erik Junius Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, en boxes 3 / 57 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, sale del garaje 4 / 57 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Logan Sargeant, Williams FW45, Oscar Piastri, McLaren MCL60 5 / 57 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Kevin Magnussen, Haas VF-23 6 / 57 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 7 / 57 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 8 / 57 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 9 / 57 Foto de: Erik Junius Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 10 / 57 Foto de: Erik Junius Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 11 / 57 Foto de: Erik Junius Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team 12 / 57 Foto de: Erik Junius Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 13 / 57 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 14 / 57 Foto de: Erik Junius Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 15 / 57 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team e Immy Barclay, presentadora 16 / 57 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 17 / 57 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Pierre Gasly, Alpine A523 18 / 57 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Pierre Gasly, Alpine A523 19 / 57 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 20 / 57 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 21 / 57 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 22 / 57 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Pierre Gasly, Alpine A523 23 / 57 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 24 / 57 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 25 / 57 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Pierre Gasly, Alpine A523 26 / 57 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Pierre Gasly, Alpine A523 27 / 57 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 28 / 57 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 29 / 57 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 30 / 57 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team 31 / 57 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team en el desfile de pilotos 32 / 57 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, en el desfile de pilotos 33 / 57 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 34 / 57 Foto de: Erik Junius Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 35 / 57 Foto de: Erik Junius Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 36 / 57 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 37 / 57 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Kevin Magnussen, Haas VF-23 38 / 57 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 39 / 57 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, otros en la cola para salir de boxes. 40 / 57 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, esperan para unirse a la cola para salir de boxes durante la Calificación. 41 / 57 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, al final de la clasificación 42 / 57 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 43 / 57 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 44 / 57 Foto de: James Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, fuera del garaje 45 / 57 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 46 / 57 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lando Norris, McLaren MCL60 47 / 57 Foto de: James Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 48 / 57 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 49 / 57 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 50 / 57 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 51 / 57 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 52 / 57 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lando Norris, McLaren MCL60 53 / 57 Foto de: James Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team 54 / 57 Foto de: James Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 55 / 57 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 56 / 57 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 57 / 57 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Hablando de los McLaren, que brillaron en la clasificación clasificándose segundo y tercero detrás del poleman Verstappen, aplaudió la mejora, pero recuerda que solo después de unas carreras se verá su verdadero nivel: "Sí, creo que han sido muy rápidos. Así que sí, se merecen su posición, no están ahí por casualidad. Han sido rápidos y han ido mejorando, así que contento por ellos. Pero vamos a ver en carrera y sobre todo después de unas cuantas semanas, porque creo que McLaren fue muy rápido el año pasado en Austria y Silverstone. Y lo eran en el campeonato y casualidad o no, este año también son rápidos en ciertos circuitos".

"Así que insisto, creo que tenemos que pasar por Budapest y Spa y hacer, ya sabes, un reseteo después de eso y ver dónde estamos. Echaremos cuentas en Abu Dhabi".

Aunque finalmente fue Checo Pérez quien cayó eliminado en la Q1, Alonso pasó el corte solo por 19 milésimas (0.019 segundos), un suspiro. El asturiano explicó que corrió el riesgo al salir con neumáticos usados y poder pasar a Q3 con dos juegos nuevos: "Sí, nos arriesgamos. Éramos segundos en ese momento. Así que salimos con un juego viejo de neumáticos con cuatro vueltas. Y sí, fue una decisión valiente por parte del equipo, una estrategia intensiva, quedarnos con dos juegos para la Q3. Funcionó. Fue solo por un par de milisegundos, pero a veces tienes que arriesgar si quieres tener una recompensa más tarde. Y esta vez tuvimos suerte. Pero sí, fue un aviso para el futuro".