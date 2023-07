La quema de combustible volverá con las reglas de la F1 2026

A medida que los equipos continúan con los desarrollos para la próxima era técnica de las unidades de potencia, han empezado a descubrir lo que está por venir, y uno de los aspectos más extraños de las normas que pretenden ser más sostenibles, es que los pilotos quemarán combustible para intentar cargar sus baterías.

La quema de combustible es la actividad de quemar deliberadamente el exceso de combustible que no se necesita para el rendimiento directo del motor, cosa que tuvo una gran época en 2006 y 2007, cuando los miembros de la parrilla daban varias vueltas al final de la clasificación para tratar de reducir el peso de los monoplazas antes de dar el giro con los neumáticos frescos.

Sin embargo, la quema de combustible fue algo que también ocurrió en la era del difusor soplado a principios de la década de 2010, cuando se utilizaban mapas de motor inteligentes para soplar aire caliente o frío fuera del acelerador para ayudar a alimentar el difusor. Con la normativa de 2026, se abre la puerta a una mayor dependencia de la energía de la batería, que debe producir el 50% de todo el rendimiento del propulsor, por parte de las escuderías, quienes buscan formas de ayudar a cargar ese elemento.

Uno de los mejores métodos que han surgido es que los motores sigan entregando par al cigüeñal para que la energía pueda lograrse a partir del MGU-K, incluso cuando el piloto no la necesite. Eso se puede conseguir bien manteniendo el acelerador a fondo en las frenadas, reduciendo marchas en las rectas o mediante mapas de motor, pero eso hará que se tenga en cuenta el consumo del combustible.

Durante el Gran Premio de Gran Bretaña, el jefe de motores de Mercedes, Hywel Thomas, dijo que los fabricantes conocen desde hace tiempo el aspecto del consumo de combustible: "Por supuesto que será así, haremos funcionar el motor cuando el piloto no pida mucho par para cargar la batería. Cuando elaboramos esas normas, ya se sabía, y al ser el combustible sostenible, se consideró que era algo aceptable y pertinente para ese problema".

Con la Fórmula 1 diciendo adiós al MGU-H a partir de 2026 y aumentando la potencia de las baterías, el responsable de los alemanes aseguró que las características de las futuras unidades de potencia estarán muy lejos de lo que tenemos ahora: "Va a ser un sistema de combustión completamente diferente, ya que se reduce la cantidad de combustible".

"Hay algunos detalles en torno a la relación de compresión. Hay detalles sobre la presión de sobrealimentación, así que tenemos una serie de limitaciones distintas, y ese conjunto de límites significa que, aunque estoy seguro de que a algunos ojos les parecerá muy, muy similar, va a ser completamente diferente".

Más ruido en los motores de Fórmula 1

Uno de los objetivos de las normas de 2026 es garantizar que los nuevos motores sean más ruidosos que los actuales, y los aficionados siguen quejándose de la falta de ruido desde que se introdujeron los híbridos en 2014. Sobre eso, Thomas dijo que la eliminación del MGU-H contribuirá en gran medida a solucionar los problemas.

Aunque todavía no hay pruebas concluyentes sobre cómo de ruidosos serán las unidades de potencia en 2026, todos los indicios apuntan a una situación muy mejorada: "No tenemos mediciones, ni hemos hecho nada parecido, pero seguramente, la eliminación del MGU-H, aunque sigamos teniendo un turbocompresor, no se eliminará tanta energía como ahora. Sabemos que el motor de combustión será menos eficiente, y eso se traduce en que habrá más ruido".

