Leclerc relaja la tensión en Ferrari F1 tras la confusión con Sainz

Los dos pilotos de Ferrari hicieron algunos comentarios punzantes en la radio durante la Q1 de la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña cuando estaban en la tercera y cuarta posición, con Charles Leclerc por delante de Carlos Sainz. El monegasco ironizó con lo que hizo el español después de que lo adelantara en la última curva previo a su intento de vuelta rápida, a pesar de que tenía prioridad.

El madrileño respondió: "Es un poco injusto lo que me pides que haga ahí, sacrificar la temperatura de los neumáticos, pero en fin, da igual, además soy cuarto y él es tercero, yo tengo más riesgo".

Tras la clasificación, ambos dijeron que se había exagerado con los mensajes, con Charles Leclerc culpando a la adrenalina, mientras que Carlos Sainz aseguró que era un "momento de alta presión, alta tensión", y que estaba en riesgo de no conseguir ese giro para pasar a la Q2.

Cuando Motorsport.com preguntó sobre el intercambio de posición, el de Mónaco dijo: "En el pitlane, es algo que esperábamos, ya que siempre intentamos que los coches salgan al mismo tiempo, es mejor gestionar los monoplaza que vienen, pero luego, en la pista, obviamente, es donde tuvimos un poco más de discusión".

"Tenemos un fin de semana en el que yo tengo la prioridad de elegir si quiero estar delante o detrás, y uno en el que Carlos [Sainz] tiene la prioridad de elegir si quiere estar delante o detrás", explicó. "Aquí tuve la opción de elegir y decidí estar delante, al final estábamos muy apretados en los tiempos, y creo que era muy difícil para nosotros saber si nos iban a pasar o no antes de la bandera, Carlos decidió adelantar".

"No es lo ideal, lo discutiremos, no ha influido, así que no es para tanto", dijo Leclerc. "Obviamente, con la adrenalina dentro del coche y sin saber en ese momento si lo vas a conseguir, el mensaje de radio fue un poco más agresivo de lo que debería haber sido".

El monegasco pensaba que Sainz "lo entendería bastante rápido" tras una breve discusión, mientras que el español aseguró que "no era lo ideal en esas condiciones" tener que dejar pasar a su compañero, pero añadió que era Leclerc quien tenía prioridad, que es "como debe ser".

Cuando Motorsport.com le puso el tema sobre la mesa y se le preguntó si estaba molesto al final de la Q1, el #55 dijo: "No, no, no estaba enfadado, solo fue un momento de alta tensión, de alta presión, con casi caer en la Q1 sin marcar una vuelta por la bandera a cuadros, y en algún momento, tuve que dar una vuelta".

Sainz culpó de la confusión al tráfico al final de la sesión, añadiendo que el "pacto de caballeros" ha sido "completamente olvidado": "El problema es que la gente de detrás empezó a adelantarnos, lo que significaba que, si das un hueco de cuatro segundos entre todos los coches, eso significaba que yo no iba a dar una vuelta, si todo el mundo va a respetar ese hueco de cuatro segundos que más o menos nos damos, y porque un pacto de caballeros ya no existe, se ha olvidado por completo".

