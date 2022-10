¿Alonso o Hamilton? Vettel escoge a su rival más duro en F1

Cargar el reproductor de audio

El anuncio sorpresa de la retirada de Sebastian Vettel fue un terremoto en el paddock, provocando una serie de movimientos inesperados, como el fichaje de Fernando Alonso por Aston Martin, la llegada de Oscar Piastri a McLaren con su consecuente batalla legal con Alpine, o el aterrizaje de Pierre Gasly en la escudería de Enstone como compañero de Esteban Ocon en 2023.

Sin embargo, el alemán ha copado muchos titulares después de la noticia de su adiós de la máxima categoría del automovilismo recordando cómo fue su trayectoria deportiva y repasando sus mejores momentos. En una entrevista en la web de su actual equipo, el tetracampeón del mundo reconoció que no se arrepentía de nada de lo vivido en su etapa en Aston Martin, y también dio a conocer quiénes fueron sus rivales más duros en el Gran Circo, entre otras muchas cosas más.

"No, en absoluto", respondió cuando se le preguntó si habría cambiado algo de sus dos cursos con los de Silverstone. "No creo que hayan sido dos años inútiles, aunque los resultados y los puntos que hemos conseguido no hayan sido lo que esperábamos. Me ha encantado trabajar con el equipo, conocer a personas diferentes y enfoques distintos".

"Esos dos cursos han sido un gran reto porque no estaba familiarizado con el hecho de pilotar en la parte de atrás de la parrilla, ha sido una experiencia nueva, difícil a veces, y me he dado cuenta de muchas cosas", continuó Vettel. "Si estás delante, solo ves lo que hay delante, si estás detrás, solo ves lo que hay detrás, pero siempre miras al frente porque quieres estar allí".

"Cuando estás delante, no miras a la parte de atrás porque no te afecta y no aprecias el trabajo que hacen los equipos de atrás", comentó. "El hecho de que no se consigan grandes resultados no significa que no se trabaje igual".

Durante la época en la que peleaba por los títulos mundiales, Vettel batalló rueda con rueda con dos grandes nombre de la historia de la Fórmula 1, y los consideró como sus rivales más duros en el Gran Circo.

"Lewis [Hamilton], especialmente cuando estaba [Vettel] en Ferrari", aseguró el alemán. Lewis siempre ha estado ahí arriba, y antes de eso, probablemente fue Fernando [Alonso] cuando estaba en Ferrari [del 2010 al 2014]".

Precisamente el asturiano ocupará su hueco en 2023, y expresó su opinión sobre él: "Fernando no necesita ningún consejo. No estoy seguro de que acepte ningún consejo, pero de todas formas no lo necesita, lleva tanto tiempo y ha visto tanto, que estará bien".

Además de ello, Vettel recordó cómo fue uno de sus mejores momentos con Aston Martin en sus dos años con el equipo, su podio en Bakú: "Sin duda. Fue una carrera en la que fuimos más competitivos y cuando lo eres esas cosas pueden suceder".

"Demostramos que podemos hacer buenas carreras. Ha habido otras carreras que hemos ejecutado muy bien, pero terminamos 10º, y nadie se da cuenta si terminas 10º", comentó antes de decir si vencer tanto en su era dorada con Red Bull era aburrido. "Te acostumbras a ello, pero cuando ya no ganas, piensas en lo bien que te sentirías si volvieras a ganar, y cuando vuelves a ganar, es un gran momento y significa para ti más que la victoria anterior por el vacío que hay entre medias".

Ya solo quedan cuatro grandes premios para que diga adiós definitivamente, y se toma con mucho humor las situación: "Es gracioso, mucha gente me dice gracias, pero yo quiero agradecerles más. Si hiciera lo que hice y nadie estuviera mirando, sin gente en las gradas, sin emociones, no significaría nada".

"Quiero dar las gracias a tanta gente por hacer de mi carrera deportiva, de mi vida, lo que es", sentenció Sebastian Vettel.

