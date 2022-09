La historia detrás del fichaje de Piastri por McLaren F1

Cargar el reproductor de audio

Aunque en última instancia fue un asunto que decidió la Junta de Reconocimiento de Contratos de la Fórmula 1, y le costó a Alpine algo más de 600.000 euros en honorarios, fue un asunto complejo que incluso derivó en ocasiones a los ataques personales.

Oscar Piastri se ha enfrentado a acusaciones de falta de "integridad" por parte del director de Alpine, Otmar Szafnauer, por dar la espalda al equipo que le ayudó a guiar su carrera en su Academia de jóvenes pilotos desde 2020.

El australiano también fue objeto de críticas por parte del jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, quien hizo comentarios puntuales sobre la "integridad" y el "karma".

En el otro lado de la mesa, McLaren también se ha enfrentado a una reacción en las redes sociales por la forma en que cerró un acuerdo con Piastri para la temporada 2023 cuando todavía tenía a Daniel Ricciardo con contrato en vigor.

Pero ahora que se ha resuelto el caso y que ambas partes han tenido que presentarse ante la Junta de Reconocimiento de Contratos con su versión sobre lo sucedido, hay una imagen más clara de lo que realmente pasó y la situación es muy diferente a lo que algunos presumían.

Motorsport.com ha hablado con varios de los involucrados y que conocen todos los procedimientos y acontecimientos, y la realidad es que más que el asunto de Piastri sea un caso de un joven piloto despiadado y que su equipo de mánagers habrían traicionando a una escudería, fue más una cuestión de sentirse defraudados.

Y desde la perspectiva de McLaren, ellos sólo fueron culpables de buscar la alineación de pilotos más competitiva posible, cuando les surgió una oportunidad única que cayó en sus manos.

Los argumentos de la Junta de Reconocimiento de Contratos

Hemos podido saber que el caso entre Alpine y la Junta de Reconocimiento de Contratos ha girado en torno a un acuerdo que trazaba vagamente los planes de Alpine para Piastri entre 2020 y 2023.

Este documento había sido enviado originalmente a Piastri y también a su mánager Mark Webber el 15 de noviembre de 2021 como parte de la correspondencia que detallaba la respuesta del equipo.

En ese momento, y así lo acordaron en posteriores correos electrónicos, Alpine y Piastri/Webber tenían claro que la mejor forma de progresar a partir de esta hoja de ruta era firmar dos contratos por separado: uno para ser reserva en 2022 y otro para ser piloto titular en 2023/2024.

En una carta que el director general de Alpine, Laurent Rossi, envió en esa fecha, prometió que se le enviaría en breve un acuerdo para ser piloto de F1, "con vistas a ejercerlo como muy tarde 10 días hábiles después de recibirlo".

Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo ni para ser reserva ni para obtener un asiento y se entiende que la frustración de Webber y de Piastri por los retrasos fue cada vez mayor.

En la correspondencia que se envió entre Webber y el equipo legal de Alpine durante las siguientes semanas, quedó cada vez más claro que las cosas no estaban avanzando tan rápido como habría deseado la parte del joven piloto australiano.

Al principio se achacó a "cuellos de botella" en el sistema causados por la falta de recursos, y luego a otros retrasos mientras el equipo se preparaba para la presentación de su nuevo coche.

En los preparativos para la presentación del A522, a finales de febrero, el equipo les prometió que la situación se resolvería más pronto que tarde.

Webber pidió tener un contrato firmado antes del 1 de marzo para que el equipo de gestión de Piastri tuviera tiempo de evaluarlo y firmarlo antes del Gran Premio de Bahrein, que abría la temporada.

El 2 de marzo, Webber recibió la promesa de que tendría el contrato ese mismo día.

Sin embargo, dos días más tarde, el expiloto de F1 recibió un "borrador de contrato para ser piloto reserva", con una nota que aclaraba que los detalles del acuerdo para ser piloto titular de en las temporadas 2023/2024 llegaría la semana siguiente.

Ese último acuerdo nunca llegó, alegando retrasos causados por su papel de piloto reserva compartido con McLaren, el cual habían acordado directamente con Alpine.

Con la temporada de F1 a la vista, y como Alpine estaba obligada por el Pacto de la Concordia a presentar una solicitud de superlicencia a la junta de contratos para permitir a Piastri correr en pista, se propuso el acuerdo para ser piloto reserva con el objetivo de resolver el tema de la superlicencia.

En ese momento, el acuerdo para ser piloto titular de F1 en 2023 y 2024 se esperaba que podría llegar en una fecha posterior.

Como el acuerdo del piloto reserva no estaba firmado por ninguno de los dos, Alpine envió el 14 de marzo a la junta de contratos un documento que contenía la hoja de ruta de noviembre de 2021 firmada por ambas partes.

El equipo había añadido una nota en la parte superior indicando que se trataba de una "Hoja de Términos legalmente vinculante".

Esa hoja de términos también estaba encabezada de manera crucial por "Sujeto a contrato" y establecía el "probable" plan para que Piastri fuera piloto reserva durante un año antes de finalmente obtener un potencial asiento en 2023.

Los documentos presentados hacían referencia específicamente al papel de piloto reserva de 2022 y no mencionaban ninguna extensión u opción de prórroga.

Un día después, Alpine finalmente envió a Webber y Piastri su propuesta de acuerdo, aunque sin nada definitivo en términos de en qué equipo pilotaría en 2023 y las temporadas posteriores.

Eso no llegó hasta el 19 de mayo, cuando se envió a Piastri una propuesta para firmar un contrato de cuatro años, de 2023 a 2026. Pero lo más importante es que no era exclusivamente para correr en Alpine. Lo que tenían previsto para él era que corriese para Williams en 2023.

Luego, esperando a ver los planes de Alpine para Fernando Alonso, en 2024 Piastri se quedaría en Williams por segunda temporada o volvería a Alpine si el español dejaba la F1.

A partir de la temporada 2025, Piastri tendría un acuerdo firme de dos años para correr en Alpine hasta el final de 2026.

Se cree que esa oferta, que no daba a Piastri ninguna esperanza de un futuro a corto plazo en Alpine, fue la gota que colmó el vaso para que decidieran no firmar y buscar otra salida.

En su lugar, Webber y Piastri acordaron que el mejor camino a seguir era buscar en otra parte, momento en el que habían comenzado ya las conversaciones informales con McLaren.

Diversas fuentes han revelado que la sentencia de la junta señalaba que: "Alpine había estado dudando durante ocho meses sobre si hacerle un contrato de piloto titular de F1 al Sr. Piastri y estaban proponiendo un contrato de cuatro años que comenzaba con un acuerdo de cesión de dos temporadas con Williams".

Las conversaciones con McLaren avanzaron y, aunque parece que el equipo informó a Daniel Ricciardo en el mes de mayo de que estaban buscando otras opciones para 2023, el 4 de junio se firmó un acuerdo preliminar entre la escudería con sede en Woking y Piastri.

En un principio iba a ser bajo un papel no especificado en 2023 por si Ricciardo se quedaba, pero obviamente con la intención de que Piastri diera un paso adelante si ambos separaban sus caminos.

Como McLaren y Piastri estaban conformes con ese acuerdo, y siendo consciente de que realmente Alpine no tenía ningún derecho sobre él, el contrato final de Piastri se firmó el 4 de julio, aunque estaba sujeto a que hubiera un asiento vacío para él.

El posterior post de Ricciardo en Instagram, el 13 de julio, sobre su compromiso total con McLaren para 2023, se ve más como una táctica de negociación, con el objetivo de fortalecer sus opciones a la hora de establecer una indemnización.

Con el contrato de McLaren firmado para la temporada 2023, Piastri se mantuvo al margen mientras el equipo empezaba a ultimar los términos de su ruptura con Ricciardo, algo que querían zanjar antes de anunciar su futura alineación de pilotos.

Sin embargo, el asunto pasó a ser público cuando Alpine vio cómo Alonso anunciaba su fichaje por Aston Martin al comienzo del parón veraniego y luego ellos confirmaban a Piastri para 2023, lo que provocó que el joven australiano publicase un twet en el que aseguraba que no correría para el equipo francés y que desencadenó toda la polémica que ahora conocemos.

La decisión final de la polémica entre Piastri, Alpine y McLaren

Al final, la decisión de la Junta de Reconocimiento de Contratos fue unánime. El hecho de que la hoja de ruta estuviera etiquetada como "sujeta a contrato" significaba que estaba lejos de ser válida y, sin que Alpine hubiera presentado nada más, la conclusión obvia era que McLaren era el único equipo con un contrato genuino para 2023 y temporadas posteriores.

Curiosamente, como último acto de conflicto entre Alpine y Piastri, el equipo argumentó a la Junta de Reconocimiento de Contratos que el australiano debía asumir sus propios honorarios legales de más de 150.000 euros, ya que consideraban que no era parte del procedimiento.

La junta lo rechazó, considerando que tenía todo el derecho a ser representado. También se desestimó otra de las quejas de Alpine sobre el coste de los representantes legales de McLaren, después de las acusaciones de que era "excesivo".

Alpine, más allá de perder a Piastri y de los costes legales que debe asumir, tendrá que aprender importantes lecciones para el futuro sobre cómo tratar a sus pilotos y sus contratos.

Hay que tener en cuenta que Szafnauer no se incorporó al equipo hasta principios de marzo, un momento en el que la situación se estaba agravando y puede que no fuera una prioridad para él centrarse en los documentos ya presentados ante la junta.

En respuesta a cuál sería la respuesta de Alpine a los acontecimientos, Szafnauer dijo que "todo esto sucedió en noviembre del año pasado, así que supongo que es fácil culpar a la gente que ya no está aquí, pero ese no es mi estilo. Lo correcto es echar un vistazo a lo que pasó, entender dónde estuvieron los fallos y solucionarlos para el futuro".

Aunque parece que no hay debate sobre los aspectos legales del tema Piastri, para Szafnauer sigue existiendo un sentimiento incómodo respecto al aspecto moral de cómo se desarrollaron los acontecimientos.

Por parte de McLaren, aunque están encantados de haberse llevado a uno de los grandes talentos que se han visto en los últimos años, sigue existiendo una sensación de malestar por cómo se han visto y contado las cosas que ha sucedido en algunos sectores durante las últimas semanas.

El jefe del equipo, Andreas Seidl, dijo: "Me sorprendieron algunos de los comentarios que leí, también de personas que no tenían un conocimiento detallado de lo que estaba sucediendo. Creo que algunos de estos comentarios eran también inapropiados, no eran justos y no respetaban lo que estaba sucediendo".

"Si me veo en una situación así, si sólo conozco lo que ocurre desde un lado, intento mantenerme alejado de hacer comentarios al respecto. Y creo que también es importante mencionar esto para proteger a Oscar".