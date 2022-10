McLaren, impresionado con Alex Palou tras su test de F1 en Austria

Cargar el reproductor de audio

El equipo McLaren se ha visto inmerso en dos batallas legales por los contratos de sus pilotos durante la temporada 2022, una con Oscar Piastri y Alpine en la Fórmula 1, que se saldó con el australiano como titular para el siguiente curso, y otra con Alex Palou y Chip Ganassi Racing en la IndyCar, puesto que los de Woking aseguraban que el español sería de su propiedad cuando acabase la campaña.

Sin embargo, después de varios juicios, el de Barcelona continuará su periplo en Estados Unidos con la escudería del fundador del mismo nombre, pero eso no impedirá que debute de manera oficial en el Gran Circo con los británicos en los entrenamientos libres del gran premio norteamericano como parte del acuerdo que alcanzaron. Palou sigue con la esperanza de recalar en la Fórmula 1 algún día, a pesar de que ha expresado su deseo de aumentar su legado en el país de las barras y estrellas, y podrá demostrar su valía en Austin.

Para ello, el piloto de 25 años estuvo en Austria junto con Patricio O'Ward para probar el McLaren MCL35M por segunda vez y acostumbrarse a lo que es un monoplaza de la máxima categoría del automovilismo. Entre ambos, completaron 1.242 km y 267 vueltas en el Circuit de Barcelona-Catalunya, y otros 171 giros y 375 km en el Red Bull Ring como preparación previa a sus respectivos estrenos en la Fórmula 1.

"Ha sido increíble", dijo el español en la web de la escudería inglesa. "Siempre es genial hacer un test, pero es aún mejor cuando es consecutivo, porque puedes recordar todo lo que hiciste en el último, eso te permite relajarte un poco más y seguir aprendiendo y mejorando rápido, lo que significa que puedes demostrar lo que puedes hacer en la pista".

"Ha sido muy, muy divertido, y he aprendido mucho", continuó. "Todavía no me siento completamente cómodo con el coche, la velocidad y el agarre son una locura, pero estoy muy contento con nuestros progresos".

El equipo de Woking anunció el pasado mes que realizarían esas pruebas con ambos pilotos hispanohablantes, y desde entonces se han adaptado a las características del coche con el que lograron su última victoria en el Gran Premio de Italia de 2021.

"Ha sido increíble", continuó Palou. "No parece que haya estado trabajando en un test con un equipo de pruebas, se nota como si estuviera haciéndolo en una carrera con una escudería de carreras de verdad".

"Hay muchos ingenieros y mecánicos empleándose en el mismo coche, y eso es increíble. La cantidad de detalles es impresionante, y ha sido muy divertido trabajar con todos", aseguró antes de explicar las diferencias con su actual campeonato. "La forma en la que el McLaren, y un coche de Fórmula 1 en general, funciona en las curvas de alta velocidad es muy distinto a todo lo que he hecho antes, ya sea en la IndyCar, la Super Fórmula japonesa o la Fórmula 2".

"La velocidad y detalles que hay que hacer para que funcione bien es una locura. Me divertí mucho mirando los datos e intenté esforzarme en las curvas de alta velocidad, los dos circuitos [Barcelona y Spielberg] son bastante similares en cuanto a la superficie, ambos son bastante suaves, así que no hay que utilizar técnicas diferentes", comentó.

"Eso significó que pude centrarme en desarrollar todo lo que aprendí en Barcelona cada vez más. Nos fijamos en las partes de mi conducción que eran débiles y en las áreas en las que podía mejorar más, como la frenada", reveló el catalán. "Seguimos tratando de desarrollar esas áreas en lugar de trabajar en algo nuevo".

Phil Thomas fue el ingeniero jefe en los dos test de Palou y O'Ward, y quedó impresionado por la rapidez con la que el español estableció una relación con el equipo: "Alex [Palou] tiene unos lazos de trabajo muy fuerte con los ingenieros, y ha sido capaz de utilizar eso para avanzar y mejorar".

"Ha estado trabajando metódicamente en todos los cambios que necesita hacer para explotar el potencial aerodinámico de este coche", indicó. "Ha avanzado mucho y se ha colocado en una buena posición para cualquier cosa en el futuro. Gran parte de este test se ha basado en la continuación del trabajo que hicimos en Barcelona".

"Allí establecimos una base muy buena con ambos pilotos, y ahora estamos tratando de ver cómo llevan ese aprendizaje a la pista y cómo se adaptan a los diferentes circuitos", sentenció el responsable de las pruebas del español y el mexicano con McLaren.

