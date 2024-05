Alonso y cómo aprendió a adaptarse a todo tipo de coches gracias a Asturias

El piloto español siempre destacó por su capacidad de adaptación a los diferentes vehículos a los que se subió, desde la Fórmula 1 hasta los monoplazas de IndyCar, pasando por los prototipos del WEC o en el Rally Dakar. Por lo tanto, es interesante conocer de dónde sacó esa habilidad para no tardar en sacar el máximo rendimiento a cada coche, y es algo que se remonta a su infancia, cuando todavía competía en su Asturias natal.

En una entrevista con Aston Martin, el ovetense explicó cómo fueron esos primeros pasos que dio que tanto le sirvieron en el futuro, y parte de ello se debía a la climatología de su ciudad: "La capacidad de adaptación viene desde muy joven. Recuerdo cuando corría en karts, de los seis a los once años, en mi región natal, en el norte de España".

"Allí el tiempo es muy cambiante, pero no teníamos neumáticos de lluvia ni de seco", afirmó Fernando Alonso. "Solo teníamos los que venían con el kart cuando lo compramos, así que siempre utilizábamos ese neumático, independientemente de las condiciones meteorológicas. Experimentaba y tenía mucha experiencia para mi edad, cada vez que nos llegaba un kart con un problema, me metía en el coche y aportaba mi opinión sobre lo que fallaba".

"Al principio de mi carrera, cambiaba de vehículo cada hora, cada día, cada semana, y aprendí a sacar el máximo partido de las distintas máquinas", continuó. "Desde los seis años, probaba karts para niños mucho mayores que yo, incluso para adultos. No me cabían, así que me estiraba para conducirlos con los pies y las manos, tenía los brazos estirados por encima del casco, pero conseguía tiempos competitivos y luego volvía a subirme a mi kart".

"Desde el principio, tener que adaptarme fue algo normal en mi carrera. Tienes que reinventarte cada temporada, cada carrera, para intentar superar a tus competidores", explicó un Fernando Alonso que, tras eso, acumula dos campeonatos del mundo de Fórmula 1, uno del WEC y otro de karting, además de 32 victorias en el Gran Circo, dos triunfos en las 24 Horas de Le Mans, varios intentos en las 500 Millas de Indianápolis y una participación en el Rally Dakar.

Además de ello, el español afirmó que cada kilómetro que hace dentro de un vehículo, es experiencia útil, bien sea por un motivo u otro: "Cada vez que estás en un coche de carreras, estás aprendiendo algo. Puede ser más o menos útil en ese momento concreto, pero más adelante quizá te encuentres con las mismas condiciones, el mismo nivel de agarre, el mismo nivel de estrés, el mismo equilibrio del coche".

"En ese momento de sobreviraje o de bloqueo delantero, tu memoria, tu memoria muscular, entra en acción basándose en lo que has experimentado antes y reaccionas instantáneamente de la forma necesaria", explicó. "Es como si tu cerebro fuera un disco duro, todo lo que sabes está en ese disco duro y accedes a él cuando lo necesitas en esos momentos".

"Cuantas más vueltas des en un coche de carreras, cuanta más experiencia tengas de vehículos diferentes, de circuitos distintos, de condiciones diferentes, puede ser una ventaja", sentenció.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!