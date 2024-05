El presidente de la FIA recomienda a Andretti "comprar otro equipo"

La Fórmula 1 rechazó la candidatura de Andretti para entrar en la temporada 2026 después de que la FIA admitiera su solicitud por motivos técnicos. El presidente de la federación internacional, Mohammed ben Sulayem, era partidario de ampliar la parrilla con un proceso de licitación que solo los estadounidenses superaron.

"Tenemos un contrato, y nuestro acuerdo dice que tenemos hasta doce escuderías", dijo a Motorsport.com el pasado año. "Por lo tanto, no estamos incumpliendo las normas, al contrario, estamos cumpliéndolas".

También aseguró que su sueño era llenar las doce plazas con un fabricante de Estados Unidos y otro de China, pero eso es a lo que se enfrentó el campeonato y su propietario, Liberty Media, que no creen que la entrada de Andretti fuera competitiva o añadiera un valor significativo a la categoría con su expansión.

Y en declaraciones a Reuters durante el Gran Premio de Mónaco 2024, Mohammed ben Sulayem cambió su postura, y aconsejó a Michael Andretti comprar un conjunto ya existente en lugar de persistir en sus esfuerzos por unirse como el undécimo equipo: "No tengo ninguna duda de que a la FOM y a Liberty Media les encantaría ver otros conjuntos, siempre y cuando sean OEM. Yo le aconsejaría [a Andretti] que comprara otro equipo, no que viniera como undécimo".

"Creo que algunos equipos necesitan refrescarse. ¿Qué es mejor? ¿Tener once escuderías como número o diez y que sean fuertes?", se preguntó. "Sigo creyendo que deberíamos tener más equipos, pero no cualquiera, sino los adecuados, no se trata del número, sino de la calidad".

daría la bienvenida a Andretti y a su socio, General Motors, y sugirió que la unión aportaría más al deporte que algunos de los que ya están en la Mohammed ben Sulayem dijo que, en principio,, y sugirió que la unión aportaría más al deporte que algunos de los que ya están en la Fórmula 1 : "Sin mencionar nombres, hay escuderías que están sufriendo, con el rendimiento, o incluso con la gestión".

"Se trata de tener al equipo adecuado, de no perder la oportunidad de que alguien como General Motors, con una unidad de potencia, llegue a la Fórmula 1", continuó. "Imagina el impacto, tenemos tres carreras en Estados Unidos, pero no un equipo. Estoy muy contento de. Tener a Ford [con Red Bull], pero imagina tener a General Motors y tener [más] pilotos estadounidenses".

El cambio de postura sobre Andretti podría percibirse como un esfuerzo por ponerse de acuerdo con la FOM y Liberty Media, dado que le presidente de la FIA mantuvo una fría relación con el titular de los derechos comerciales del campeonato por diversos motivos. Eso es muy relevante ahora debido al periodo de conversaciones para redactar el nuevo Pacto de la Concordia para estipular cómo se gestionará la categoría a nivel comercial y que necesita renovarse antes de 2026.

"La paz siempre es buena, no se pueden tener todo el tiempo problemas innecesarios", reconoció. "Ambos entendemos que debemos seguir adelante, y la única manera de hacerlo es teniendo mucha más claridad entre nosotros. Estamos con la FOM cuando se trata de negocios, somos socios, y también debemos olvidar las pequeñas cosas y encontrar una solución de cómo podemos abordar esas cuestiones".

La Fórmula 1 dejó formalmente la puerta entreabierta para que los estadounidenses aterricen en 2028, si General Motors está preparado para tener una unidad de potencia de fábrica, pero Andretti no acepta un 'no' por respuesta y continuó con su agresiva campaña para unirse en 2026, con la , si General Motors está preparado para tener una unidad de potencia de fábrica, pero Andretti no acepta un 'no' por respuesta y continuó con su agresiva campaña para unirse en 2026, con la apertura de una fábrica en Silverstone y la contratación de Pat Symonds como consultor

Además, involucró a varios senadores y representantes estadounidenses para rechazar la decisión del campeonato por motivos legales invocando a leyes antimonopolio, una escalada que no sentó nada bien en el seno del Gran Circo.

