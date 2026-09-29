Price golpea primero en Stock y mantiene a Defender al frente en Marruecos

Defender había convertido la categoría Stock en prácticamente su territorio durante 2026. En Marruecos, la historia empezó de manera parecida, aunque esta vez apareció por primera vez un intruso serio entre sus tres coches. Sara Price y Sean Berriman se llevaron la victoria en la primera etapa del Rally de Marruecos, imponiéndose con el Defender Dakar D7X-R después de una jornada en la que fueron de menos a más hasta construir una ventaja considerable en la meta de Zagora.

La estadounidense completó la especial con un tiempo de 3:33:49, suficiente para superar en 9:16 al Toyota Land Cruiser GR Sport de Yasir Seaidan y Jean-Michel Polato.

El resultado permite a Price volver a saborear una victoria de etapa después de más de ocho meses. La última había llegado en la Etapa 12 del Dakar, antes de reencontrarse con el triunfo este martes en Marruecos.

Toyota rompe el triplete de Defender

Hasta ahora, la temporada de Stock había sido un dominio casi absoluto del Defender Rally Team. Rokas Baciuska, Stéphane Peterhansel y Sara Price ocupaban las tres primeras posiciones del campeonato antes de llegar a Marruecos, pero la entrada de Toyota con Seaidan añadía por primera vez un rival directo.

Y la primera comparación cayó del lado japonés en uno de los tres duelos. Seaidan, que afrontaba su primera prueba del W2RC en Stock después de haber competido anteriormente en SSV y Challenger, terminó segundo y consiguió separar a Price del resto de los Defender.

Por detrás, Stéphane Peterhansel y Michael Metge fueron terceros, a 15:55 de sus compañeros de equipo. El francés llegó a rodar muy cerca de Price durante la primera mitad de la especial. En el kilómetro 127 apenas cedía 44 segundos, pero la diferencia creció considerablemente en la segunda parte.

Peterhansel afronta Marruecos además con una racha importante: venía de ganar en Stock tanto en Portugal como en Argentina y había reducido a 29 puntos su desventaja respecto a Baciuška antes de comenzar esta cita.

Día complicado para Baciuška y Oriol Vidal

La jornada más difícil dentro del equipo fue para los líderes del campeonato. Rokas Baciuška y el español Oriol Vidal terminaron cuartos, a 22:07 de Price, perdiendo tiempo frente a sus dos compañeros directos en la pelea por el título.

No es un resultado dramático en un rally que todavía tiene cuatro etapas por delante, pero sí introduce algo más de tensión en una clasificación que Defender había controlado con claridad hasta ahora.

Antes de Marruecos, Baciuška lideraba con 199 puntos, por delante de Peterhansel con 170 y Price con 164.

La victoria de Price y el tercer puesto de Peterhansel aprietan ahora una batalla interna que puede convertirse en uno de los focos más interesantes de la categoría durante los próximos días.

Clasificación Stock tras la Etapa 1 del Rally de Marruecos 2026

Pos. Piloto / copiloto Coche Diferencia 1 Sara Price / Sean Berriman Defender D7X-R 3:33:49 2 Yasir Seaidan / Jean-Michel Polato Toyota Land Cruiser GR Sport +9:16 3 Stéphane Peterhansel / Michael Metge Defender D7X-R +15:55 4 Rokas Baciuška / Oriol Vidal Defender D7X-R +22:07

Para Defender, el balance sigue siendo claramente positivo: victoria de etapa y dos coches entre los tres primeros. Pero Marruecos ha dejado también una primera advertencia. Toyota ya está ahí.

Y con cuatro especiales todavía por disputarse alrededor de Zagora, el dominio que parecía tan cómodo al llegar al desierto acaba de encontrar un rival nuevo.