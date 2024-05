Cómo McLaren F1 tenía su parada en boxes lista y Ferrari lo impidió

Gran Premio de Mónaco 2024 de Fórmula 1, en un intento de construir un colchón suficiente entre los cuatro primeros coches y lo que le obligó a gestionar sus compuestos hasta la bandera a cuadros. El equipo McLaren esperaba presionar a Ferrari para que ampliara su ventaja al frente de la carrera del, en un intento de construir un colchón suficiente entre los cuatro primeros coches y George Russell , para permitir que hicieran una parada en boxes y cambiar de neumáticos sin perder posición. Tras empezar con las gomas duras, el de Mercedes cambió a los medios durante la bandera roja,

aunque los de Woking querían hacerlo hasta los veinte segundos para tener esa opción de detener a Como los cuatro primeros estaban con los neumáticos más duros, el hueco entre los dos grupos comenzó a crecer,para tener esa opción de detener a Lando Norris , algo de lo que los de Maranello eran conscientes y, por ello, encargaron a Charles Leclerc ralentizar el ritmo para aplacar la creciente diferencia.

El momento de la bandera roja en Mónaco: Fórmula 1 Vídeo: ¡Bandera roja! Fuerte accidente de Pérez y los Haas F1 en Mónaco

la distancia entre el cuarto clasificado y George Russell aumentó a más de veinte segundos, por lo que Ferrari fue capaz de mantener la diferencia justa para detener a McLaren. En la vuelta 54,, por lo que Carlos Sainz se dejó caer dos segundos para que no se abriera la ventana de parada. Como el de Mercedes también aumentó el ritmo para mantener a raya a Max Verstappen después de su detención en boxes,

El director de los de papaya, Andrea Stella, reconoció el mérito que tenía darse cuenta de ello para no abrir esa opción, pero admitió que habría sido un riesgo incluso si la ventana de boxes se hubiera mantenido ahí durante unas vueltas más: "En términos de entrar en el pitlane con Lando [Norris], lo consideramos durante toda la carrera, pero Ferrari creo que hizo un buen trabajo mantenido siempre a Lando sin la posibilidad de esa parada con el Mercedes".

"La ventana de boxes podría haber aparecido en un solo giro, pero aún habría sido un poco arriesgado, porque en cuanto la parada hubiera sido un segundo más lenta de lo normal, podríamos haber acabado detrás de un Mercedes, y entonces se habría acabado", dijo. "Como hemos visto, aunque fueras tres segundos más rápido, no había forma de adelantar, así que creo que Ferrari ha hecho un buen trabajo evitando que pudiéramos entrar en boxes".

"La carrera habría sido interesante con Lando con neumáticos más frescos, pero basándome en lo que he visto hoy en los adelantamientos, creo que no había forma de pasar a Carlos [Sainz], así que pienso que no hubiera cambiado el resultado", continuó Andrea Stella.

Fred Vasseur, reveló que era difícil encontrar el equilibrio para mantener a Lando Norris cerca de George Russell, sin que Carlos Sainz perdiera distancia con El francés reconoció que lo que más le preocupaba no era una remontada de su perseguidor con los neumáticos medios, sino el efecto de que un coche de seguridad permitiera a McLaren montar la goma más blanda. Sobre la forma de actuar de Ferrari, su director,, reveló que era difícil encontrar el equilibrio para mantener a Lando Norris cerca de George Russell, sin que Carlos Sainz perdiera distancia con Oscar Piastri en caso de un Safety Car., sino el efecto de que un coche de seguridad permitiera a McLaren montar la goma más blanda.

"Sabíamos que después de la bandera roja teníamos que dar 76 vueltas con el mismo juego de neumáticos, y teníamos que reducir la velocidad, y Charles [Leclerc] estaba quizá a tres o cuatro segundos del ritmo en ese momento", comentó. "Sin embargo, siempre fue capaz de gestionar la situación, y Carlos hizo exactamente el mismo trabajo. Para Carlos aún fue más difícil porque le pedimos que se no mantuviera muy lejos de Piastri para cubrir un posible Safety Car, pero también que frenara a Norris por Russell".

"Era más controlar la carrera que apretar, fue un poco frustrante para ellos porque un par de veces preguntaron por la radio si podían apretar, pero no era nuestro interés, y estoy más que satisfecho con el trabajo que hicieron", aseguró. "En ese momento de la carrera [cuando la diferencia con Russell era máxima] tenían que ser comedidos, tenía miedo de un posible Safety Car y que pudieran montar el blando".

"Sin embargo, en una vuelta Carlos se pasó un poco, estaba rodando en 17,8 e hizo un 15,1, y eso significaba que teníamos una gran reserva de ritmo en ese punto de la carrera porque no forzamos los neumáticos", afirmó Fred Vasseur. "Entonces dije, 'vale, será seguro aunque pongan un juego de blandos y no esperen'".





