Viñales: “Me gustaría tener un uno contra uno con Quartararo"

Yamaha se apresuró este invierno en atar a Fabio Quartararo. Tras su fulgurante irrupción el pasado curso, la marca de Iwata le fichó para su equipo de fábrica las dos próximas temporadas, dándole material oficial este mismo año.

Allí compartirá box con Maverick Viñales, a quien también renovó la marca de los diapasones, convirtiéndole en la punta de lanza de su proyecto.

Tras la sólida pretemporada que completó, el catalán se muestra convencido de tener las armas para pelear por el título.

"Me siento bastante cómodo en Yamaha porque puedo luchar por el título. La llegada de Sumi ha cambiado la mentalidad de todos los trabajadores. Yamaha ha reaccionado bien. Me levanto cada día pensando en ser campeón del mundo, mi finalidad es esa. Estoy muy satisfecho de lo que me transmitió para este año. Contento de estar en la punta de lanza", comentó Viñales durante la retransmisión en DAZN.

Una confianza que se viene avalada por la mejoría que ha experimentado la M1 durante el invierno.

"La moto ha ganado mucho en punta y eso se nota. En la pretemporada me he intentado enganchar a la Ducati y la Honda y ya no nos sacan tanto. Este año tenemos un nuevo dispositivo de salida que esta funcionado bien desde que lo probamos por primera vez. El punto fuerte de la Yamaha es el ritmo. Cada vez que la he apretado ha respondido y eso me deja tranquilo. Voy a ir a muerte desde la primera carrera. Al principio hay que arriesgar", señala.

En cuanto a los rivales, Viñales espera a los de siempre, Marc Márquez y Andrea Dovizioso, y alguna sorpresa.

"Todo el mundo sabe que Marc es el rival a batir. Cuando cogí los papeles, me sorprendió Dovi. Sé que siempre va a a estar a ahí. Cómo amaga. En Qatar, Suzuki iba muy, muy por el sitio. Quizás la moto más completa que vi. Zarco también fue bien. En Sepang, Aleix tenía un ritmo brutal. En el long run yo creo que era alguna décima más rápido que yo. Me gustaría tener un uno contra uno con Quartararo. Lo importante es llevar la moto al 200% y que los rivales sufran para seguirnos", apunta.

Quien ya no será un rival sino un aliado esta temporada es Jorge Lorenzo, nuevo probador de Yamaha, de quien espera que desempeñe un papel clave.

"Jorge nos puede ayudar sobre todo a probar cosas nuevas en un fin de semana de gran premio. Si él puede hacerlo, es donde realmente ves si va bien o no. Tienes la certeza 100%. Yamaha tiene que intentar no darnos piezas a nosotros durante el fin de semana porque si no es complicado", remacha.