10-10-10: el día del motociclismo español

El 10 de octubre de 2010 pasó a la historia como uno de los días más gloriosos en la historia del motociclismo para España. En Sepang, durante la madrugada en la península ibérica, se certificaban los títulos de MotoGP y Moto2 para un piloto de nuestro país.

Toni Elías abría boca al ser el primero en inscribir su nombre en el palmarés de la recién creada categoría de intermedia.

La apuesta de bajar desde MotoGP para ser campeón de Moto2 le había salido perfecta, consiguiendo ese día certificar el título y el billete para volver a subir en 2011.

Toni Elias

Un rato más tarde llegaba el plato fuerte con MotoGP. Jorge Lorenzo venía realizando una temporada inmaculada, con siete victorias y 12 podios en 14 carreras. Necesitaba sumar 7 puntos para ser campeón, puesto que su principal adversario en el campeonato, Dani Pedrosa, se había lesionado una semana antes en Japón y no corrió en Malasia.

El balear, virtualmente campeón, ya había tenido la primera oportunidad de serlo en Motegi, pero no pudo aprovecharla. No obstante, llegó a Sepang decidido a sumar su tercer título, en el mismo escenario donde consiguió el segundo de 250cc en 2007.

El sábado logró la pole y el domingo le valía con acabar 9º, algo aparentemente sencillo teniendo en cuenta que su peor resultado hasta la fecha eran dos cuartas posiciones.

Lorenzo salió bien y conservó la primera posición hasta la novena vuelta. Entonces, Andrea Dovizioso le adelantó sin demasiada oposición del español. Un giro más tarde, Valentino Rossi –que venía remontando– también rebasaba a su compañero en Yamaha. Il Dottore acabaría logrando su victoria 105, la primera desde que se lesionase ese año en el Gran Premio de Italia y la última en más de dos años hasta que volvió a Yamaha tras su paso por Ducati.

Lorenzo cruzaba la meta tercero y con ello se proclamaba campeón del mundo de MotoGP, el segundo español en hacerlo desde que Alex Crivillé lo consiguió en 1999 entonces en 500cc.

"Estoy exhausto y súper feliz de traer este título a España y en especial a Mallorca. Conseguir el título de MotoGP es lo más de lo más que puede conseguir un piloto. Especial llamamiento a todas las personas que tienen un sueño. Yo creo que todo el mundo tiene un talento en la vida. Solo es cuestión de encontrarlo, esforzarse al máximo, tener fe ciega en ti mismo y no importarte demasiado lo que piensen los demás. Así se consiguen estas cosas", declaraba el #99 nada más bajarse de la moto a TVE.

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Por si todo eso fuera poco, con el resultado de la carrera de 125cc –que había abierto el día–, matemáticamente ya solo podía ser campeón un español. Marc Márquez ganó y se puso líder del campeonato, pero Pol Espargaró y Nico Terol aún conservaban opciones de cara a la última carrera. No así Bradley Smith, el cuarto en discordia, que se quedó a 76 puntos del liderato con 75 en juego, por lo que ya estaba asegurado que las tres coronas fueran para pilotos españoles, a la espera de ver si era Márquez (acabó siéndolo), Espargaró o Terol.

Aunque hasta el último Gran Premio en Valencia no se resolvió el campeón de 125cc, el primer triplete de títulos en la historia de España se selló aquel 10 de octubre de 2010.