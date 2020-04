Alex Márquez: “¿Dejar ganar a Marc? Ojalá se diese”

Sin carreras a la vista y confinados en su domicilio, los directos de los pilotos en Instagram se suceden. Este domingo le tocó a Alex Márquez, quien desde Cervera (Lleida), y con la aparición de su hermano Marc, quiso compartir un rato con sus seguidores.

"Intento tener rutina, ayudar a mi madre. Lo que más me cuesta es no comer. Marc y yo nos turnamos para pasear los perros. Hago deporte e intento estar ocupado", explicó Alex sobre su día a día.

Con la cancelación de los Grandes Premios de Italia y Catalunya pendientes de hacerse oficiales, las previsiones más optimistas sitúan el arranque de la temporada de MotoGP para el 21 de junio en Alemania, si el impacto del Covid-19 logra atenuarse para entonces. Sin embargo, ya se valora la posibilidad de que no haya carreras hasta el mes de agosto, si es que las hay en 2020.

La reducción del calendario o la cancelación de la temporada perjudica especialmente a los debutantes, entre los que se encuentra Alex Márquez, quien necesita kilómetros para seguir adaptándose a la Honda.

"En Qatar encontraron algunas soluciones que no pude probar. Hay que ir de menos a más. Para un rookie estar parado tanto tiempo no es bueno. El objetivo es estar delante. Esperemos que no vayan a cancelar el Mundial. He visto alguna noticia de que en junio o julio podríamos comenzar", comentó.

Al ganador del primer Gran Premio virtual de MotoGP le plantearon el escenario de tener que dejarse ganar por su compañero, es decir, su hermano Marc.

"Ojala se diese esa situación. Supongo que sí, pero como con cualquier compañero habría que ver. Al final en pista es un rival más. Los dos damos el máximo, cada uno mirando por sus intereses. Está claro que es tu hermano, pero en pista cada uno tiene que buscar lo mejor para él", sentenció.