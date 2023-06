Quartararo, que se ha lesionado corriendo, espera "un plan" de Yamaha

Assen.- El campeón del mundo de 2021 llegó este jueves a Assen, donde este fin de semana se celebra el Gran Premio de los Países Bajos, octava ronda de la temporada y tercera consecutiva después de Mugello y Sachsenring, renqueante de un golpe en el tobillo fruto de una caída mientras entrenaba corriendo.

"Tuve un accidente mientras corría en Amsterdam. Me torcí el tobillo y me di un golpe en el pulgar, y me haré pruebas radiológicas. No creo que me afecte en pista, pero tomaré calmantes porque estas zonas son las que usas en los cambios de dirección", expuso Fabio Quartararo.

Tras no hacer una buena carrera en Alemania, donde el pasado año ganó, las alarmas ya en naranja subido de Yamaha, se han tornado rojas intensas.

"Si no voy rápido aquí, no lo iré en ningún lado. Este es uno de mis circuitos favoritos y siempre fui rápido en Assen. Aunque en Sachesenring también esperábamos ir deprisa y no lo fuimos", recordó.

"Aceptamos nuestra situación, porque cada vez que probamos algo no sabemos si funcionará o no. Si tenemos algo que creamos que es una mejora evidente, pues la probaremos", evaluó cuando le preguntaron por posibles mejoras. "Ya hemos probado dos chasis distintos, pero nada funcionó", es la sentencia.

La situación de Yamaha es desesperada y solo la situación de sus vecinos de Honda deja el tema un poco tapado, pero los de Iwata necesitan reaccionar y darle a su campeón armas para salir adelante.

"Espero que haya un plan en Yamaha, porque lo estamos pasando mal. Confío en que encuentren algo para que pueda llevar la moto más al límite".

La próxima oportunidad de traer y probar cosas grandes es en el test de septiembre.

"Los ensayos de Misano son para la moto del año que viene, y no me importa demasiado. No quiero pensar en ir rápido el año que viene, lo que quiero es ir rápido ahora. No hemos llegado ni a mitad de temporada y no hay ningún plan en perspectiva", se quejó.

"Esperaba un cambio mucho mayor en la moto de este año. Pero nada funcionó en pretemporada, así que dimos marcha atrás", dijo amargado.

Quartararo tiene contrato el próximo año con Yamaha, mientras que el equipo busca un reemplazo para su compañero, Franco Morbidelli, que acaba a final de año.

"Evidentemente que prefiero que mi futuro compañero tenga experiencia en MotoGP, pero eso no tengo que decidirlo yo", zanjó el chico de la Costa Azul.