El francés fue doblemente penalizado este domingo en el Gran Premio de Catalunya, en el que cruzó tercero la meta en la carrera de MotoGP. Los comisarios, antes de acabar la prueba, le impusieron una sanción de tres segundos sobre su tiempo final por saltarse una de las chicanes sin ceder la posición.

Horas después, el Panel de Comisarios decidió actuar de oficio y sancionar, de nuevo, con tres segundos más al francés por haber manipulado su mono de carreras, que quedó completamente abierto a falta de poco menos de cinco vueltas para el final.

Este lunes, el Circuit de Barcelona, albergó un test oficial tras el cual Yamaha organizó las habituales entrevistas a través de Zoom con los medios. Los responsables de comunicación del equipo advirtieron que solo se admitirían preguntas referentes al test, no a la carrera del domingo o lo sucedido en ellas y posteriormente.

Motorsport.com, sin embargo, preguntó a Fabio por las sanciones recibidas y si se mantenía en su idea de que habían sido injustas, como dijo el domingo tras conocer la primera.

Las declaraciones de Quartararo tras el GP de Catalunya: Quartararo: "No estoy de acuerdo con la sanción y no la acepto"

“Sí, en primer lugar, sí. Creo que echando la vista atrás a lo que pasó, ahora que la historia está terminada, puedo estar feliz porque es difícil de admitir, pero para mí fue bandera negra”, admitió el joven corredor francés.

“Es cierto que me puse en peligro a mí mismo y además con lo que pasó la semana pasada creo que fue lo correcto”, añadió en referencia a la muerte del joven suizo Jason Dupasquier.

“Pero tuve suerte. La única penalización con la que no estoy de acuerdo fue la de saltarme la chicane, porque no creo que fuera justo. Perdí siete décimas, pero si perdía un segundo la penalización desaparecía. Y ¿cómo sé en la moto que pierdo siete décimas? Eso fue un poco estúpido. Pero admito la segunda sanción. Estaba enfadado, por supuesto, pero mejor esto que cero puntos”, valoró.

Su enfado fue muy evidente el domingo, cuando en sus redes sociales escribió: "Felicidades a toda la gente que va a reclamar otra sanción. No puse a nadie en peligro, y ya era difícil para mí pilotar. Pero es genial ver la verdadera cara de la gente y de algunas personas. Solo quiero agradecer a toda la gente que me apoya y me ayuda en los momentos difíciles. Nos vemos en la siguiente", publicó El Diablo, sobre todo en referencia a Joan Mir y sus declaraciones.

Más calmado, este lunes tras el test oficial explicó su reacción.

“Sinceramente, ayer escribí esta nota pero no estaba enfadado en absoluto. ¡Es increíble por mi parte! Recibí una sanción tras otra. Ver muchos comentarios, mucha gente que fue a quejarse, me enfadó. Hacía más de tres horas (del final de la carrera). Por eso publiqué esta nota. Sé que las personas a las que iba dirigida la nota verán este mensaje. Sé qué carrera hice. Terminé tercero. Si no fuera por este problema, creo que hubiera terminado segundo, tal vez hubiera luchado por la victoria, pero la verdad es que no lo creo, porque Miguel [Oliveira] era muy fuerte ayer”, hizo sus cálculos. “Todo terminó bien, así que prefiero reírme de eso”.

También le preguntaron a Fabio por el problema con el mono.

“No sé qué pasó, un verdadero misterio, porque ningún piloto de Alpinestars ha tenido un problema como este durante años y ¡tenía que pasarme a mí! Estamos tratando de ver qué podemos hacer. Probamos un nuevo sistema hoy, que no es muy interesante. Tendremos que trabajar más duro para conseguir algo totalmente seguro. Hoy probamos un sistema que consiste en poner un velcro extra para tener más seguridad, pero en realidad no era mucho más seguro”, zanjó el galo.

