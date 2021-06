El campeón del mundo de MotoGP salía 10º en parrilla por el lado sucio de la pista, pero en la primera vuelta ya había recuperado seis posiciones. En la tercera estaba ya en situación de podio. Joan Mir se mantuvo tercero hasta la vuelta 15, a nueve del final. Entonces el neumático medio trasero empezó a perder prestaciones y no pudo defenderse de sus perseguidores, todos con el compuesto duro, que fue la opción ganadora este fin de semana en el Gran Premio de Catalunya.

“Estoy muy decepcionado, he preparado bastante bien el final de carrera durante todo el fin de semana, pero nos ha fallado la elección de los neumáticos. Cogiendo el medio no hemos acertado. Está claro que todos los pilotos de delante llevaban el compuesto duro y no son mejores que nosotros en la gestión de las gomas. Una lástima no haber podido luchar, porque lo hemos puesto todo de nuestra parte”, se lamentaba el de Suzuki.

“Lo que ha pasado con los neumáticos es que he salvado todo lo que he podido siendo muy conservador, pilotando muy suave. He podido hacer lo que tenía que hacer en las primeras vueltas, pero luego ha caído el rendimiento del neumático de una manera bestial. Los cuatro primeros llevaban el duro. El primero con la opción media (en la meta) he sido yo. Estoy enfadado por eso, porque podíamos haber cogido la otra opción”, en referencia al neumático duro.

Hasta esa vuelta 15, la impresión que destilaba la carrera de Mir era la de que estaba construyendo una victoria.

“Sí, por eso estoy muy cabreado. Nos falta estar más cerca en las primeras vueltas y hoy nos ha salido de maravilla. Salía el 10º por la izquierda, que era muy complicado, pero he hecho lo que tenía que hacer, ser fino y adelantando. Me he puesto a guardar goma, he hecho los pasos que hay que hacer cuando ganamos, y ver que se me escapa por un fallo de estrategia me disgusta. De esto se aprende, a veces pasa, y hoy la estrategia no estaba de nuestro lado”, ahondó el balear.

Mir no explicó de quién fue la decisión de montar el compuesto medio, pero admitió su parte de la culpa.

“Yo he autorizado a salir con el medio. Pero la realidad es una: soy la única Suzuki en pista y tengo que probarlo yo todo. No me ha dado tiempo a probar las dos gomas, no teníamos información, nos ha perjudicado un poco de cara a tomar la decisión para la estrategia. No en velocidad, pero sí en información”, argumentó.

“Tirar la pechera a la pista es muy peligroso”

Uno de los momentos críticos del fin de semana fue cuando Fabio Quartararo se bajó la cremallera del mono a cinco vueltas del final y acabó la carrera a pecho descubierto.

“He visto en las imágenes, igual no lo he visto bien, pero en la curva 3 (Quartararo) ha sacado una mano del manillar y ha tirado la pechera (protector pectoral) porque le molestaba o algo. A mí que no lo penalicen por llevar el mono abierto cuando el único perjudicado por eso puede ser él, es una cosa, aunque en el reglamento lo ponga. A veces Dirección de Carrera no está muy acertada en sus decisiones”, introdujo.

En sus redes sociales, Casey Stoner opinó que debían haber sacado bandera negra a Fabio y hacerle parar.

“Lo que veo muy peligroso es tirar la pechera. Es plástico y es peligroso. Vienen motos a 200 kilómetros por hora por atrás”, insistió.

“Desde luego, eso sí es sancionable. Creo que pone en peligro a los demás pilotos, es así. Hay que aprender de esto. No me gustaría que en otra carrera me tiraran una pechera a la cara. Hay que dar ejemplo con penalizaciones, no porque sea Fabio ni mucho menos”.

Una sanción más dura a Quartararo, penalizado con tres segundos, hubiera posibilitado que Mir subiera del quinto puesto final al cuarto. Pero de momento no hay noticias de que Suzuki haya puesto una reclamación o tenga intención de ponerla.

“Me sabe mal, pero no te puedo contestar a esta pregunta. Tendréis noticias pronto”, zanjó el piloto de Palma.

Las fotos de la temporada 2021 de Joan Mir en MotoGP

