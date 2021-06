Puig: "No se puede sacar nada positivo de nuestra actuación"

Honda tuvo otro domingo para olvidar en Barcelona. La mejor RC213V en meta fue la de Alex Márquez, 11º. Takaaki Nakagami fue 13º, mientras que la pareja del equipo Repsol no acabó. La carrera de Marc Márquez no duró ni ocho vueltas. El ilerdense se fue al suelo al paso por la curva 10 y sumó su tercer 'cero' consecutivo por caída. Lo nunca visto. Aún menos aguantó en pie Pol Espargaró, solo cinco giros.

Por segundo gran premio consecutivo, ninguna Honda se coló en el top 10. HRC ya acumula 21 grandes premios sin ganar, desde la última cita de 2019 en Valencia. Su peor racha. En ese periodo solo suman dos podios.

Marc Márquez acabó contento con su actuación, no tanto con el rendimiento de la moto. Pide un gran cambio. El test de este lunes en Montmeló se presenta vital.

"No esperábamos que nuestros dos pilotos se cayeran. Esto no es bueno, no hay nada más que añadir. Desde el punto de vista del rendimiento, no se puede encontrar ningún punto positivo. Todo lo que podemos decir es que HRC y el equipo se han volcado al 100% en resolver estos problemas y en tratar de encontrar soluciones para nuestros pilotos. Si hablamos de las caídas en sí, el punto positivo es que ambos salieron ilesos", comentó Puig.

"Vamos a probar cosas. Siempre esperamos y trabajamos para encontrar algo que nos pueda enseñar un nuevo camino, una nueva dirección que explorar. Quizá lo que probamos no es perfecto, pero puede dar información positiva, interesante y conclusiones para seguir adelante. Probaremos diferentes componentes y veremos si nos pueden ayudar para el futuro", dijo en relación al test.

En dos semanas, el Mundial visita Sachsenring, un circuito donde Marc Márquez ha ganado todas las carreras que ha disputado desde 2010 en 125cc, Moto2 y MotoGP.

"Ahora mismo, la prioridad es solucionar los problemas. Sachsenring es una pista donde nuestros pilotos siempre han sido rápidos, especialmente Marc. Todos conocemos su velocidad allí. Pero en este momento, no se dan las circunstancias perfectas para dar un gran paso entre carreras, de Barcelona a Alemania. En cualquier caso, lo intentaremos, por supuesto", apuntó el ex piloto.

Aunque en Montmeló hubo público en las gradas de por primera vez en 2021, la normalidad para Honda es otra cosa.

"Paso a paso la situación global se va acercando a la normalidad para todos, pero para nosotros no será normal hasta que volvamos a ganar. Honda HRC nunca busca excusas y sus pilotos, tampoco. Hay un problema, tenemos que resolverlo y estamos trabajando para solucionarlo", zanjó.