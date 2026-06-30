Quartararo, al límite del esfuerzo en Assen: "He sufrido síndrome compartimental"

Fabio Quartararo vivió un Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP especialmente exigente físicamente. Siempre con dificultades, tanto en su pilotaje como mentalmente al manillar de una Yamaha que no le satisface, el francés terminó octavo en la carrera larga, aprovechandolas numerosas caídas delante de él.

"Fue largo, físico y realmente no agradable, pero creo que maximizamos nuestro rendimiento con el resultado que obtuvimos hoy", declaró a los medios, entre ellos Motorsport.com. "No me siento muy bien en este momento con la moto, sobre todo en carrera, así que creo que podemos estar satisfechos con lo que hemos logrado".

Preguntado por su ritmo, el 'Diablo' reconoció haber alcanzado rápidamente sus límites, especialmente al final de la prueba, cuando el peso y las exigencias de la moto en el exigente circuito de Assen reavivaron dolores en los brazos.

"Al menos en las diez últimas vueltas, sufrí síndrome compartimental en el brazo", confesó. "No en el izquierdo, sino en el derecho. Ya me han operado tres veces de eso, sí. Pero este circuito es realmente físico, y sobre todo lo es nuestra moto, que no tiene agarre y es muy pesada… Así que sufro un poco más".

El síndrome compartimental es una sobrepresión de los músculos del antebrazo provocada por un esfuerzo intenso. Reduce la circulación sanguínea y comprime los nervios, provocando dolor, pérdida de fuerza y dificultad para controlar la moto. Muchos pilotos de MotoGP lo sufren y acaban operándose.

Fabio Quartararo (Yamaha Factory Racing) Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Pero aun así logré mantener la mejor posición posible, porque Marc Márquez acabó séptimo, creo, y estaba diez segundos por delante. Así que sabía que no iba a hacerlo mejor que ese resultado. A diez segundos, era demasiado. Quizá era dos o tres segundos más rápido, pero no lo suficiente", siguió el campeón del mundo de 2021.

Quartararo sigue, no obstante, subrayando las dificultades estructurales de su M1, especialmente falta de adherencia y tracción limitada, que hacen que cada fin de semana dependa más de las condiciones de la pista que del rendimiento puro.

“Sinceramente, fue más una lucha que otra cosa", añadió."No hice una salida muy buena, pero sí una buena primera frenada. Logré adelantar, creo que iba sexto o séptimo, pero después sé que, con la falta de [empuje del] motor, teníamos deslizamiento en sexta marcha. Entre quinta y sexta, la rueda patinaba, así que se ve que claramente hay un problema".

"Espero que tengan en cuenta todos estos detalles, porque no hay una sola cosa que consigamos hacer correctamente. Logré hacer las cosas un poco de manera diferente, porque la pista tiene agarre. Aquí tuvimos suerte en las primeras vueltas, la pista tenía un poco más de grip que en otros circuitos. Pero cuando son pistas como Mugello, por ejemplo, no hay grip. Sinceramente, no fue una carrera en la que disfrutara de verdad".

Ahora, la mirada está puesta en lo que viene en el calendario, en Alemania, y sobre todo en las vacaciones de verano."Vamos a descansar, a entrenar bien para Sachsenring, sabemos que será una pista muy complicada, porque es un circuito en el que se gira muchísimo, pero bueno, también vendrá bien desconectar [después]", declaró en 'Canal+ Francia'.

Con Vincent Lalanne-Sicaud

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