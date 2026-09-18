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Resumen de la jornada
Moto3

Moto3 en Austria - Almansa muestra sus cartas el viernes, con Quiles a la zaga

Mira todo lo que pase en Moto3 en el Gran Premio de Austria 2026, en el Red Bull Ring: horarios, resumen y resultados de todas las sesiones.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Editado:
Almansa, Misano

El Red Bull Ring, sede del Gran Premio de Austria, acoge este fin de semana, del 18 al 20 de septiembre, una nueva cita de la temporada 2026 de Moto3, con Maximo Quiles llegando con 107 puntos de ventaja en el liderato de la general sobre David Almansa tras volver a derrotarle en Misano. Aquí podrás ver los resultados, resúmenes y horarios de cada sesión de Moto3 en territorio austriaco.

Recuerda:

Práctica de Moto3 en Austria

La Práctica de Moto3 en el Red Bull Ring empezó siendo dominada por David Almansa, que ya había mostrado sus cartas por la mañana. El piloto manchego dominó la primera parte de la sesión, al bajar al 1:39.7, aventajando en algo más de una décima a Máximo Quiles, y en más de medio segundo a Brian Uriarte.

Los pilotos fueron apretando con el paso de la sesión, para buscar los mejores tiempos, dando lugar a algunos sustos, como uno que sufrió Quiles y que salvó sin problemas, o a caídas, especialmente en los últimos minutos del entrenamiento. A 5' del final, Hakim Danish, en la curva 2, y Matteo Bertelle, en la 3, acabaron en el asfalto y en la grava, aunque afortunadamente sin consecuencias físicas.

 

Almansa bajó al 1:39.668 para mantenerse primero, mientras que Quiles se quedó a 156 milésimas, aunque le anularon su mejor registro y finalizó a 195. Álvaro Carpe rondó durante varios instantes las últimas posiciones, pero una buena última vuelta le dejó tercero, a medio segundo de la cabeza.

Por detrás, completaron el pase a la Q2 Carpe, Matteo Bertelle, Uriarte, Danish, a pesar de una caída, Joel Esteban, Rico Salmela, Scott Ogden, Ryusei Yamanaka, Adrián Cruces, Joel Kelso, Casey O'Gorman y Adrián Fernández, que pasó por los pelos al final, por 4 milésimas sobre Guido Pini.

David Muñoz, en su retorno de lesión, quedó 16º, delante de Valentín Perrone. Marco Morelli, del Aspar Team, también tendrá que pasar por la primera criba de la cronometrada.

Resultados de la Práctica de Moto3 en Austria

Práctica de Austria

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1
D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP
 22 KTM 17

1'39.668

   157.049  
2
M. Quiles CFMOTO Aspar Team
 28 KTM 16

+0.195

1'39.863

 0.195 156.742  
3
Á. Carpe KTM
 83 KTM 17

+0.503

1'40.171

 0.308 156.260  
4 Italy M. Bertelle LEVELUP - MTA 18 KTM 15

+0.522

1'40.190

 0.019 156.231  
5
B. Uriarte KTM
 51 KTM 18

+0.610

1'40.278

 0.088 156.094  
6
H. Danish MT Helmets - MSI
 13 KTM 16

+0.621

1'40.289

 0.011 156.076  
7
J. Esteban LEVELUP - MTA
 78 KTM 15

+0.648

1'40.316

 0.027 156.034  
8
R. Salmela Red Bull KTM Tech 3
 27 KTM 17

+0.722

1'40.390

 0.074 155.919  
9 United Kingdom S. Ogden CIP 19 KTM 18

+0.725

1'40.393

 0.003 155.915  
10 Japan R. Yamanaka MT Helmets - MSI 6 KTM 17

+0.752

1'40.420

 0.027 155.873  
Ver resultados

FP1 de Moto3 en Austria

El segundo clasificado del campeonato, David Almansa, empezó el viernes al frente, precisamente por delante del piloto al que persigue desde la distancia, Maximo Quiles, a quien superó por más de medio segundo.

Hakim Danish se colocó al frente en las primeras tandas, pero no tardó mucho David Almansa en mejorarle y ponerse en cabeza con un 1:43.428 que aún era muy mejorable, y que batía la marca previa de Valentín Perrone. Uriarte, que terminaría sexto, se llevó un susto en la curva 10, pero se pudo mantener sobre la moto.

Los focos pasaron a Valentín Perrone, que marcó un 1:41.8 para liderar antes de que Quiles bajara a 1:41.243 cuando todavía quedaban 14 minutos. Justo después, Salmela estuvo a punto de caerse camino a boxes, y quien no pudo evitar irse al suelo fue Guido Pini, en la complicada curva 10.

Sin embargo, el mayor golpe se lo llevaría Perrone en la curva 6, aunque se pudo levantar por su propio pie y se aferró al top 10 de la tabla de tiempos.

Desde ahí, nadie pudo ya batir a David Almansa, que con su 1:40.595 arrancaba en cabeza el fin de semana.

Resultados de la FP1 de Moto3 en Austria

FP1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1
D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP
 22 KTM 16

1'40.595

   155.602 220
2
M. Quiles CFMOTO Aspar Team
 28 KTM 15

+0.648

1'41.243

 0.648 154.606 221
3
A. Fernández González Leopard Racing
 31 Honda 17

+0.694

1'41.289

 0.046 154.536 219
4
Á. Carpe KTM
 83 KTM 16

+0.705

1'41.300

 0.011 154.519 222
5
B. Uriarte KTM
 51 KTM 16

+0.754

1'41.349

 0.049 154.444 220
6
R. Salmela Red Bull KTM Tech 3
 27 KTM 16

+0.961

1'41.556

 0.207 154.129 222
7
J. Esteban LEVELUP - MTA
 78 KTM 13

+1.090

1'41.685

 0.129 153.934 222
8
V. Pratama Idemitsu Honda Team Asia
 9 Honda 17

+1.184

1'41.779

 0.094 153.792 220
9
G. Pini Leopard Racing
 94 Honda 15

+1.188

1'41.783

 0.004 153.785 218
10
V. Perrone Red Bull KTM Tech 3
 73 KTM 15

+1.253

1'41.848

 0.065 153.687 224
Ver resultados

FP2 de Moto3 en Austria

La FP2, que será la última sesión de entrenamientos libres de Moto3 en el Red Bull Ring, abrirá la jornada del sábado en Austria, de 08:40h a 09:10h.

Resultados de la FP2 de Moto3 en Austria

No disputado

Clasificación de Moto3 en Austria

La clasificación de Moto3 en el Red Bull Ring será el sábado, 19 de septiembre, con la Q1 de 12:45h a 13:00h y la Q2 de 13:10h a 13:25h, para decidir la pole y dejar formada la parrilla de salida para la carrera del domingo.

Resultados de la clasificación de Moto3 en Austria

No disputado

Carrera de Moto3 en Austria

La carrera de Moto3 en el Red Bull Ring será el domingo, 20 de septiembre, a las 11:00 horas de la mañana, a un total de 20 vueltas.

Resultados de la carrera de Moto3 en Austria

No disputado

Así está el campeonato de Moto3 antes del GP de Austria

Pos Piloto Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino
1
M. QuilesCFMOTO Aspar Team
 281 20/2 25 20/2 25/1 25/1 25/1 5/11 25/1 16/3 25/1 20/2 - 25/1 25/1
2
D. AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP
 174 25/1 - - 9/7 9/7 13/4 - 20/2 13/4 20/2 - 25/1 20/2 20/2
3
Á. CarpeKTM
 159 13/4 13 16/3 13/4 - 20/2 20/2 16/3 10/6 - 5/11 20/2 13/4 -
4
B. UriarteKTM
 154 10/6 6 10/6 6/10 2/14 - 25/1 13/4 20/2 10/6 25/1 - 11/5 16/3
5
M. MorelliCFMOTO Aspar Team
 138 9/7 20 5/11 16/3 4/12 11/5 3/13 9/7 9/7 16/3 13/4 - 16/3 7/9
6
V. PerroneRed Bull KTM Tech 3
 114 16/3 9 13/4 10/6 6/10 6/10 - - 6/10 13/4 - 16/3 8/8 11/5
7
V. PratamaIdemitsu Honda Team Asia
 97 11/5 16 - 11/5 16/3 9/7 8/8 - 11/5 - 8/8 7/9 - -
8
H. DanishMT Helmets - MSI
 94 - 7 4/12 4/12 7/9 10/6 16/3 - 25/1 9/7 4/12 - 4/12 4/12
9 ItalyM. BertelleLEVELUP - MTA 84 - - 8/8 - 20/2 4/12 4/12 1/15 5/11 2/14 16/3 6/10 5/11 13/4
10
R. SalmelaRed Bull KTM Tech 3
 70 - 10 11/5 2/14 - 1/15 - 11/5 - 5/11 11/5 9/7 - 10/6
11
A. CrucesCIP
 64 4/12 4 9/7 - 10/6 5/11 - 10/6 4/12 - - - 10/6 8/8
12 AustraliaJ. KelsoGRYD - Mlav Racing 62 3/13 5 - 3/13 - - 7/9 4/12 8/8 8/8 2/14 10/6 3/13 9/7
13
G. PiniLeopard Racing
 59 - 11 25/1 - 11/5 - 1/15 - - - 1/15 3/13 7/9 -
14
A. Fernández GonzálezLeopard Racing
 59 - - - - - - 13/4 6/10 2/14 7/9 10/6 13/4 6/10 2/14
15
J. EstebanLEVELUP - MTA
 59 8/8 - - 7/9 13/4 2/14 11/5 3/13 - 4/12 - 11/5 - -
16
C. O'GormanSIC58 Squadra Corse
 59 6/10 8 - 5/11 - 8/8 - 7/9 - 6/10 - 4/12 9/7 6/10
17 SpainD. MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP 52 7/9 - - 20/2 - 16/3 9/7 - - - - - - -
18
E. O'SheaGRYD - Mlav Racing
 52 2/14 2 6/10 - 8/8 7/9 10/6 - - 1/15 6/10 8/8 2/14 -
19
J. RíosRivacold Snipers Team
 49 - - 2/14 8/8 - - 6/10 8/8 - 11/5 9/7 5/11 - -
20 United KingdomS. OgdenCIP 29 5/11 - 7/9 1/15 - - 2/14 5/11 7/9 - - - 1/15 1/15
21 JapanR. YamanakaMT Helmets - MSI 25 - 3 - - 5/11 3/13 - - 1/15 3/13 7/9 - - 3/13
22
D. GonzálezLiqui Moly Dynavolt Intact GP
 7 - - - - - - - - - - - 2/14 - 5/11
23
M. UriarteLiqui Moly Dynavolt Intact GP
 6 - - 3/13 - - - - - 3/13 - - - - -
24
C. BuchananCode Motorsports
 5 - - - - - - - 2/14 - - 3/13 - - -
25
L. RammerstorferSIC58 Squadra Corse
 4 1/15 - - - 3/13 - - - - - - - - -
26
Z. MitaniIdemitsu Honda Team Asia
 2 - 1 - - 1/15 - - - - - - - - -
27
R. MoodleyCode Motorsports
 1 - - 1/15 - - - - - - - - - - -
28
K. SinghapongIdemitsu Honda Team Asia
 1 - - - - - - - - - - - 1/15 - -
29
N. Fabio CarraroRivacold Snipers Team
   - - - - - - - - - - - - - -
30
L. AbruzzoCode Motorsports
   - - - - - - - - - - - - - -
31
E. GutierrezCode Motorsports
   - - - - - - - - - - - - - -

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