Moto3 en Austria - Almansa muestra sus cartas el viernes, con Quiles a la zaga
Mira todo lo que pase en Moto3 en el Gran Premio de Austria 2026, en el Red Bull Ring: horarios, resumen y resultados de todas las sesiones.
El Red Bull Ring, sede del Gran Premio de Austria, acoge este fin de semana, del 18 al 20 de septiembre, una nueva cita de la temporada 2026 de Moto3, con Maximo Quiles llegando con 107 puntos de ventaja en el liderato de la general sobre David Almansa tras volver a derrotarle en Misano. Aquí podrás ver los resultados, resúmenes y horarios de cada sesión de Moto3 en territorio austriaco.
Práctica de Moto3 en Austria
La Práctica de Moto3 en el Red Bull Ring empezó siendo dominada por David Almansa, que ya había mostrado sus cartas por la mañana. El piloto manchego dominó la primera parte de la sesión, al bajar al 1:39.7, aventajando en algo más de una décima a Máximo Quiles, y en más de medio segundo a Brian Uriarte.
Los pilotos fueron apretando con el paso de la sesión, para buscar los mejores tiempos, dando lugar a algunos sustos, como uno que sufrió Quiles y que salvó sin problemas, o a caídas, especialmente en los últimos minutos del entrenamiento. A 5' del final, Hakim Danish, en la curva 2, y Matteo Bertelle, en la 3, acabaron en el asfalto y en la grava, aunque afortunadamente sin consecuencias físicas.
Almansa bajó al 1:39.668 para mantenerse primero, mientras que Quiles se quedó a 156 milésimas, aunque le anularon su mejor registro y finalizó a 195. Álvaro Carpe rondó durante varios instantes las últimas posiciones, pero una buena última vuelta le dejó tercero, a medio segundo de la cabeza.
Por detrás, completaron el pase a la Q2 Carpe, Matteo Bertelle, Uriarte, Danish, a pesar de una caída, Joel Esteban, Rico Salmela, Scott Ogden, Ryusei Yamanaka, Adrián Cruces, Joel Kelso, Casey O'Gorman y Adrián Fernández, que pasó por los pelos al final, por 4 milésimas sobre Guido Pini.
David Muñoz, en su retorno de lesión, quedó 16º, delante de Valentín Perrone. Marco Morelli, del Aspar Team, también tendrá que pasar por la primera criba de la cronometrada.
Resultados de la Práctica de Moto3 en Austria
Práctica de Austria
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|
D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|22
|KTM
|17
|
1'39.668
|157.049
|2
|
M. Quiles CFMOTO Aspar Team
|28
|KTM
|16
|
+0.195
1'39.863
|0.195
|156.742
|3
|
Á. Carpe KTM
|83
|KTM
|17
|
+0.503
1'40.171
|0.308
|156.260
|4
|M. Bertelle LEVELUP - MTA
|18
|KTM
|15
|
+0.522
1'40.190
|0.019
|156.231
|5
|
B. Uriarte KTM
|51
|KTM
|18
|
+0.610
1'40.278
|0.088
|156.094
|6
|
H. Danish MT Helmets - MSI
|13
|KTM
|16
|
+0.621
1'40.289
|0.011
|156.076
|7
|
J. Esteban LEVELUP - MTA
|78
|KTM
|15
|
+0.648
1'40.316
|0.027
|156.034
|8
|
R. Salmela Red Bull KTM Tech 3
|27
|KTM
|17
|
+0.722
1'40.390
|0.074
|155.919
|9
|S. Ogden CIP
|19
|KTM
|18
|
+0.725
1'40.393
|0.003
|155.915
|10
|R. Yamanaka MT Helmets - MSI
|6
|KTM
|17
|
+0.752
1'40.420
|0.027
|155.873
|Ver resultados
FP1 de Moto3 en Austria
El segundo clasificado del campeonato, David Almansa, empezó el viernes al frente, precisamente por delante del piloto al que persigue desde la distancia, Maximo Quiles, a quien superó por más de medio segundo.
Hakim Danish se colocó al frente en las primeras tandas, pero no tardó mucho David Almansa en mejorarle y ponerse en cabeza con un 1:43.428 que aún era muy mejorable, y que batía la marca previa de Valentín Perrone. Uriarte, que terminaría sexto, se llevó un susto en la curva 10, pero se pudo mantener sobre la moto.
Los focos pasaron a Valentín Perrone, que marcó un 1:41.8 para liderar antes de que Quiles bajara a 1:41.243 cuando todavía quedaban 14 minutos. Justo después, Salmela estuvo a punto de caerse camino a boxes, y quien no pudo evitar irse al suelo fue Guido Pini, en la complicada curva 10.
Sin embargo, el mayor golpe se lo llevaría Perrone en la curva 6, aunque se pudo levantar por su propio pie y se aferró al top 10 de la tabla de tiempos.
Desde ahí, nadie pudo ya batir a David Almansa, que con su 1:40.595 arrancaba en cabeza el fin de semana.
Resultados de la FP1 de Moto3 en Austria
FP1
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|
D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|22
|KTM
|16
|
1'40.595
|155.602
|220
|2
|
M. Quiles CFMOTO Aspar Team
|28
|KTM
|15
|
+0.648
1'41.243
|0.648
|154.606
|221
|3
|
A. Fernández González Leopard Racing
|31
|Honda
|17
|
+0.694
1'41.289
|0.046
|154.536
|219
|4
|
Á. Carpe KTM
|83
|KTM
|16
|
+0.705
1'41.300
|0.011
|154.519
|222
|5
|
B. Uriarte KTM
|51
|KTM
|16
|
+0.754
1'41.349
|0.049
|154.444
|220
|6
|
R. Salmela Red Bull KTM Tech 3
|27
|KTM
|16
|
+0.961
1'41.556
|0.207
|154.129
|222
|7
|
J. Esteban LEVELUP - MTA
|78
|KTM
|13
|
+1.090
1'41.685
|0.129
|153.934
|222
|8
|
V. Pratama Idemitsu Honda Team Asia
|9
|Honda
|17
|
+1.184
1'41.779
|0.094
|153.792
|220
|9
|
G. Pini Leopard Racing
|94
|Honda
|15
|
+1.188
1'41.783
|0.004
|153.785
|218
|10
|
V. Perrone Red Bull KTM Tech 3
|73
|KTM
|15
|
+1.253
1'41.848
|0.065
|153.687
|224
|Ver resultados
FP2 de Moto3 en Austria
La FP2, que será la última sesión de entrenamientos libres de Moto3 en el Red Bull Ring, abrirá la jornada del sábado en Austria, de 08:40h a 09:10h.
Resultados de la FP2 de Moto3 en Austria
No disputado
Clasificación de Moto3 en Austria
La clasificación de Moto3 en el Red Bull Ring será el sábado, 19 de septiembre, con la Q1 de 12:45h a 13:00h y la Q2 de 13:10h a 13:25h, para decidir la pole y dejar formada la parrilla de salida para la carrera del domingo.
Resultados de la clasificación de Moto3 en Austria
No disputado
Carrera de Moto3 en Austria
La carrera de Moto3 en el Red Bull Ring será el domingo, 20 de septiembre, a las 11:00 horas de la mañana, a un total de 20 vueltas.
Resultados de la carrera de Moto3 en Austria
No disputado
Así está el campeonato de Moto3 antes del GP de Austria
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|
M. QuilesCFMOTO Aspar Team
|281
|20/2
|25
|20/2
|25/1
|25/1
|25/1
|5/11
|25/1
|16/3
|25/1
|20/2
|-
|25/1
|25/1
|2
|
D. AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|174
|25/1
|-
|-
|9/7
|9/7
|13/4
|-
|20/2
|13/4
|20/2
|-
|25/1
|20/2
|20/2
|3
|
Á. CarpeKTM
|159
|13/4
|13
|16/3
|13/4
|-
|20/2
|20/2
|16/3
|10/6
|-
|5/11
|20/2
|13/4
|-
|4
|
B. UriarteKTM
|154
|10/6
|6
|10/6
|6/10
|2/14
|-
|25/1
|13/4
|20/2
|10/6
|25/1
|-
|11/5
|16/3
|5
|
M. MorelliCFMOTO Aspar Team
|138
|9/7
|20
|5/11
|16/3
|4/12
|11/5
|3/13
|9/7
|9/7
|16/3
|13/4
|-
|16/3
|7/9
|6
|
V. PerroneRed Bull KTM Tech 3
|114
|16/3
|9
|13/4
|10/6
|6/10
|6/10
|-
|-
|6/10
|13/4
|-
|16/3
|8/8
|11/5
|7
|
V. PratamaIdemitsu Honda Team Asia
|97
|11/5
|16
|-
|11/5
|16/3
|9/7
|8/8
|-
|11/5
|-
|8/8
|7/9
|-
|-
|8
|
H. DanishMT Helmets - MSI
|94
|-
|7
|4/12
|4/12
|7/9
|10/6
|16/3
|-
|25/1
|9/7
|4/12
|-
|4/12
|4/12
|9
|M. BertelleLEVELUP - MTA
|84
|-
|-
|8/8
|-
|20/2
|4/12
|4/12
|1/15
|5/11
|2/14
|16/3
|6/10
|5/11
|13/4
|10
|
R. SalmelaRed Bull KTM Tech 3
|70
|-
|10
|11/5
|2/14
|-
|1/15
|-
|11/5
|-
|5/11
|11/5
|9/7
|-
|10/6
|11
|
A. CrucesCIP
|64
|4/12
|4
|9/7
|-
|10/6
|5/11
|-
|10/6
|4/12
|-
|-
|-
|10/6
|8/8
|12
|J. KelsoGRYD - Mlav Racing
|62
|3/13
|5
|-
|3/13
|-
|-
|7/9
|4/12
|8/8
|8/8
|2/14
|10/6
|3/13
|9/7
|13
|
G. PiniLeopard Racing
|59
|-
|11
|25/1
|-
|11/5
|-
|1/15
|-
|-
|-
|1/15
|3/13
|7/9
|-
|14
|
A. Fernández GonzálezLeopard Racing
|59
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13/4
|6/10
|2/14
|7/9
|10/6
|13/4
|6/10
|2/14
|15
|
J. EstebanLEVELUP - MTA
|59
|8/8
|-
|-
|7/9
|13/4
|2/14
|11/5
|3/13
|-
|4/12
|-
|11/5
|-
|-
|16
|
C. O'GormanSIC58 Squadra Corse
|59
|6/10
|8
|-
|5/11
|-
|8/8
|-
|7/9
|-
|6/10
|-
|4/12
|9/7
|6/10
|17
|D. MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|52
|7/9
|-
|-
|20/2
|-
|16/3
|9/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|
E. O'SheaGRYD - Mlav Racing
|52
|2/14
|2
|6/10
|-
|8/8
|7/9
|10/6
|-
|-
|1/15
|6/10
|8/8
|2/14
|-
|19
|
J. RíosRivacold Snipers Team
|49
|-
|-
|2/14
|8/8
|-
|-
|6/10
|8/8
|-
|11/5
|9/7
|5/11
|-
|-
|20
|S. OgdenCIP
|29
|5/11
|-
|7/9
|1/15
|-
|-
|2/14
|5/11
|7/9
|-
|-
|-
|1/15
|1/15
|21
|R. YamanakaMT Helmets - MSI
|25
|-
|3
|-
|-
|5/11
|3/13
|-
|-
|1/15
|3/13
|7/9
|-
|-
|3/13
|22
|
D. GonzálezLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/14
|-
|5/11
|23
|
M. UriarteLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|6
|-
|-
|3/13
|-
|-
|-
|-
|-
|3/13
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|
C. BuchananCode Motorsports
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/14
|-
|-
|3/13
|-
|-
|-
|25
|
L. RammerstorferSIC58 Squadra Corse
|4
|1/15
|-
|-
|-
|3/13
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|
Z. MitaniIdemitsu Honda Team Asia
|2
|-
|1
|-
|-
|1/15
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|
R. MoodleyCode Motorsports
|1
|-
|-
|1/15
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|
K. SinghapongIdemitsu Honda Team Asia
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/15
|-
|-
|29
|
N. Fabio CarraroRivacold Snipers Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|30
|
L. AbruzzoCode Motorsports
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|31
|
E. GutierrezCode Motorsports
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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