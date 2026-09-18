MotoGP en Austria: a qué hora es la carrera sprint y la clasificación

Este sábado 19 de septiembre se disputa la 15ª sesión de clasificación de la temporada 2026 de MotoGP y también la 15ª carrera sprint del año, en el GP de Austria con el Red Bull Ring como sede. Apunta a qué hora empieza tanto la lucha por la pole position que decidirá las dos parrillas del fin de semana como la carrera sprint que repartirá los primeros puntos.

Y recuerda que antes de todo irá la última sesión de entrenamientos libres, la FP2 de Austria, a las 10:10h.

A qué hora es la clasificación del GP de Austria de MotoGP 2026

A qué hora es la clasificación de MotoGP en el Red Bull Ring: sábado a las 10:50h la Q1 y a las 11:15h la Q2

Lo primero que tendremos de MotoGP este sábado del GP de Austria es la clasificación, que decidirá las parrillas (idénticas, la misma) para las dos carreras, la sprint del sábado y la carrera larga y principal del domingo.

La clasificación de MotoGP en el Red Bull Ring empieza a las 10:50h con la Q1, en la que participan todos los pilotos que no lograron clasificarse directamente quedando entre los diez primeros en la Práctica del viernes. Durante 15 minutos, buscarán un tiempo que les meta en la Q2, donde solo acceden los dos primeros de la Q1.

La Q2 de la clasificación de MotoGP en Austria es a las 11:15h, para buscar la pole position y la parrilla definitiva. La Q2 del Red Bull Ring la disputan los dos más rápidos de la Q1 y los diez que se clasificaron el viernes siendo los más veloces de la práctica.

A qué hora es la carrera sprint del GP de Austria de MotoGP 2026

A qué hora es la carrera sprint de MotoGP en el Red Bull Ring: sábado a las 15:00h (a 14 vueltas)

La primera carrera del fin de semana de MotoGP en Austria, en el Red Bull Ring, es a las 15:00h, en una carrera sprint de 14 vueltas donde se repartirán los primeros puntos. Recuerda que en Austria, como en todas las demás, el ganador de MotoGP al sprint se lleva 12 puntos, el segundo 9, el tercero 7, el cuarto 6, el quinto 5, el sexto 4, el séptimo 3, el octavo 2 y el noveno 1. No puntúan del décimo al último.

Cómo ver en directo MotoGP el sábado o seguir el GP de Austria

Para seguir este sábado la clasificación y la carrera sprint del GP de Austria de MotoGP 2026 tienes dos maneras, y las dos de pago. Por un lado, en DAZN, dueña de los derechos de retransmisión en España, te ofrece la clasificación de MotoGP, de Moto2 y Moto3 y la carrera sprint de MotoGP en el Red Bull Ring.

Por otro, el servicio del campeonato, en inglés y también de pago, el VideoPass, está disponible en España.

Y una vez más, aquí en Motorsport.com podrás seguir en vivo y en directo las dos sesiones del sábado de Austria, con nuestro Live Text de tiempos, posiciones y comentarios.

Qué pilotos han hecho pole position esta temporada 2026 de MotoGP y en Austria

Las 14 sesiones de clasificación de MotoGP de esta temporada se las reparten entre siete pilotos. El que más poles lleva en 2026 es Marco Bezzecchi. con cuatro (en Buriram, Mugello, Aragón y Misano). Marc Márquez con tres poles este año (en Jerez, Balaton y Sachsenring) y Jorge Martín (en Assen y Silverstone) y Fabio Di Giannantonio (en Brasil y Austin), dos.

También han hecho una pole esta temporada Bagnaia en Le Mans, Acosta en Barcelona, y Ogura en Brno.

En el historial del circuito Red Bull Ring de Spielberg, los dos pilotos con más poles son Márquez y Martin, empatados a tres pole position en Austria.

Qué pilotos han ganado al sprint en la temporada 2026 de MotoGP

Seis pilotos se han repartido las 14 carreras sprint que llevamos en la temporada 2026 de MotoGP. La primera fue en Tailandia para Pedro Acosta, que no ha vuelto a repetir. El que más se ha llevado ha sido Marc Márquez, con seis (en Brasil, Jerez, Hungría, Alemania y las dos últimas, en Aragón y Misano). Tres lleva Jorge Martín, en Austin, Le Mans y Silverstone, y dos Raúl Fernández, en Mugello y Assen. Además de ellos, Alex Márquez ganó al sprint este año en Barcelona y Pecco Bagnaia, en Brno.

Qué pilotos han ganado al sprint en MotoGP en Austria

La de este sábado será la cuarta carrera sprint de MotoGP en el Red Bull Ring, desde 2023. El primer ganador al sprint en Austria fue Pecco Bagnaia, que también se llevó la carrera sprint de 2024 en el Red Bull Ring. El último ganador de MotoGP al sprint en Austria fue Márquez, que se impuso en su aplastante temporada 2025.

A qué hora es la clasificación de Moto2 en Austria

La clasificación de Moto2 en el Red Bull Ring irá después de la de Moto3, el sábado a las 13:40h la Q1 y a las 14:05h la Q2.

A qué hora es la clasificación de Moto3 en Austria

La clasificación de Moto3 en Austria se disputa después de la clasificación de MotoGP y antes de la de Moto2, con la Q1 a las 12:45h y la Q2, a las 13:10h.

Horarios completos del sábado del mundial de motociclismo en Austria

08:40-09:10h FP2 de Moto3

09:25-09:55h FP2 de Moto2

10:10-10:40h FP2 de MotoGP

10:50-11:05h Q1 de la clasificación de MotoGP

11:15-11:30h Q2 de la clasificación de MotoGP

12:05-12:25h Práctica de Clasificación de las Baggers

12:45-13:00h Q1 de la clasificación de Moto3

13:10-13:25h Q2 de la clasificación de Moto3

13:40-13:55h Q1 de la clasificación de Moto2

14:05-14:20h Q2 de la clasificación de Moto2

15:00h Carrera sprint de MotoGP

16:10h Carrera 1 de las Baggers

Así está el mundial 2026 de MotoGP antes de Austria

Después de 14 grandes premios...

Campeonato de pilotos de MotoGP 2026 antes de Austria (haz click aquí para ver toda la tabla)

Mundial de equipos de MotoGP 2026 antes de Austria (haz click aquí para ver toda la tabla)

Pos Equipos Puntos 1 Aprilia 515 2 Ducati 417 3 Trackhouse 402 4 KTM 292 5 VR46 279

Mundial de marcas de MotoGP 2026 antes de Austria

Pos Chasis Puntos 1 Ducati 412 2 Aprilia 410 3 KTM 251 4 Honda 137 5 Yamaha 84