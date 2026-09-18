Acosta va en serio y marca la pauta en el arranque de Spielberg

Spielberg (Enviado Especial).- Pedro Acosta, que al término de esta temporada dejará KTM para enfundarse en el mono rojo de Ducati, fue el corredor más consistente en Spielberg, tanto en condiciones mixtas como con la pista seca, ya por la tarde.

En la práctica, el entrenamiento que forma la primera criba entre el grupo que pasará directamente a la segunda criba de la cronometrada (Q2) y los que se verán en la previa (Q1), el murciano lideró la tabla gracias a una vuelta que le dejó solo seis décimas por detrás del récord absoluto, en posesión de Jorge Martín desde 2024, el año en que fue campeón del mundo con Pramac (Ducati).

Acosta, con goma media delante y blanda trasera, superó en poco más de una décima a Fermín Aldeguer, que poco a poco se va encontrando mejor de todas sus dolencias, y que, a su vez, aventajó en menos de una décima a Ai Ogura. El japonés, que reaparece en Austria después de perderse los dos últimos grandes premios (Aragón y Misano), se posicionó como el mejor de entre los pilotos de Aprilia, cerrando un trébol de motos distintas en las tres primeras posiciones.

El cuarto más rápido fue Marc Márquez, a dos décimas de quien se convertirá en su compañero de equipo el año que viene; mientras que Martín terminó con la quinta mejor vuelta, todos con media delante y blanda trasera buscando el ataque al crono.

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Joe Klamar / AFP via Getty Images

Fabio Di Giannantonio, por su parte, se posicionó el sexto, justo por delante (17 milésimas) de Brad Binder (séptimo), que emergió después de estar desaparecido en las últimas fechas.

Alex Márquez se metió el octavo después de sufrir una caída bastante aparatosa pero sin consecuencias para él, que, de cualquier forma, provocó que la actividad se neutralizara por bandera roja durante unos minutos.

Por detrás del menor de los hermanos de Cervera (Lleida) terminó Marco Bezzecchi (noveno), a la vez que Fabio Quartararo cerró un top ten apretadísimo, con solo cuatro décimas de margen entre el primero (Acosta) y el último (Quartararo).

Fuera de la Q2 terminaron las tres Honda de Luca Marini, Johann Zarco y Diogo Moreira, con Enea Bastianini y Pol Espargaró, por detrás.

Una vez más, mal día para Pecco Bagnaia, que fue 18º. Sorprendente el mal viernes de Raúl Fernández, que acabó 19º y tendrá que pasar una vez más por la Q1.