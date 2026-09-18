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MotoGP GP de Austria

Acosta va en serio y marca la pauta en el arranque de Spielberg

Pedro Acosta parece decidido a posicionarse como candidato a estrenar su casillero de triunfos en MotoGP este fin de semana, en Austria, después de ser el más rápido en las dos sesiones de ensayo celebradas este viernes en el Red Bull Ring.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Acosta lidero la primera jornada en Austria, la carrera de casa de KTM

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Spielberg (Enviado Especial).-  Pedro Acosta, que al término de esta temporada dejará KTM para enfundarse en el mono rojo de Ducati, fue el corredor más consistente en Spielberg, tanto en condiciones mixtas como con la pista seca, ya por la tarde.

En la práctica, el entrenamiento que forma la primera criba entre el grupo que pasará directamente a la segunda criba de la cronometrada (Q2) y los que se verán en la previa (Q1), el murciano lideró la tabla gracias a una vuelta que le dejó solo seis décimas por detrás del récord absoluto, en posesión de Jorge Martín desde 2024, el año en que fue campeón del mundo con Pramac (Ducati). 

Acosta, con goma media delante y blanda trasera, superó en poco más de una décima a Fermín Aldeguer, que poco a poco se va encontrando mejor de todas sus dolencias, y que, a su vez, aventajó en menos de una décima a Ai Ogura. El japonés, que reaparece en Austria después de perderse los dos últimos grandes premios (Aragón y Misano), se posicionó como el mejor de entre los pilotos de Aprilia, cerrando un trébol de motos distintas en las tres primeras posiciones. 

El cuarto más rápido fue Marc Márquez, a dos décimas de quien se convertirá en su compañero de equipo el año que viene; mientras que Martín terminó con la quinta mejor vuelta, todos con media delante y blanda trasera buscando el ataque al crono.

Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Joe Klamar / AFP via Getty Images

Fabio Di Giannantonio, por su parte, se posicionó el sexto, justo por delante (17 milésimas) de Brad Binder (séptimo), que emergió después de estar desaparecido en las últimas fechas.

Alex Márquez se metió el octavo después de sufrir una caída bastante aparatosa pero sin consecuencias para él, que, de cualquier forma, provocó que la actividad se neutralizara por bandera roja durante unos minutos. 

Por detrás del menor de los hermanos de Cervera (Lleida) terminó Marco Bezzecchi (noveno), a la vez que Fabio Quartararo cerró un top ten apretadísimo, con solo cuatro décimas de margen entre el primero (Acosta) y el último (Quartararo). 

Fuera de la Q2 terminaron las tres Honda de Luca Marini, Johann Zarco y Diogo Moreira, con Enea Bastianini y Pol Espargaró, por detrás.

Una vez más, mal día para Pecco Bagnaia, que fue 18º. Sorprendente el mal viernes de Raúl Fernández, que acabó 19º y tendrá que pasar una vez más por la Q1.

Clasificación Práctica MotoGP GP de Austria 2026:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 22

1'28.381

   177.105  
2 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 26

+0.127

1'28.508

 0.127 176.851  
3 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 25

+0.187

1'28.568

 0.060 176.732  
4 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 28

+0.204

1'28.585

 0.017 176.698  
5 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 30

+0.222

1'28.603

 0.018 176.662  
6 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 26

+0.252

1'28.633

 0.030 176.602  
7 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 25

+0.269

1'28.650

 0.017 176.568  
8 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 24

+0.321

1'28.702

 0.052 176.465  
9 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 26

+0.430

1'28.811

 0.109 176.248  
10 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 26

+0.436

1'28.817

 0.006 176.236  
11 Italy L. Marini Honda 10 Honda 26

+0.440

1'28.821

 0.004 176.228  
12 France J. Zarco LCR 5 Honda 21

+0.484

1'28.865

 0.044 176.141  
13 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 26

+0.558

1'28.939

 0.074 175.994  
14 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 27

+0.680

1'29.061

 0.122 175.753  
15 Spain P. Espargaró Tech3 44 KTM 26

+0.710

1'29.091

 0.030 175.694  
16 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 22

+0.720

1'29.101

 0.010 175.674  
17 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 27

+0.810

1'29.191

 0.090 175.497  
18 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 26

+0.885

1'29.266

 0.075 175.350  
19 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 27

+0.949

1'29.330

 0.064 175.224  
20 Japan T. Nakagami Honda 30 Honda 28

+1.215

1'29.596

 0.266 174.704  
21 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 23

+1.568

1'29.949

 0.353 174.018  
22 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 27

+1.601

1'29.982

 0.033 173.954  
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