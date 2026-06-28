Acosta se retira en Assen por síndrome del túnel carpiano y se operará la próxima semana

Pedro Acosta ha vuelto a retirarse en carrera en Assen. Pero en este caso no fue por un problema técnico, como le venía pasando Brno o en la sprint de este mismo sábado en Assen, sino por un problema físico, en el túnel carpiano, que ya venía notando en las últimas semanas.

Mientras las Aprilia se iban en cabeza de la carrera larga de este domingo en 'La Catedral', por detrás luchaban por la cuarta posición Marc Márquez, Pedro Acosta y Pecco Bagnaia. Tras un toma y daca con el vigente campeón del mundo, el 'Tiburón de Mazarrón perdió plaza con ambas Ducati por irse largo en la curva 1. Pero, justo en el ecuador de la carrera, el murciano fue perdiendo velocidad, bajando de la sexta a la 16ª plaza.

Aunque en un principio podía parecer el enésimo fallo de su KTM, pronto se vio que era una cuestión de índole física, cuando Acosta empezó a mover su antebrazo derecho, como si estuviera sufriendo un intenso dolor. Las preocupaciones aumentaron después, cuando tuvo que retirarse.

Los temores se han confirmado, y tras el GP de Países Bajos se ha podido saber que Acosta sufre de síndrome del túnel carpiano, un problema físico del brazo derecho, una zona que en los pilotos de la máxima categoría suele darse con frecuencia durante sus carreras deportivas.

Justo tras la carrera, el propio Acosta explicó a los medios, entre los que estaba Motorsport.com, que notaba algo en las últimas carreras, y que como consecuencia ya tenía prevista una operación posterior al Gran Premio de Alemania, del próximo 12 de julio.

Sin embargo, el episodio de este domingo ha trastocado sus planes, y el bicampeón del mundo español confirmó que adelantará esa intervención quirúrgica, aprovechando la semana de parón hasta Sachsenring. El de Mazarrón se operará, por tanto, en los próximos días, para tratar de llegar en mejores condiciones a la undécima cita del curso, la última antes del parón veraniego de MotoGP.

Tras la carrera, el propio Acosta explicó a los medios, entre los que estaba Motorsport.com, su condición física: "Bueno, llevo ya un año que se me quedan tres dedos dormidos, pero en algunos circuitos lo llevo mejor, en algunos peor, y en otros solo pierdo la sensibilidad, pero sé cuándo le doy a la maneta, que la tengo en la mano. El problema es que hoy ha llegado un punto en que parecía que no tenía ni los tres dedos, o sea, cuando cogía el puño, no sentía los dedos, no sabía dónde estaba la maneta del freno".

"Entonces, cuando he hecho los cuatro errores, digo, 'bueno, me quedarán 6-7 vueltas', pero cuando he visto que me quedan 16, digo, 'no puede ser, no puede ser, a ver cómo hago esto'. Y ya cuando he bloqueado dos veces en la curva rápida, donde se ha caído Marco Bezzecchi, ya he dicho, mira, no nos va a salvar el año acabar sextos aquí. La idea era operarme después de Sachsenring, porque tampoco me imaginaba que iba a ir tan mal hoy. Entonces, creo que es mejor parar y empezar en Sachsenring".

"Esto ya me lo avisaron cuando me operé el año pasado del síndrome compartimental, pero me dijeron que me lo tendría que hacer en el futuro. Como ya me está pasando más frecuentemente de lo normal, el viernes habíamos hablado de hacer esta carrera y la de Sachsenring y operarme para el verano, para las tres semanas de parón. Pero es lo que digo, cuando ya ayer di cuatro vueltas y ya lo tenía feo, y esta mañana he dado tres y se me ha dormido otra vez... No esperaba que fuera tan mal hoy, pero ya está".

"En algunos circuitos me da más, en otros menos, en otros no me da. Desde que hemos cambiado este carenado, que parece que da algo más de giro, también la moto se mueve más en la recta, entonces tengo que ir como más sujeto y me ha empezado a dar más. Sobre todo, en el test de la 850cc [del lunes en Brno] sí que creo que fue la vez en que menos vueltas me ha dado. Pero bueno, en los entrenos no me pasa, me pasó en la sprint, que pude acabar... Vas como alargando la agonía. Pero hoy ya he dicho que no nos iba a salvar la vida un sexto puesto".

"Al final es un corte pequeño, se dan dos o tres puntos. Entonces, que se me curen bien, y en Alemania a ver si me puedo quitar los puntos y a correr", siguió Acosta, dejando claro que no tiene pensado perderse Sachsenring.