Moto2 en Austria - Salac lidera con récord un viernes con dos lesionados - Resumen y resultados
Mira aquí los resultados, resúmenes y horarios de cada sesión de Moto2 del Gran Premio de Austria 2026, en el circuito del Red Bull Ring.
En paralelo al Gran Premio de Austria de MotoGP, el Red Bull Ring acoge la decimoquinta ronda del campeonato 2026 de Moto2, y en este enlace iremos actualizando los resultados, resúmenes y horarios de cada sesión.
Práctica de Moto2 en Austria
Antes de la Práctica de Moto2, se confirmaron dos bajas para el resto del fin de semana. La primera, de Collin Veijer. El neerlandés sufrió una fuerte caída en los Libres 1, en la curva 6, en la que se rompió la clavícula izquierda. Se perderá todo el GP de Austria y viajará a Barcelona para ser operado.
La segunda es la de Ángel Piqueras. El valenciano sufrió otra fractura, en la muñeca derecha, tras caerse en la FP1. De igual manera, será operado, y se verá obligado a cumplir su doble Long Lap de penalización por el incidente en la salida de Misano (tiró a Senna Agius y a Dani Holgado) en la próxima cita que dispute.
Ya en la Práctica, el primer tiempo de referencia lo marcó Izan Guevara. El segundo clasificado de la general pasó a liderar con un tiempo de 1:32.755, delante de David Alonso, Iván Ortolá, Filip Salac, Manu González y Senna Agius.
A 15 minutos del final, Sergio García Dols sufrió problemas mecánicos. Su moto Kalex del equipo Gresini le dejó tirado en la curva 6, al pararse y empezar a humear. Aunque el valenciano logró recuperarla al ralentí.
Ya en los últimos minutos, Iván Ortolá saltó a la primera posición con un tiempo de 1:32.499. Pero Filip Salac lo rebajó, con un 1:32.402, nuevo récord de la pista. Y lo cierto es que ya nadie lo batió.
Por detrás, pasaron con él el corte de la Q2 Iván Ortolá, Dani Holgado, Tony Arbolino, Izan Guevara, David Alonso, Alex Escrig, Manu González, Celestino Vietti, Alonso López, Mario Aji, Senna Agius, Dani Muñoz y José Antonio Rueda. Al final de la sesión hubo que lamentar caídas de Barry Baltus y Zonta van der Goorbergh, sin consecuencias físicas.
Resultados de la Práctica de Moto2 en Austria
FiP
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|F. Salac OnlyFans American Racing Team
|12
|Kalex Moto2
|18
|
1'32.402
|169.398
|2
|I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI
|4
|Kalex Moto2
|19
|
+0.097
1'32.499
|0.097
|169.221
|3
|D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team
|96
|Kalex Moto2
|22
|
+0.198
1'32.600
|0.101
|169.036
|4
|T. Arbolino Fantic Racing
|14
|Kalex Moto2
|20
|
+0.223
1'32.625
|0.025
|168.991
|5
|I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|28
|Boscoscuro B-26
|16
|
+0.236
1'32.638
|0.013
|168.967
|6
|D. Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team
|80
|Kalex Moto2
|20
|
+0.254
1'32.656
|0.018
|168.934
|7
|A. Escrig KLINT Forward Factory Team
|11
|Forward F2
|17
|
+0.272
1'32.674
|0.018
|168.901
|8
|M. González Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|18
|Kalex Moto2
|22
|
+0.359
1'32.761
|0.087
|168.743
|9
|C. Vietti Ramus SpeedRS Team
|13
|Boscoscuro B-26
|20
|
+0.393
1'32.795
|0.034
|168.681
|10
|A. López ITALJET Gresini Moto2
|21
|Kalex Moto2
|18
|
+0.545
1'32.947
|0.152
|168.405
|Ver resultados
FP1 de Moto2 en Austria
Tony Arbolino empezó mandando el viernes de Moto2 en el Red Bull Ring, con una marca de 1:33.074 que superó en apenas milésimas al segundo y el tercero, David Alonso e Izan Guevara, en una accidentada sesión.
La FP1 de Moto2 empezó con caída de Adrián Huertas, que se levantó cojeando. También sufrió un problema en su motor Ortolá, como Manu González, que salvó por poco la caída. Izan Guevara marcó el ritmo al inicio, antes de una fuerte caída para Ángel Piqueras en la curva 6. En la 2 se cayó Alex Escrig, y en la 6 Veijer.
Finalmente, pese a una gran vuelta de David Alonso, y de Izan Guevara, fue Arbolino quien cerró la FP1 en cabeza, con sus rivales a 42 y 95 milésimas.
Resultados de la FP1 de Moto2 en Austria
FP1
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|T. Arbolino Fantic Racing
|14
|Kalex Moto2
|22
|
1'33.074
|168.175
|261
|2
|D. Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team
|80
|Kalex Moto2
|20
|
+0.042
1'33.116
|0.042
|168.100
|262
|3
|I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|28
|Boscoscuro B-26
|19
|
+0.095
1'33.169
|0.053
|168.004
|261
|4
|M. González Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|18
|Kalex Moto2
|20
|
+0.197
1'33.271
|0.102
|167.820
|262
|5
|C. Vietti Ramus SpeedRS Team
|13
|Boscoscuro B-26
|17
|
+0.357
1'33.431
|0.160
|167.533
|263
|6
|F. Salac OnlyFans American Racing Team
|12
|Kalex Moto2
|19
|
+0.377
1'33.451
|0.020
|167.497
|259
|7
|A. Canet Elf Marc VDS Racing Team
|44
|Boscoscuro B-26
|19
|
+0.406
1'33.480
|0.029
|167.445
|261
|8
|D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team
|96
|Kalex Moto2
|20
|
+0.411
1'33.485
|0.005
|167.436
|258
|9
|B. Baltus Fantic Racing
|7
|Kalex Moto2
|20
|
+0.628
1'33.702
|0.217
|167.048
|256
|10
|D. Öncü Elf Marc VDS Racing Team
|53
|Boscoscuro B-26
|20
|
+0.640
1'33.714
|0.012
|167.027
|262
|Ver resultados
FP2 de Moto2 en Austria
La FP2, última sesión de entrenamientos de Moto3 en el Red Bull Ring, se disputará este sábado, 19 de septiembre, a las 09:25h, hasta las 09:55h.
Resultados de la FP2 de Moto2 en Austria
No disputado
Clasificación de Moto2 en Austria
La clasificación de Moto2 en el Red Bull Ring será el sábado 19 de septiembre, con la Q1 de 13:40h a 13:55h y la Q2 de 14:05h a 14:20h, tras lo que quedará definida la parrilla de salida para la carrera del domingo y conoceremos al autor de la pole.
Resultados de la clasificación de Moto2 en Austria
No disputado
Carrera de Moto2 en Austria
La carrera de Moto2 en el Red Bull Ring es el domingo, 20 de septiembre, a las 12:15h, a 23 vueltas.
Resultados de la carrera de Moto2 en Austria
No disputado
Así está va campeonato de Moto2 antes de Austria
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|M. GonzálezLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|232.5
|12.5/1
|16/3
|11/5
|20/2
|20/2
|25/1
|25/1
|25/1
|11/5
|20/2
|10/6
|2/14
|10/6
|25/1
|2
|I. GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|185
|10/2
|10/6
|16/3
|9/7
|25/1
|16/3
|9/7
|10/6
|10/6
|13/4
|16/3
|11/5
|20/2
|10/6
|3
|I. OrtolaQJMOTOR - FRINSA - MSI
|157.5
|6.5/4
|6/10
|5/11
|6/10
|16/3
|13/4
|-
|-
|25/1
|11/5
|25/1
|20/2
|11/5
|13/4
|4
|S. AgiusLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|149
|-
|-
|25/1
|25/1
|9/7
|6/10
|13/4
|16/3
|13/4
|16/3
|13/4
|-
|13/4
|-
|5
|D. AlonsoCFMOTO Power Electronics Aspar Team
|139
|-
|11/5
|13/4
|13/4
|11/5
|10/6
|-
|13/4
|20/2
|25/1
|-
|-
|16/3
|7/9
|6
|D. HolgadoCFMOTO Power Electronics Aspar Team
|137
|8/3
|25/1
|-
|5/11
|-
|11/5
|16/3
|11/5
|9/7
|10/6
|20/2
|13/4
|9/7
|-
|7
|C. Vietti RamusSpeedRS Team
|123
|5/6
|7/9
|20/2
|11/5
|10/6
|20/2
|20/2
|9/7
|7/9
|-
|-
|3/13
|2/14
|9/7
|8
|F. SalacOnlyFans American Racing Team
|108
|-
|1/15
|-
|2/14
|7/9
|9/7
|11/5
|20/2
|16/3
|8/8
|9/7
|25/1
|-
|-
|9
|A. LópezITALJET Gresini Moto2
|100.5
|4.5/7
|5/11
|9/7
|-
|13/4
|8/8
|10/6
|8/8
|-
|-
|-
|10/6
|25/1
|8/8
|10
|C. VeijerAjo Motorsport
|75.5
|5.5/5
|8/8
|-
|16/3
|-
|-
|7/9
|-
|5/11
|7/9
|7/9
|-
|-
|20/2
|11
|
D. MuñozItaltrans Racing Team
|63
|4/8
|20/2
|2/14
|10/6
|-
|5/11
|-
|-
|4/12
|-
|-
|9/7
|5/11
|4/12
|12
|A. EscrigKLINT Forward Factory Team
|63
|2/12
|13/4
|8/8
|7/9
|-
|-
|-
|-
|3/13
|-
|1/15
|16/3
|7/9
|6/10
|13
|T. ArbolinoFantic Racing
|53.5
|1.5/13
|9/7
|6/10
|8/8
|2/14
|-
|5/11
|6/10
|-
|5/11
|-
|-
|-
|11/5
|14
|B. BaltusFantic Racing
|52
|1/14
|2/14
|10/6
|-
|-
|3/13
|8/8
|4/12
|-
|-
|-
|7/9
|1/15
|16/3
|15
|J. RobertsOnlyFans American Racing Team
|43
|-
|-
|7/9
|1/15
|8/8
|-
|2/14
|1/15
|8/8
|1/15
|4/12
|4/12
|4/12
|3/13
|16
|A. HuertasItaltrans Racing Team
|37
|-
|4/12
|4/12
|-
|-
|-
|4/12
|-
|-
|9/7
|5/11
|-
|6/10
|5/11
|17
|D. ÖncüElf Marc VDS Racing Team
|31.5
|3.5/9
|-
|-
|3/13
|3/13
|-
|6/10
|-
|-
|-
|-
|8/8
|8/8
|-
|18
|
J. Antonio RuedaAjo Motorsport
|27
|-
|-
|1/15
|-
|-
|4/12
|3/13
|5/11
|6/10
|-
|8/8
|-
|-
|-
|19
|A. SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team
|19
|3/10
|-
|-
|4/12
|-
|1/15
|-
|-
|-
|-
|3/13
|5/11
|3/13
|-
|20
|
A. FerrándezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|17.5
|0.5/15
|-
|-
|-
|1/15
|-
|-
|7/9
|-
|6/10
|-
|1/15
|-
|2/14
|21
|
L. LunettaSpeedRS Team
|17
|-
|-
|-
|-
|-
|7/9
|-
|-
|-
|4/12
|6/10
|-
|-
|-
|22
|T. FurusatoIdemitsu Honda Team Asia
|15
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/14
|2/14
|-
|11/5
|-
|-
|-
|23
|A. CanetElf Marc VDS Racing Team
|14.5
|2.5/11
|-
|3/13
|-
|6/10
|2/14
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/15
|24
|Z. van den GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team
|12
|-
|-
|-
|-
|4/12
|-
|1/15
|3/13
|1/15
|3/13
|-
|-
|-
|-
|25
|S. Garcia DolsITALJET Gresini Moto2
|11
|-
|-
|-
|-
|5/11
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6/10
|-
|-
|26
|
Á. PiquerasQJMOTOR - FRINSA - MSI
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/14
|2/14
|-
|-
|-
|27
|M. AjiIdemitsu Honda Team Asia
|3
|-
|3/13
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|M. RamírezKLINT Forward Factory Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|29
|
O. UnaiQJMOTOR - FRINSA - MSI
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|30
|J. NavarroFantic Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|31
|
X. ZurutuzaKLINT Forward Factory Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|32
|D. FoggiaSpeedRS Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|33
|
J. RoulstoneIdemitsu Honda Team Asia
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|34
|
M. PawelecAGR Team Fusport
|-
|-
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|-
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