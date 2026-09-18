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Resumen de la jornada
Moto2

Moto2 en Austria - Salac lidera con récord un viernes con dos lesionados - Resumen y resultados

Mira aquí los resultados, resúmenes y horarios de cada sesión de Moto2 del Gran Premio de Austria 2026, en el circuito del Red Bull Ring.

Redacción Motorsport.com
Publicado:
Salac, Misano

En paralelo al Gran Premio de Austria de MotoGP, el Red Bull Ring acoge la decimoquinta ronda del campeonato 2026 de Moto2, y en este enlace iremos actualizando los resultados, resúmenes y horarios de cada sesión.

Práctica de Moto2 en Austria

Antes de la Práctica de Moto2, se confirmaron dos bajas para el resto del fin de semana. La primera, de Collin Veijer. El neerlandés sufrió una fuerte caída en los Libres 1, en la curva 6, en la que se rompió la clavícula izquierda. Se perderá todo el GP de Austria y viajará a Barcelona para ser operado.

La segunda es la de Ángel Piqueras. El valenciano sufrió otra fractura, en la muñeca derecha, tras caerse en la FP1. De igual manera, será operado, y se verá obligado a cumplir su doble Long Lap de penalización por el incidente en la salida de Misano (tiró a Senna Agius y a Dani Holgado) en la próxima cita que dispute.

Ya en la Práctica, el primer tiempo de referencia lo marcó Izan Guevara. El segundo clasificado de la general pasó a liderar con un tiempo de 1:32.755, delante de David Alonso, Iván Ortolá, Filip Salac, Manu González y Senna Agius.

A 15 minutos del final, Sergio García Dols sufrió problemas mecánicos. Su moto Kalex del equipo Gresini le dejó tirado en la curva 6, al pararse y empezar a humear. Aunque el valenciano logró recuperarla al ralentí.

 

Ya en los últimos minutos, Iván Ortolá saltó a la primera posición con un tiempo de 1:32.499. Pero Filip Salac lo rebajó, con un 1:32.402, nuevo récord de la pista. Y lo cierto es que ya nadie lo batió.

Por detrás, pasaron con él el corte de la Q2 Iván Ortolá, Dani Holgado, Tony Arbolino, Izan Guevara, David Alonso, Alex Escrig, Manu González, Celestino Vietti, Alonso López, Mario Aji, Senna Agius, Dani Muñoz y José Antonio Rueda. Al final de la sesión hubo que lamentar caídas de Barry Baltus y Zonta van der Goorbergh, sin consecuencias físicas.

Resultados de la Práctica de Moto2 en Austria

FiP

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Czech Republic F. Salac OnlyFans American Racing Team 12 Kalex Moto2 18

1'32.402

   169.398  
2 Spain I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI 4 Kalex Moto2 19

+0.097

1'32.499

 0.097 169.221  
3 Spain D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team 96 Kalex Moto2 22

+0.198

1'32.600

 0.101 169.036  
4 Italy T. Arbolino Fantic Racing 14 Kalex Moto2 20

+0.223

1'32.625

 0.025 168.991  
5 Spain I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-26 16

+0.236

1'32.638

 0.013 168.967  
6 Spain D. Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team 80 Kalex Moto2 20

+0.254

1'32.656

 0.018 168.934  
7 Spain A. Escrig KLINT Forward Factory Team 11 Forward F2 17

+0.272

1'32.674

 0.018 168.901  
8 Spain M. González Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex Moto2 22

+0.359

1'32.761

 0.087 168.743  
9 Italy C. Vietti Ramus SpeedRS Team 13 Boscoscuro B-26 20

+0.393

1'32.795

 0.034 168.681  
10 Spain A. López ITALJET Gresini Moto2 21 Kalex Moto2 18

+0.545

1'32.947

 0.152 168.405  
Ver resultados

FP1 de Moto2 en Austria

Tony Arbolino empezó mandando el viernes de Moto2 en el Red Bull Ring, con una marca de 1:33.074 que superó en apenas milésimas al segundo y el tercero, David Alonso e Izan Guevara, en una accidentada sesión.

La FP1 de Moto2 empezó con caída de Adrián Huertas, que se levantó cojeando. También sufrió un problema en su motor Ortolá, como Manu González, que salvó por poco la caída. Izan Guevara marcó el ritmo al inicio, antes de una fuerte caída para Ángel Piqueras en la curva 6. En la 2 se cayó Alex Escrig, y en la 6 Veijer.

Finalmente, pese a una gran vuelta de David Alonso, y de Izan Guevara, fue Arbolino quien cerró la FP1 en cabeza, con sus rivales a 42 y 95 milésimas.

Resultados de la FP1 de Moto2 en Austria

FP1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Italy T. Arbolino Fantic Racing 14 Kalex Moto2 22

1'33.074

   168.175 261
2 Spain D. Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team 80 Kalex Moto2 20

+0.042

1'33.116

 0.042 168.100 262
3 Spain I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-26 19

+0.095

1'33.169

 0.053 168.004 261
4 Spain M. González Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex Moto2 20

+0.197

1'33.271

 0.102 167.820 262
5 Italy C. Vietti Ramus SpeedRS Team 13 Boscoscuro B-26 17

+0.357

1'33.431

 0.160 167.533 263
6 Czech Republic F. Salac OnlyFans American Racing Team 12 Kalex Moto2 19

+0.377

1'33.451

 0.020 167.497 259
7 Spain A. Canet Elf Marc VDS Racing Team 44 Boscoscuro B-26 19

+0.406

1'33.480

 0.029 167.445 261
8 Spain D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team 96 Kalex Moto2 20

+0.411

1'33.485

 0.005 167.436 258
9 Belgium B. Baltus Fantic Racing 7 Kalex Moto2 20

+0.628

1'33.702

 0.217 167.048 256
10 Turkey D. Öncü Elf Marc VDS Racing Team 53 Boscoscuro B-26 20

+0.640

1'33.714

 0.012 167.027 262
Ver resultados

FP2 de Moto2 en Austria

La FP2, última sesión de entrenamientos de Moto3 en el Red Bull Ring, se disputará este sábado, 19 de septiembre, a las 09:25h, hasta las 09:55h.

Resultados de la FP2 de Moto2 en Austria

No disputado

Clasificación de Moto2 en Austria

La clasificación de Moto2 en el Red Bull Ring será el sábado 19 de septiembre, con la Q1 de 13:40h a 13:55h y la Q2 de 14:05h a 14:20h, tras lo que quedará definida la parrilla de salida para la carrera del domingo y conoceremos al autor de la pole.

Resultados de la clasificación de Moto2 en Austria

No disputado

Carrera de Moto2 en Austria

La carrera de Moto2 en el Red Bull Ring es el domingo, 20 de septiembre, a las 12:15h, a 23 vueltas.

Resultados de la carrera de Moto2 en Austria

No disputado

Así está va campeonato de Moto2 antes de Austria

Pos Piloto Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino
1 SpainM. GonzálezLiqui Moly Dynavolt Intact GP 232.5 12.5/1 16/3 11/5 20/2 20/2 25/1 25/1 25/1 11/5 20/2 10/6 2/14 10/6 25/1
2 SpainI. GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 185 10/2 10/6 16/3 9/7 25/1 16/3 9/7 10/6 10/6 13/4 16/3 11/5 20/2 10/6
3 SpainI. OrtolaQJMOTOR - FRINSA - MSI 157.5 6.5/4 6/10 5/11 6/10 16/3 13/4 - - 25/1 11/5 25/1 20/2 11/5 13/4
4 AustraliaS. AgiusLiqui Moly Dynavolt Intact GP 149 - - 25/1 25/1 9/7 6/10 13/4 16/3 13/4 16/3 13/4 - 13/4 -
5 SpainD. AlonsoCFMOTO Power Electronics Aspar Team 139 - 11/5 13/4 13/4 11/5 10/6 - 13/4 20/2 25/1 - - 16/3 7/9
6 SpainD. HolgadoCFMOTO Power Electronics Aspar Team 137 8/3 25/1 - 5/11 - 11/5 16/3 11/5 9/7 10/6 20/2 13/4 9/7 -
7 ItalyC. Vietti RamusSpeedRS Team 123 5/6 7/9 20/2 11/5 10/6 20/2 20/2 9/7 7/9 - - 3/13 2/14 9/7
8 Czech RepublicF. SalacOnlyFans American Racing Team 108 - 1/15 - 2/14 7/9 9/7 11/5 20/2 16/3 8/8 9/7 25/1 - -
9 SpainA. LópezITALJET Gresini Moto2 100.5 4.5/7 5/11 9/7 - 13/4 8/8 10/6 8/8 - - - 10/6 25/1 8/8
10 NetherlandsC. VeijerAjo Motorsport 75.5 5.5/5 8/8 - 16/3 - - 7/9 - 5/11 7/9 7/9 - - 20/2
11
D. MuñozItaltrans Racing Team
 63 4/8 20/2 2/14 10/6 - 5/11 - - 4/12 - - 9/7 5/11 4/12
12 SpainA. EscrigKLINT Forward Factory Team 63 2/12 13/4 8/8 7/9 - - - - 3/13 - 1/15 16/3 7/9 6/10
13 ItalyT. ArbolinoFantic Racing 53.5 1.5/13 9/7 6/10 8/8 2/14 - 5/11 6/10 - 5/11 - - - 11/5
14 BelgiumB. BaltusFantic Racing 52 1/14 2/14 10/6 - - 3/13 8/8 4/12 - - - 7/9 1/15 16/3
15 United StatesJ. RobertsOnlyFans American Racing Team 43 - - 7/9 1/15 8/8 - 2/14 1/15 8/8 1/15 4/12 4/12 4/12 3/13
16 SpainA. HuertasItaltrans Racing Team 37 - 4/12 4/12 - - - 4/12 - - 9/7 5/11 - 6/10 5/11
17 TurkeyD. ÖncüElf Marc VDS Racing Team 31.5 3.5/9 - - 3/13 3/13 - 6/10 - - - - 8/8 8/8 -
18
J. Antonio RuedaAjo Motorsport
 27 - - 1/15 - - 4/12 3/13 5/11 6/10 - 8/8 - - -
19 JapanA. SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team 19 3/10 - - 4/12 - 1/15 - - - - 3/13 5/11 3/13 -
20
A. FerrándezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2
 17.5 0.5/15 - - - 1/15 - - 7/9 - 6/10 - 1/15 - 2/14
21
L. LunettaSpeedRS Team
 17 - - - - - 7/9 - - - 4/12 6/10 - - -
22 JapanT. FurusatoIdemitsu Honda Team Asia 15 - - - - - - - 2/14 2/14 - 11/5 - - -
23 SpainA. CanetElf Marc VDS Racing Team 14.5 2.5/11 - 3/13 - 6/10 2/14 - - - - - - - 1/15
24 NetherlandsZ. van den GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team 12 - - - - 4/12 - 1/15 3/13 1/15 3/13 - - - -
25 SpainS. Garcia DolsITALJET Gresini Moto2 11 - - - - 5/11 - - - - - - 6/10 - -
26
Á. PiquerasQJMOTOR - FRINSA - MSI
 4 - - - - - - - - - 2/14 2/14 - - -
27 IndonesiaM. AjiIdemitsu Honda Team Asia 3 - 3/13 - - - - - - - - - - - -
28 SpainM. RamírezKLINT Forward Factory Team   - - - - - - - - - - - - - -
29
O. UnaiQJMOTOR - FRINSA - MSI
   - - - - - - - - - - - - - -
30 SpainJ. NavarroFantic Racing   - - - - - - - - - - - - - -
31
X. ZurutuzaKLINT Forward Factory Team
   - - - - - - - - - - - - - -
32 ItalyD. FoggiaSpeedRS Team   - - - - - - - - - - - - - -
33
J. RoulstoneIdemitsu Honda Team Asia
   - - - - - - - - - - - - - -
34
M. PawelecAGR Team Fusport
   - - - - - - - - - - - - - -

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