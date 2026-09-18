Moto2 en Austria - Salac lidera con récord un viernes con dos lesionados - Resumen y resultados

En paralelo al Gran Premio de Austria de MotoGP, el Red Bull Ring acoge la decimoquinta ronda del campeonato 2026 de Moto2, y en este enlace iremos actualizando los resultados, resúmenes y horarios de cada sesión.

Práctica de Moto2 en Austria

Antes de la Práctica de Moto2, se confirmaron dos bajas para el resto del fin de semana. La primera, de Collin Veijer. El neerlandés sufrió una fuerte caída en los Libres 1, en la curva 6, en la que se rompió la clavícula izquierda. Se perderá todo el GP de Austria y viajará a Barcelona para ser operado.

La segunda es la de Ángel Piqueras. El valenciano sufrió otra fractura, en la muñeca derecha, tras caerse en la FP1. De igual manera, será operado, y se verá obligado a cumplir su doble Long Lap de penalización por el incidente en la salida de Misano (tiró a Senna Agius y a Dani Holgado) en la próxima cita que dispute.

Ya en la Práctica, el primer tiempo de referencia lo marcó Izan Guevara. El segundo clasificado de la general pasó a liderar con un tiempo de 1:32.755, delante de David Alonso, Iván Ortolá, Filip Salac, Manu González y Senna Agius.

A 15 minutos del final, Sergio García Dols sufrió problemas mecánicos. Su moto Kalex del equipo Gresini le dejó tirado en la curva 6, al pararse y empezar a humear. Aunque el valenciano logró recuperarla al ralentí.

Ya en los últimos minutos, Iván Ortolá saltó a la primera posición con un tiempo de 1:32.499. Pero Filip Salac lo rebajó, con un 1:32.402, nuevo récord de la pista. Y lo cierto es que ya nadie lo batió.

Por detrás, pasaron con él el corte de la Q2 Iván Ortolá, Dani Holgado, Tony Arbolino, Izan Guevara, David Alonso, Alex Escrig, Manu González, Celestino Vietti, Alonso López, Mario Aji, Senna Agius, Dani Muñoz y José Antonio Rueda. Al final de la sesión hubo que lamentar caídas de Barry Baltus y Zonta van der Goorbergh, sin consecuencias físicas.

Resultados de la Práctica de Moto2 en Austria

FP1 de Moto2 en Austria

Tony Arbolino empezó mandando el viernes de Moto2 en el Red Bull Ring, con una marca de 1:33.074 que superó en apenas milésimas al segundo y el tercero, David Alonso e Izan Guevara, en una accidentada sesión.

La FP1 de Moto2 empezó con caída de Adrián Huertas, que se levantó cojeando. También sufrió un problema en su motor Ortolá, como Manu González, que salvó por poco la caída. Izan Guevara marcó el ritmo al inicio, antes de una fuerte caída para Ángel Piqueras en la curva 6. En la 2 se cayó Alex Escrig, y en la 6 Veijer.

Finalmente, pese a una gran vuelta de David Alonso, y de Izan Guevara, fue Arbolino quien cerró la FP1 en cabeza, con sus rivales a 42 y 95 milésimas.

Resultados de la FP1 de Moto2 en Austria

FP2 de Moto2 en Austria

La FP2, última sesión de entrenamientos de Moto3 en el Red Bull Ring, se disputará este sábado, 19 de septiembre, a las 09:25h, hasta las 09:55h.

Resultados de la FP2 de Moto2 en Austria

No disputado

Clasificación de Moto2 en Austria

La clasificación de Moto2 en el Red Bull Ring será el sábado 19 de septiembre, con la Q1 de 13:40h a 13:55h y la Q2 de 14:05h a 14:20h, tras lo que quedará definida la parrilla de salida para la carrera del domingo y conoceremos al autor de la pole.

Resultados de la clasificación de Moto2 en Austria

No disputado

Carrera de Moto2 en Austria

La carrera de Moto2 en el Red Bull Ring es el domingo, 20 de septiembre, a las 12:15h, a 23 vueltas.

Resultados de la carrera de Moto2 en Austria

No disputado