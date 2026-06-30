Yamaha confirma la marcha de Quartararo y Rins a final de temporada

En un comunicado emitido por Yamaha Motor Co., Ltd., no por el equipo de MotoGP, el fabricante japones confirmó que la escudería finalizará su colaboración con Fabio Quartararo y Álex Rins al término de la temporada 2026 de MotoGP, paso previo al anuncio de su nueva elineación de pilotos para 2027, que formarán Jorge Martín y Ai Ogura.

"Yamaha Motor Co., Ltd. anuncia que Fabio Quartararo y Álex Rins finalizarán su colaboración con el equipo Monster Energy Yamaha MotoGP al término de la temporada 2026 de MotoGP", explica la nota una maniobra que era de sobras conocida, pero que ahora es oficial.

"Quartararo se unió al proyecto Yamaha Factory Racing MotoGP en 2019 y rápidamente se consolidó como uno de los talentos más destacados del deporte. Su paso por Yamaha se ha visto marcado por 11 victorias, 32 podios y, como máximo logro, la conquista del título mundial de MotoGP en 2021", explica el comunicado.

El francés, tal y como adelantó Motorsport.com en exclusiva, se unirá al equipo oficial Honda la próxima temporada, con un contrado de dos años.

"Rins se unió al equipo Monster Energy Yamaha MotoGP en 2024, aportando una vasta experiencia y una probada capacidad ganadora. A lo largo de su tiempo con Yamaha, ha contribuido con su experiencia y determinación, impulsando el desarrollo de la moto y fortaleciendo el rendimiento general del equipo", explica el fabricante.

A diferencia del francés, el corredor español, de 30 años, no tiene el futuro claro y todo parece indicar que no seguirá en MotoGP pese a tener un palmarés con 18 victorias, seis de ellas en la clase reina.

"Yamaha y ambos pilotos seguirán comprometidos con el objetivo común de lograr los mejores resultados posibles hasta el final de la temporada 2026.

"Fabio y Álex han desempeñado un papel fundamental en el proyecto de Yamaha en MotoGP, y les estamos muy agradecidos por su esfuerzo, dedicación y colaboración a lo largo de los años", explica Paolo Pavesio, director general de Yamaha Motor Racing.

Fabio Quartararo le dio a Yamaha su hasta ahora último campeonato de MotoGP en 2021 Foto de: Yamaha

"La trayectoria de Fabio con Yamaha abarca ocho años, durante los cuales hemos compartido grandes éxitos y momentos difíciles. Juntos hemos crecido, celebrado logros que han marcado nuestra historia y afrontado retos que nos han fortalecido. Más allá de los resultados, es esta trayectoria la que define nuestra relación, y al final, Fabio siempre será una de las verdaderas leyendas de Yamaha MotoGP", añade.

"Desde que se unió a Yamaha en 2024, Álex ha aportado una valiosa experiencia, una visión profunda y un compromiso inquebrantable, desempeñando un papel fundamental en el desarrollo del proyecto YZR-M1".

"Si bien decir adiós nunca es fácil después de tantos años juntos, seguimos totalmente centrados en trabajar en equipo para lograr los mejores resultados posibles hasta el final de la temporada", zanja el ejecutivo.

Yamaha expresa su sincero agradecimiento a Quartararo y Rins por su dedicación, profesionalismo y logros, y les desea lo mejor en sus futuros proyectos", concluye la nota oficial emitida por el fabricante de Iwata.

Tras hacerse oficial la marcha de Quartararo y Rins de Yamaha, ahora solo queda que el fabricante japonés haga pública la contratación de Martín y Ogura en los próximo días.