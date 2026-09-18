Cómo Antonelli está llenando de canas a Toto Wolff y a Mercedes

Para bien o para mal, parece queKimi Antonelli no tiene intención de bajar el ritmo.

Solo hay que preguntarle a Pete Bonnington, que sacó a relucir su faceta de profesor en Madring al tener que recordar sin cesar al italiano de 20 años que prestara atención a los límites de la pista.

Tras haberse beneficiado de un periodo anterior de Virtual Safety Car en un circuito en el que adelantar resultaba imposible, lo único que Antonelli tenía que hacer era mantener una conducción limpia hasta la línea de meta, con Max Verstappen y Lando Norris resignados a seguirle hasta el final.

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Bonnington y Mercedes ya habían pasado un susto al principio de la carrera con lo que casi parecía una broma telefónica del joven italiano.

Antonelli: "¡Comprueba el coche!"

Bonnington: "¿En qué curva?"

Antonelli: "No, no he tocado ningún muro, pero el volante va raro..."

Pero a cinco vueltas del final, a pesar de la escasa presión real por detrás, Antonelli sí que rozó uno de los muchos muros de hormigón que bordean el exigente circuito de Madring. "He tocado el muro a la entrada de la curva 7", gritó Antonelli.

A pesar de tener el control, fue otra carrera en la que Antonelli había estado coqueteando peligrosamente con los límites de la pista, para gran consternación de su padre, Marco, y del jefe del equipo, Toto Wolff. Es imposible que Antonelli baje el ritmo.

"Acabo de hablarlo con su padre y bromeábamos: '¡Menudo idiota!'. No, así es Kimi", dijo el jefe de Mercedes tras la carrera. "Las líneas blancas: tuvimos que inculcarle bien que no debía cruzarlas. Incluso en Monza, volvió a cruzarlas y puso en peligro el coche. Y lo mismo ocurre con los límites de pista".

"En un momento dado, le dije: '¿Es que no ves lo que hay fuera del coche? ¿Tenemos que sentarte más alto para que puedas esvitar esos límites de pista? Nos reímos un rato con eso".

"Y hoy, a seis vueltas del final o lo que fuera, me dice: 'Echa un vistazo al coche, acabo de rozar el muro'. ¡¿Qué?! Está haciendo que nos salgan canas. Pero quizá él sea así y quizá eso sea lo que le hace tan rápido".

Wolff añadió: "Ha tenido que chocar contra el muro otra vez porque quiere ir rápido. A veces, para mí, es demasiado tranquilo".

Kimi Antonelli le está haciendo salir canas a Toto Wolff Foto de: Anni Graf - Fórmula 1 vía Getty Images

El estilo de conducción a toda velocidad de Antonelli parece ser un rasgo con el que Wolff y Mercedes tendrán que convivir por ahora, al menos hasta que algún día salga mal. ¿Podría llegar ese día en el que Antonelli empiece a pensar en el gran premio final mientras se precipita hacia su primer campeonato del mundo?

Wolff insiste en que eso no sucederá, a pesar de que Antonelli sea, con diferencia, el piloto más joven que jamás haya estado en esa posición. "Te prometo que no está pensando en ello", insistió Wolff. "La forma en que este chico es capaz de separar las cosas, de ser un chaval y luego subirse al coche y convertirse en un piloto maduro...".

"Si Kimi se dice a sí mismo: 'No estoy pensando en el campeonato', entonces no está pensando en el campeonato. Nosotros también lo intentamos, los padres y yo; el equipo le dice: 'Ya sabes, esto aún no ha terminado".

"Hay acontecimientos imprevistos. Pueden surgir y te estás quedando sin algo que se te escapa de las manos cuando no creías que fuera posible perderlo. Así que él no va a pensar en ello. Somos demasiado adultos y maduros para esto. Nosotros pensamos en los peores escenarios posibles. Él no piensa en ello".

A partir de las lecciones aprendidas en un accidentado año de debut en 2025, Antonelli siente que cuenta con el sistema de apoyo adecuado a su alrededor para llevarlo hasta la línea de meta, ya sea en Abu Dabi o en una carrera improvisada en casa, en Imola, cerca de su Bolonia natal.

Kimi Antonelli cuenta con una sólida red de apoyo en el paddock Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

"Tengo la suerte de estar rodeado de gente realmente buena", explicó Antonelli. "Tengo un equipo increíble que me apoya, una familia estupenda. Sobre todo mi padre es quien me mantiene con los pies en la tierra. Especialmente cuando ve que puedo perder un poco el rumbo, no duda en regañarme o simplemente en decirme que vuelva a poner los pies en la tierra".

"Por mi parte, como he dicho muchas veces, solo intento dar lo mejor de mí en cada carrera, intentando conducir lo más rápido que puedo cada vez que me subo al coche. Y luego ya veremos dónde acabamos al final del año. Pero, desde luego, no quiero complicarme demasiado las cosas ni conducir preocupándome por el campeonato o los resultados. Simplemente conduzco y doy lo mejor de mí".

Pilotar tan rápido como puede en todo momento sin duda le está dando buenos resultados a Antonelli en estos momentos. En lo que respecta a su equipo, casi hasta el extremo.