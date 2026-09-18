Qué pilotos de MotoGP pasan a la Q2 en Austria y quiénes disputarán la Q1
Mira qué pilotos han pasado a la Q2 de la clasificación de MotoGP del Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring y quienes tendrán que disputar la Q1 previa.
Marc Márquez, Ducati Team
Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images
Ya tenemos en marcha el Gran Premio de Austria, 15ª cita de la temporada 2026 de MotoGP y última ronda en territorio europeo antes de dar el salto a la gira asiática, donde los horarios serán menos benévolos. Este viernes, 18 de septiembre, el Red Bull Ring ha acogido los primeros entrenamientos del fin de semana, los Libres 1 y la Práctica, que han vuelto a ser el primer ensayo de relevancia del GP.
Como pasa desde mediados de la temporada 2023, y también en las categorías de Moto2 y Moto3, la Práctica determina qué pilotos, los más rápidos del entreno (10 en la categoría reina), pasan directos a la Q2 de la clasificación del sábado, en la que se decidirá la pole y las cuatro primeras filas de la parrilla de salida. Por el contrario, los corredores más lentos del viernes por la tarde quedan obligados a pasar por la Q1 previa, en la que solamente hay dos billetes en juego para la Q2.
Así, mira qué pilotos han pasado a la Q2 en el Red Bull Ring, y quiénes tendrán que disputar la Q1.
Qué pilotos pasan directos a la Q2 de MotoGP en el Red Bull Ring
- Pedro Acosta
- Fermín Aldeguer
- Ai Ogura
- Marc Márquez
- Jorge Martín
- Fabio Di Giannnantonio
- Brad Binder
- Alex Márquez
- Marco Bezzecchi
- Fabio Quartararo
Qué pilotos disputarán la Q1 de MotoGP 2026 en el Red Bull Ring
- Luca Marini
- Johann Zarco
- Diogo Moreira
- Enea Bastianini
- Pol Espargaró
- Alex Rins
- Franco Morbidelli
- Pecco Bagnaia
- Raúl Fernández
- Takaaki Nakagami
- Jack Miller
- Toprak Razgatlioglu
Resultados de la Práctica de MotoGP 2026 en Austria
FiP
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|22
|
1'28.381
|177.105
|2
|F. Aldeguer Gresini
|54
|Ducati
|26
|
+0.127
1'28.508
|0.127
|176.851
|3
|A. Ogura Trackhouse
|79
|Aprilia
|25
|
+0.187
1'28.568
|0.060
|176.732
|4
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|28
|
+0.204
1'28.585
|0.017
|176.698
|5
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|30
|
+0.222
1'28.603
|0.018
|176.662
|6
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|26
|
+0.252
1'28.633
|0.030
|176.602
|7
|B. Binder KTM
|33
|KTM
|25
|
+0.269
1'28.650
|0.017
|176.568
|8
|A. Márquez Gresini
|73
|Ducati
|24
|
+0.321
1'28.702
|0.052
|176.465
|9
|M. Bezzecchi Aprilia
|72
|Aprilia
|26
|
+0.430
1'28.811
|0.109
|176.248
|10
|F. Quartararo Yamaha
|20
|Yamaha
|26
|
+0.436
1'28.817
|0.006
|176.236
|11
|L. Marini Honda
|10
|Honda
|26
|
+0.440
1'28.821
|0.004
|176.228
|12
|J. Zarco LCR
|5
|Honda
|21
|
+0.484
1'28.865
|0.044
|176.141
|13
|D. Moreira LCR
|11
|Honda
|26
|
+0.558
1'28.939
|0.074
|175.994
|14
|E. Bastianini Tech3
|23
|KTM
|27
|
+0.680
1'29.061
|0.122
|175.753
|15
|P. Espargaró Tech3
|44
|KTM
|26
|
+0.710
1'29.091
|0.030
|175.694
|16
|A. Rins Yamaha
|42
|Yamaha
|22
|
+0.720
1'29.101
|0.010
|175.674
|17
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|27
|
+0.810
1'29.191
|0.090
|175.497
|18
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|26
|
+0.885
1'29.266
|0.075
|175.350
|19
|R. Fernández Trackhouse
|25
|Aprilia
|27
|
+0.949
1'29.330
|0.064
|175.224
|20
|T. Nakagami Honda
|30
|Honda
|28
|
+1.215
1'29.596
|0.266
|174.704
|21
|J. Miller Pramac
|43
|Yamaha
|23
|
+1.568
1'29.949
|0.353
|174.018
|22
|T. Razgatlioglu Pramac
|7
|Yamaha
|27
|
+1.601
1'29.982
|0.033
|173.954
|Ver resultados
Qué pilotos han pasado directamente a la Q2 en MotoGP 2026 hasta Austria
- Marco Bezzecchi en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano y Red Bull Ring
- Fabio Di Giannantonio en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano y Red Bull Ring
- Marc Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano y Red Bull Ring
- Pedro Acosta en Tailandia, Brasil, Austin, Le Mans, Montmeló, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano y Red Bull Ring
- Jorge Martín en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Balaton, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano y Red Bull Ring
- Alex Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano y Red Bull Ring
- Ai Ogura en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone y Red Bull Ring
- Raúl Fernández en Jerez, Montmeló, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone y Aragón
- Fermín Aldeguer en Brasil, Jerez, Mugello, Balaton, Brno, Aragón y Red Bull Ring
- Pecco Bagnaia en Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Brno y Assen
- Johann Zarco en Tailandia, Brasil, Le Mans, Montmeló, Aragón y Misano
- Joan Mir en Tailandia, Le Mans, Montmeló, Brno y Silverstone
- Enea Bastianini en Austin, Jerez, Mugello y Assen
- Jack Miller en Montmeló, Balaton, Sachsenring y Silverstone
- Franco Morbidelli en Mugello, Sachsenring, Aragón y Misano
- Diogo Moreira en Mugello, Balaton y Brno
- Brad Binder en Tailandia, Montmeló y Red Bull Ring
- Fabio Quartararo en Brasil, Montmeló y Red Bull Ring
- Alex Rins en Le Mans y Mugello
- Luca Marini en Austin y Misano
- Pol Espargaró en Misano
- Toprak Razgatlioglu en Brasil
Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto2 2026 en el Red Bull Ring
- Filip Salac
- Iván Ortolá
- Dani Holgado
- Tony Arbolino
- Izan Guevara
- David Alonso
- Alex Escrig
- Manu González
- Celestino Vietti
- Alonso López
- Mario Aji
- Senna Agius
- Dani Muñoz
- José Antonio Rueda
Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto3 2026 en el Red Bull Ring
- David Almansa
- Máximo Quiles
- Álvaro Carpe
- Matteo Bertelle
- Brian Uriarte
- Hakim Danish
- Joel Esteban
- Rico Salmela
- Scott Ogden
- Ryusei Yamanaka
- Adrián Cruces
- Joel Kelso
- Casey O'Gorman
- Adrián Fernández
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