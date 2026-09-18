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MotoGP

Qué pilotos de MotoGP pasan a la Q2 en Austria y quiénes disputarán la Q1

Mira qué pilotos han pasado a la Q2 de la clasificación de MotoGP del Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring y quienes tendrán que disputar la Q1 previa.

Rubén Carballo Rosa
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Ya tenemos en marcha el Gran Premio de Austria, 15ª cita de la temporada 2026 de MotoGP y última ronda en territorio europeo antes de dar el salto a la gira asiática, donde los horarios serán menos benévolos. Este viernes, 18 de septiembre, el Red Bull Ring ha acogido los primeros entrenamientos del fin de semana, los Libres 1 y la Práctica, que han vuelto a ser el primer ensayo de relevancia del GP.

El viernes de MotoGP en Austria:

Como pasa desde mediados de la temporada 2023, y también en las categorías de Moto2 y Moto3, la Práctica determina qué pilotos, los más rápidos del entreno (10 en la categoría reina), pasan directos a la Q2 de la clasificación del sábado, en la que se decidirá la pole y las cuatro primeras filas de la parrilla de salida. Por el contrario, los corredores más lentos del viernes por la tarde quedan obligados a pasar por la Q1 previa, en la que solamente hay dos billetes en juego para la Q2.

Así, mira qué pilotos han pasado a la Q2 en el Red Bull Ring, y quiénes tendrán que disputar la Q1.

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de MotoGP en el Red Bull Ring

Qué pilotos disputarán la Q1 de MotoGP 2026 en el Red Bull Ring

Resultados de la Práctica de MotoGP 2026 en Austria

FiP

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 22

1'28.381

   177.105  
2 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 26

+0.127

1'28.508

 0.127 176.851  
3 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 25

+0.187

1'28.568

 0.060 176.732  
4 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 28

+0.204

1'28.585

 0.017 176.698  
5 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 30

+0.222

1'28.603

 0.018 176.662  
6 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 26

+0.252

1'28.633

 0.030 176.602  
7 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 25

+0.269

1'28.650

 0.017 176.568  
8 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 24

+0.321

1'28.702

 0.052 176.465  
9 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 26

+0.430

1'28.811

 0.109 176.248  
10 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 26

+0.436

1'28.817

 0.006 176.236  
11 Italy L. Marini Honda 10 Honda 26

+0.440

1'28.821

 0.004 176.228  
12 France J. Zarco LCR 5 Honda 21

+0.484

1'28.865

 0.044 176.141  
13 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 26

+0.558

1'28.939

 0.074 175.994  
14 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 27

+0.680

1'29.061

 0.122 175.753  
15 Spain P. Espargaró Tech3 44 KTM 26

+0.710

1'29.091

 0.030 175.694  
16 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 22

+0.720

1'29.101

 0.010 175.674  
17 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 27

+0.810

1'29.191

 0.090 175.497  
18 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 26

+0.885

1'29.266

 0.075 175.350  
19 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 27

+0.949

1'29.330

 0.064 175.224  
20 Japan T. Nakagami Honda 30 Honda 28

+1.215

1'29.596

 0.266 174.704  
21 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 23

+1.568

1'29.949

 0.353 174.018  
22 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 27

+1.601

1'29.982

 0.033 173.954  
Ver resultados

Qué pilotos han pasado directamente a la Q2 en MotoGP 2026 hasta Austria

  • Marco Bezzecchi en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano y Red Bull Ring
  • Fabio Di Giannantonio en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano y Red Bull Ring
  • Marc Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Mugello, Balaton, Brno, Assen,  Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano y Red Bull Ring
  • Pedro Acosta en Tailandia, Brasil, Austin, Le Mans, Montmeló, Balaton, Brno, Assen,  Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano y Red Bull Ring
  • Jorge Martín en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Balaton, Assen,  Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano y Red Bull Ring
  • Alex Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano y Red Bull Ring
  • Ai Ogura en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Balaton, Brno, Assen,  Sachsenring, Silverstone y Red Bull Ring
  • Raúl Fernández en Jerez, Montmeló, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone y Aragón
  • Fermín Aldeguer en Brasil, Jerez, Mugello, Balaton, Brno, Aragón y Red Bull Ring
  • Pecco Bagnaia en Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Brno y Assen
  • Johann Zarco en Tailandia, Brasil, Le Mans, Montmeló, Aragón y Misano
  • Joan Mir en Tailandia, Le Mans, Montmeló, Brno y Silverstone
  • Enea Bastianini en Austin, Jerez, Mugello y Assen
  • Jack Miller en Montmeló, Balaton, Sachsenring y Silverstone
  • Franco Morbidelli en Mugello, Sachsenring, Aragón y Misano
  • Diogo Moreira en Mugello, Balaton y Brno
  • Brad Binder en Tailandia, Montmeló y Red Bull Ring
  • Fabio Quartararo en Brasil, Montmeló y Red Bull Ring
  • Alex Rins en Le Mans y Mugello
  • Luca Marini en Austin y Misano
  • Pol Espargaró en Misano
  • Toprak Razgatlioglu en Brasil

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto2 2026 en el Red Bull Ring

  • Filip Salac
  • Iván Ortolá
  • Dani Holgado
  • Tony Arbolino
  • Izan Guevara
  • David Alonso
  • Alex Escrig
  • Manu González
  • Celestino Vietti
  • Alonso López
  • Mario Aji
  • Senna Agius
  • Dani Muñoz
  • José Antonio Rueda

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto3 2026 en el Red Bull Ring

  • David Almansa
  • Máximo Quiles
  • Álvaro Carpe
  • Matteo Bertelle
  • Brian Uriarte
  • Hakim Danish
  • Joel Esteban
  • Rico Salmela
  • Scott Ogden
  • Ryusei Yamanaka
  • Adrián Cruces
  • Joel Kelso
  • Casey O'Gorman
  • Adrián Fernández

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