Qué pilotos de MotoGP pasan a la Q2 en Austria y quiénes disputarán la Q1

Ya tenemos en marcha el Gran Premio de Austria, 15ª cita de la temporada 2026 de MotoGP y última ronda en territorio europeo antes de dar el salto a la gira asiática, donde los horarios serán menos benévolos. Este viernes, 18 de septiembre, el Red Bull Ring ha acogido los primeros entrenamientos del fin de semana, los Libres 1 y la Práctica, que han vuelto a ser el primer ensayo de relevancia del GP.

Como pasa desde mediados de la temporada 2023, y también en las categorías de Moto2 y Moto3, la Práctica determina qué pilotos, los más rápidos del entreno (10 en la categoría reina), pasan directos a la Q2 de la clasificación del sábado, en la que se decidirá la pole y las cuatro primeras filas de la parrilla de salida. Por el contrario, los corredores más lentos del viernes por la tarde quedan obligados a pasar por la Q1 previa, en la que solamente hay dos billetes en juego para la Q2.

Así, mira qué pilotos han pasado a la Q2 en el Red Bull Ring, y quiénes tendrán que disputar la Q1.

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de MotoGP en el Red Bull Ring

Qué pilotos disputarán la Q1 de MotoGP 2026 en el Red Bull Ring

Resultados de la Práctica de MotoGP 2026 en Austria

Qué pilotos han pasado directamente a la Q2 en MotoGP 2026 hasta Austria

Marco Bezzecchi en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano y Red Bull Ring



Fabio Di Giannantonio en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano y Red Bull Ring

Marc Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano y Red Bull Ring

Pedro Acosta en Tailandia, Brasil, Austin, Le Mans, Montmeló, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano y Red Bull Ring

Jorge Martín en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Balaton, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano y Red Bull Ring

Alex Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano y Red Bull Ring

Ai Ogura en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone y Red Bull Ring

Raúl Fernández en Jerez, Montmeló, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone y Aragón

Fermín Aldeguer en Brasil, Jerez, Mugello, Balaton, Brno, Aragón y Red Bull Ring

Pecco Bagnaia en Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Brno y Assen

Johann Zarco en Tailandia, Brasil, Le Mans, Montmeló, Aragón y Misano

Joan Mir en Tailandia, Le Mans, Montmeló, Brno y Silverstone

Enea Bastianini en Austin, Jerez, Mugello y Assen

Jack Miller en Montmeló, Balaton, Sachsenring y Silverstone

Franco Morbidelli en Mugello, Sachsenring, Aragón y Misano

Diogo Moreira en Mugello, Balaton y Brno

Brad Binder en Tailandia, Montmeló y Red Bull Ring

Fabio Quartararo en Brasil, Montmeló y Red Bull Ring

Alex Rins en Le Mans y Mugello

Luca Marini en Austin y Misano

Pol Espargaró en Misano

Toprak Razgatlioglu en Brasil

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto2 2026 en el Red Bull Ring

Filip Salac

Iván Ortolá

Dani Holgado

Tony Arbolino

Izan Guevara

David Alonso

Alex Escrig

Manu González

Celestino Vietti

Alonso López

Mario Aji

Senna Agius

Dani Muñoz

José Antonio Rueda

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto3 2026 en el Red Bull Ring

David Almansa

Máximo Quiles

Álvaro Carpe

Matteo Bertelle

Brian Uriarte

Hakim Danish

Joel Esteban

Rico Salmela

Scott Ogden

Ryusei Yamanaka

Adrián Cruces

Joel Kelso

Casey O'Gorman

Adrián Fernández